La junta de gobierno liquida por deudas el permiso a la Unión Excursionista de Elche para usar el solar donde tiene su sede

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Elche acordó este jueves resolver la concesión para el uso que la Unión Excursionista de Elche de un solar donde se encuentra su Centro de Deportes de Montaña, en la calle Josefina Manresa Mora, el motivo no es otro que una deuda acumulada de 39.626 euros más los intereses, según explicó la portavoz de la junta, Inma Mora. En 2007 ha señalado que en 2007, siendo alcalde Alejandro Soler (PSOE), la Junta de Gobierno Local adjudicó una concesión demanial (una autorización administrativa que permite a una persona o entidad hacer un uso privativo y temporal de un bien de dominio público) por un plazo de 75 años. Seis años más tarde, siendo alcaldesa Mercedes Alonso (PP) y concejal de Urbanismo, Vicente Granero, se decidió aplicar un canon, que hasta ese momento no existía porque la entidad deportiva tenía que sufragar el coste del edificio actual, donde se sitúa un espectacular rocódromo.

Dijo entonces Granero que había que cambiar esa situación, como la de otras concesiones públicas en parecida situación, porque se les estaba pagando hasta el agua y la luz. El acuerdo suponía el abono de estos recibos y comenzar a cobrar al cabo de unos años de la construcción del inmueble, que fue en 2010, lo que retrotrajo el comienzo de los pagos del canon a 2021. El canon oscilaba entre los 3.500 y los 3.900 euros, pues se iba aumentando, a ello hay que sumar una deuda de 14.000 euros que se arrastra por agua, luz y basura. La cuestión que ahora hay que resolver no es fácil porque el edificio que costeó la Unión Excursionista costó un millón de euros y ahora ha quedado sobre un suelo público que no disfrutan.

Rafael Bernabéu, junto a su esposa, en un acto / INFORMACIÓN

Jardín a Rafael Bernabeu

Otros acuerdos de la sesión fue la designación del espacio público colindante con la ermita de San Crispín como Jardín empresario Rafael Bernabeu Moya, como "homenaje permanente a su importante contribución al progreso y desarrollo de Elche", que se inauguró esta misma tarde con presencial de propietario de J'Hayber, de quien destaca el acuerdo que "fue fundador de la empresa de referencia nacional e internacional de calzado deportivo, que ya ha cumplido cincuenta años de existencia, y paradigma de los empresarios que ha hecho grande el sector del calzado con un extraordinario trabajo, esfuerzo, dedicación y ejemplo de vida". Fue presidente de la Asociación de Industriales del Calzado (AIE), de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) y cofundador de Mutua Maz, del Club Rotary, de Caja de Elche o Caballero Electo del Misteri. La zona tiene más de mil metros cuadrados de zonas verdes tras las obras de renovación integral del entorno llevadas a cabo en los últimos meses.

Major del Pla

También se aprobó el inicio del expediente de licitación del contrato de obras de ejecución del proyecto de reurbanización y mejora de la calle Major del Pla y su entorno. Los trabajos pretenden dar continuidad a la imagen del núcleo histórico, dentro del Plan Centro, y se van a desarrollar desde el inicio de esta calle a Plaza del Pont, Puente de Santa Teresa y cruce con Alfonso XII. Las obras contemplan la mejora del pavimento de la calzada y la accesibilidad peatonal, además de la plantación de árboles. La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 204.000 euros y un plazo de ejecución de 1 mes.

El Mercado Medieval se ha adjudicado por cuatro años / Áxel Álvarez

Mercado Medieval

También se ha ratificado el acuerdo del inicio de expediente de contratación, clasificación y requerimiento de documentación del contrato de concesión de servicios del Mercado Medieval. Este contrato abarcará la organización integral, el diseño conceptual, la programación detallada, la ambientación temática, la ejecución operativa y la explotación comercial del Mercado Medieval, que forma parte del Festival Medieval de Elche. El contrato tendrá una duración de cuatro y la retribución que percibirá el adjudicatario consistirá en el derecho a su explotación. En contrapartida, el adjudicatario tendrá la obligación de abonar al Ayuntamiento de Elche el canon económico, fijado en 65.500 euros. La propuesta de adjudicataria es a Rivendel Mercados Temáticos y Producciones SLU.

Asimismo, se ha aprobado la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras de reforma de las jardineras del parque municipal Jardín Nieves Berenguer en la calle Obispo Barrachina hasta el 1 de diciembre. Según Mora, los trabajos debían finalizar el 1 de noviembre, pero la adjudicataria solicitó la ampliación de un mes “para garantizar la seguridad de los alumnos, personal docente y demás viandantes al optar por un plan de ejecución secuencial y dividir los trabajos en áreas de intervención independientes, lo que ha supuesto un incremento del plazo”.

Adjudicadas las obras del Pont del Bimil·lenari, en Elche / INFORMACIÓN

Pont del Bimil·lenari

En los asuntos de fuera del orden del día se adjudicó el contrato de redacción del proyecto de construcción y ejecución de las obras de reparación de la calzada de la glorieta del Pont del Bimil·lenari. Esta importante actuación se ha adjudicado a la UTE Involucra S.L. y Alcudia Servicios y Obras S.L. por un importe de 2’5 millones de euros y un plazo de ejecución 2 meses para la redacción del proyecto y 6 meses de obras. Los trabajos se centrarán en mejorar el terreno bajo la calzada mediante la implantación de un sistema de micropilotaje que permitirá compactar la calzada y evitar futuros hundimientos, así como reforzar tanto la glorieta, que soporta el puente, como el talud de la zona.