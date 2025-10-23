La Generalitat solicita al Gobierno dos nuevos juzgados para atender la creciente carga judicial de Elche

La consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Nuria Martínez, explicaba en la tarde del miércoles en el Palacio de Justicia de Elche que la Conselleria ha solicitado al Ministerio de Justicia la creación en el edificio de dos Juzgados de Primera Instancia no especializados en Derecho de Familia, una petición que busca reforzar la capacidad judicial ante el aumento de la carga de trabajo. La medida pretende aliviar la presión existente en los órganos judiciales del municipio y mejorar la atención a la ciudadanía.

Los Juzgados de Primera Instancia no especializados en Derecho de Familia sirven principalmente para resolver conflictos de derecho civil y mercantil, y también pueden conocer de asuntos penales (en los juzgados de Instrucción). No atienden asuntos de familia como divorcios o guardas y custodias, ya que estos casos corresponden a juzgados especializados, cuando existen.

Reforma del acceso principal en 2026

Durante su visita a la Ciudad de la Justicia de Elche, la consellera de Justicia y Administración Pública anunció que el edificio contará en enero de 2026 con un nuevo acceso principal destinado a mejorar la eficiencia energética de las instalaciones. Las obras, que ya se encuentran en ejecución, suponen una inversión de algo más de 54.000 euros y se desarrollan sin alterar el funcionamiento normal de la sede judicial.

La consellera de Justicia visitó las obras que se están haciendo en la entrada a la Ciudad de la Justicia de Elche / INFORMACIÓN

Martínez destacó que “con esta actuación se va a conseguir una mayor eficiencia energética del edificio, ya que la continua apertura y cierre de las puertas produce importantes pérdidas de frío y de calor, además de generar corrientes que también afectan al confort térmico del personal que trabaja en la sede”.

La responsable autonómica puntualizó, además, que “aunque las obras afectan al acceso del edificio, estas se están ejecutando de forma secuencial para no interrumpir el normal funcionamiento de la sede judicial”.

Visita institucional a la sede judicial

La consellera acudió a la Ciudad de la Justicia acompañada por el alcalde de Elche, Pablo Ruz, el juez decano, José Luis Casells, el decano del Colegio de Abogados, Diego García, y el decano del Colegio de Procuradores, Ginés Juan. El encuentro permitió conocer de primera mano las necesidades del edificio y de la planta judicial ilicitana, además de coordinar futuras actuaciones en materia de infraestructuras.

Martínez subrayó la importancia de mantener un diálogo constante entre las administraciones y los operadores jurídicos locales para avanzar en la mejora de los servicios judiciales.

Detalles técnicos de la obra

La Ciudad de la Justicia de Elche es un edificio aislado con dos plantas subterráneas, una baja y cinco superiores. El proyecto de reforma del acceso principal contempla la sustitución de las puertas actuales por un vestíbulo acristalado que se construirá entre la sala de monitores y el control de accesos de la Guardia Civil.

Este nuevo vestíbulo servirá como espacio de transición entre el interior y el exterior, lo que reducirá las pérdidas térmicas y mejorará la eficiencia energética general. Estará equipado con dos puertas correderas automáticas no enfrentadas para evitar flujos de aire directos, además de dos puertas abatibles laterales.

Las dimensiones del vestíbulo serán de 5,83 metros de ancho, 2,10 metros de profundidad y 2,95 metros de altura, manteniendo la anchura libre de paso actual para garantizar las condiciones de evacuación. Con esta actuación, la Conselleria busca modernizar las infraestructuras judiciales, mejorar su sostenibilidad y avanzar hacia una administración pública más eficiente y responsable con el medio ambiente.

En conjunto, tanto la petición de nuevos juzgados como las mejoras en el edificio judicial se enmarcan en la estrategia de la Generalitat para reforzar los recursos humanos y materiales del sistema judicial en la provincia de Alicante y responder a las crecientes demandas de la ciudadanía.