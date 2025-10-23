Elche invierte casi 27.000 en toldos para el colegio La Paz de Torrellano

El Ayuntamiento de Elche ha instalado nuevos toldos palilleros en los patios del CEIP La Paz de Torrellano con el objetivo de mejorar el confort y la seguridad de los niños durante las actividades al aire libre. La actuación, que supone una inversión cercana a 27.000 euros, se enmarca en el plan de sombraje municipal destinado a dotar de zonas de sombra a diferentes centros educativos del municipio.

Mejora del confort y la seguridad escolar

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, acompañado por la edil de Educación, María Bonmatí, y la concejal del distrito 8, Aurora Rodil, visitó ayer las instalaciones para conocer de primera mano los trabajos realizados. Los toldos, diseñados para proteger del sol y de las altas temperaturas, filtran los rayos UV y pueden retirarse durante el invierno para aprovechar la luz natural.

Toldos instalados en el colegio de Infantil y Primaria de Torrellano / INFORMACIÓN

“Hemos invertido cerca de 30.000 euros para que los niños puedan disfrutar de un espacio más cómodo y seguro”, señaló Ruz, quien añadió que “este plan de sombraje lo estamos extendiendo a varios centros de la ciudad como fue el caso del CEIP La Marina, Reyes Católicos o en Perleta. Aún queda mucho por hacer, pero vamos avanzando poco a poco”.

El alcalde también adelantó que el Consistorio plantará nuevos árboles en la fachada sur del colegio, una medida que contribuirá a crear zonas de sombra natural y mitigar el calor en los meses más cálidos.

Una demanda vecinal atendida

Por su parte, la concejal del distrito, Aurora Rodil, subrayó que la iniciativa responde a una petición histórica de las familias del centro. “Sabemos que era una demanda de los padres porque vivimos en una zona con muchas horas de sol y calor, y los niños no podrían disfrutar de los espacios al aire libre. Ahora estos toldos son una realidad y no se trata de una acción puntual ya que llegarán a todos los colegios que lo necesiten”, afirmó.

Los toldos no sólo dan sombra al patio de los escolares de Torrellano sino también a sus clases / INFORMACIÓN

Rodil destacó además que esta actuación forma parte de un plan global de mejora de los entornos escolares, impulsado por el Ayuntamiento, que pretende adaptar los patios a las condiciones climáticas del municipio y mejorar la calidad ambiental de los espacios educativos.

Más sombra y espacios naturales en los centros educativos

La edil de Educación, María Bonmatí, recalcó que la instalación de toldos en el CEIP La Paz “responde a las peticiones de los padres, la dirección y la comunidad educativa de este centro para mejorar la calidad de vida de los alumnos”.

Además, Bonmatí anunció que el Ayuntamiento ya trabaja en un nuevo pliego para seguir instalando toldos vela, renaturalizar los patios y crear espacios educativos acordes a las necesidades actuales.

Los nuevos elementos de sombra instalados en Torrellano se suman a la s actuaciones que el consistorio ha llevado a cabo en otros centros como el CEIP La Marina, Reyes Católicos y Perleta, reforzando así su compromiso con la mejora de las infraestructuras escolares y el bienestar del alumnado.

En palabras de Ruz, la meta es avanzar hacia unos colegios más sostenibles, seguros y adaptados al clima mediterráneo, un propósito que el Ayuntamiento asegura seguirá guiando sus próximas intervenciones en materia educativa.