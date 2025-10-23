Elche será Capital Mediterranea del Deporte en 2026 tras pagar 12.000 euros para postularse

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ofreció este miércoles una rueda de Prensa, menos de dos horas después que saber que la ciudad había sido elegida como Capital Mediterránea del Deporte 2026 por un organismo, ACES Europe, que el regidor dijo que "depende de la Unesco" y que "ha tenido a bien nombrarnos y esto es muy importante". INFORMACIÓN no ha encontrado en la web de la institución mundial referencia alguna a dicha relación, sí en la web de esta asociación, donde se atribuye ser un "official partnership” de Unesco. ¿Qué es un official partnership?, puede ser desde un organismo asociado hasta disponer de algún tipo de memorando de entendimiento, aunque el hecho de que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura no lo cite expresamente en su web quizá lo explique todo.

El artículo que obliga a pagar 12.000 euros más impuestos por ser candidato / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento de Elche, para ser candidato a un premio que supuestamente da el colaborador de un organismo que forma parte de la ONU tuvo que pagar 12.000 euros para presentar su candidatura, porque así figura en las bases de la convocatoria, que realiza ACES Europe. Lo dice en su artículo 22 como requisito. Se da la circunstancia de que este no es el único premio que da esta asociación, que establece distintas categorías y subcategorías (ciclismo, voluntariado, integración o deportes de invierno). De hecho, da al menos 13 galardones cada año y no solo en Europa sino en otros continentes: World Capital del Sport (ciudades de más de 500.000 habitantes), European Capital of Sport (menos de 500.000 habitantes), European Region of Sport (donde otorga varios premios para ciudades de entre 25.000 y 500.000 habitantes), European Town of Sport (varios premios en ciudades de menos de 25.000 habitantes), European City of Sport (para ciudades de entre 25.000 y 500.000 habitantes), European Island of Sport (para islas de Europa) y así hasta trece categorías, incluyendo América, África, Asia y Oceanía. Y una de ellas es la "Mediterranean Capital of Sport", que es la que se ha otorgado a Elche. En la mayoría se tiene que pagar por ser candidato.

El resultado se conoce cinco meses antes de lo previsto, que era en marzo de 2026, de ahí que el contrato de asesoría por 29.000 euros de la candidatura no esté ni adjudicado

Visita a Elche

El alcalde recordó que la semana pasada Elche acogió la "visita de la entidad, que depende de UNESCO -insistió- para exponer nuestra candidatura en aquel encuentro en el salón de plenos y ahora con esto se confirma. No conocemos cuál es el analista de candidatura, pero sí sabemos que hemos sido la que ha obtenido la máxima puntuación de todas las ciudades y todas las instituciones que han concurrido, con lo cual Elche será Capital Mediterránea del Deporte en el próximo año". Algunas fuentes aseguran que el Ayuntamiento de Elche corrió con los gastos de dicha visita de la delegación. La candidatura se anunció el pasado mes de mayo; es decir, en cinco meses se ha presentado y resuelto. Antes incluso de adjudicar un contrato de asesoramiento para preparar la candidatura.

Imagen de un triatlón en la UMH de Elche / Matías Segarra

Contrato

Así consta en la Plataforma de Contratación del Estado. Donde se presentó el pasado 19 de septiembre con el objetio de impulsar la candidatura. Buscando una consultora, sacó a concurso un contrato por 29.000 euros. El procedimiento se impulsó por vía de urgencia. Dicho contrato, según consta en la Plataforma, no está resuelto, pero el pasado 21 de octubre se notificó que por el "ciberataque, no se celebrarán de manera pública las sesiones de la Mesa de Contratación en tanto en cuanto no hayan sido restablecido el sistema informático municipal". Y esto es curioso porque los plazos administrativos se habían recuperado dos semanas antes, tal y como publicó INFORMACIÓN, pero no consta adjudicado cuando a la ciudad ya tiene el "premio". Y otro dato curioso, la contratación se extendía hasta marzo de 2026 que era "la fecha de resolución del proceso de designación por parte de ACES Europe", dice el documento público, cuando se ha conocido el ganador el 23 de octubre, cinco meses antes. Un portavoz municipal dijo que esto no es un premio pagado, como sí argumentó fueron las dos "Escobas de Oro" que recibió la ciudad en 2008, con Alejandro Soler de alcalde; y en 2022, con Carlos González.

El alcalde, satisfecho tras la designación de Elche como Capital Europea del Deporte, junto al edil y la responsable de la Fundación / INFORMACIÓN

El alcalde se hizo acompañar en el anuncio del concejal de Deportes, José Antonio Ramón, y de la directora de la Fundación del Deporte, Isabel Antón, pero no estaba el embajador deportivo de Elche, Juan Francisco Martínez Modesto "Nino". Ruz dijo que el reconocimiento, "supone iniciar una senda, un espacio que hasta ahora no se había explorado. Es evidentemente que nuestro equipo de fútbol tiene proyección internacional. Esto es abrir todo el deporte base y toda la estructura deportiva de nuestro municipio al ámbito internacional. Es algo muy importante, nos proyecta muchísimo y nos da una visibilidad que tenemos que aprovechar de una manera muy clara".

El Ayuntamiento de Elche dio a conocer este jueves el logotipo de la capitalidad / INFORMACIÓN

Contexto internacional

Ruz dijo que "es bueno que Elche esté en el contexto internacional y dependiente de Unesco, es lo importante. Yo creo que hay que agradecer el trabajazo que desde la concejalía está haciendo, José Antonio y su equipo. Es un trabajo denodado por muchas cosas, pero también por la consecución de esta distinción que es tan relevante. Tenemos ahí el correo electrónico, que ha sido esta mañana. Algo bueno que nos proyecta. También a la Fundación por lo que ha supuesto de contactos, de trabajo y lo que viene ahora, ¿no?". El alcalde dijo que la designación llega en un momento clave, "con una ciudad en Primera, con un deporte en un ámbito internacional y siendo Capital Mediterránea del Deporte. Una buenísima noticia para todos. Ahora tenemos que saber aprovechar la oportunidad, tenemos que hacer entre todos un esfuerzo para volcarnos con esta realidad".

Presentación de la candidatura de Elche, el pasado mayo en Clarisas / INFORMACIÓN

Ruz concluyó insistiendo de nuevo en quién entrega el reconocimiento, "ACES es un órgano, es una entidad dependiente directamente de UNESCO y, por tanto, con raigambre internacional. Vamos a ver cómo hacemos que esta noticia llegue a todos los rincones de la ciudad y de la provincia, porque será algo inédito también en el contexto provincial y hacer que se convierta en una oportunidad para todos. No es lo más importante, pero hay que decirlo, una oportunidad económica de la ONU para África, como ha ocurrido estos últimos fines de semana. La ciudad llena, las plazas hoteleras totalmente llenas y con necesidad de hoteles por todos lados, pero bueno, que esto siga siendo un camino, José Antonio (Román), para no dejar de ser y para continuar apostando por el deporte".

Congresos

El edil explicó que el año próximo prepararán "jornadas de coaching, de salud y de deporte y negocios, tenemos un algún congreso que tenemos ya visto, que no se podría hacer para el año que viene y estamos esperando esta designación para dar el siguiente paso y ya cerrando todos los eventos. Uno que ya tenemos cerrado es el un encuentro de la Liga Nacional de Triatlón". Los responsables municipales tienen previsto, dijeron desplazar una delegación del Ayuntamiento el 11 de diciembre a Bruselas, al Parlamento Europeo, a "recoger la bandera".