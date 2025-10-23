El Ayuntamiento de Elche pone a un jardín el nombre del empresario y emprendedor Rafael Bernabéu

Rafael Bernabeu Moya es uno de los empresarios de Elche que merecía un homenaje que no consistiera solo en una placa, rota ya, sobre el asfalto de la calle Trinquet. En eso el alcalde, Pablo Ruz, al frente de la junta de gobierno (PP y Vox) ha acertado. Mil metros de zona ajardinada, a caballo entre el final del barrio de Carrús y el polígono industrial al que da nombre, junto a la ermita del santo al que honra todo el sector del calzado, llevan desde este jueves su nombre. Tres días antes de que San Crispín baile por las calles hasta su templo y los ilicitanos se lleven como recuerdo sus tachuelas.

Una foto al terminar el acto de homenaje a Rafael Bernabeu, en Elche / INFORMACIÓN

La junta de gobierno aprobó horas antes del acto de inauguración la designación del “Jardín Empresario Rafael Bernabeu Moya”, que, destacó la portavoz municipal, Inma Mora, será un homenaje permanente a su importante contribución al progreso y desarrollo de Elche. Pero, ¿quién es Rafael Bernabeu? Los retazos de su biografía no reúnen más allá de la impronta de un hombre inteligente y callado, familiar, humilde y preocupado, que siempre ha tenido tiempo para ayudar no solo a su sector sino a otros proyectos de envergadura que han visto la luz en Elche los últimos sesenta años.

No solo se le asocia con la firma de calzado deportivo J’Hayber, que celebró en 2022 sus cincuenta años de existencia con una gala que sirvió de homenaje tanto a él como a su hermano, sino que está considerado, así lo ve la junta de gobierno municipal, como un "paradigma de los empresarios que ha hecho grande el sector del calzado con un extraordinario trabajo, esfuerzo, dedicación y ejemplo de vida".

Rafael Bernabeu, en el acto de esta tarde / INFORMACIÓN

Trayectoria

Bernabeu fue uno de los fundadores en la década de los 50 del siglo XX de la empresa UNIFASA (Unión de Fabricantes de Zapatillas), en la década de los setenta formó parte del grupo empresarial Comerplast, fue artífice del grupo empresarial Vizcarra y en 1972 fundó J’Hayber, una empresa "con fuerte vocación exportadora que hoy es un referente internacional en la fabricación de calzado deportivo", recuerda la distinción. Fue figura clave en la creación de la Asociación de Industriales del Calzado, presidente de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), e impulsor de la Feria Expocalzado. Además, participó de manera directa en la creación y fundación de Mutua MAZ, del Club Rotario de Elche, la Caja de Elche y fue caballero electo del Misteri d’Elx. "El reconocimiento y gratitud que expresamos mediante la designación del jardín al patrón de los zapateros, San Crispín, a Rafael Bernabéu lo es también, por extensión, a todos los empresarios que han dado mucho a su ciudad, trabajando por una industria emblemática como lo es el calzado, que tanto ha aportado al crecimiento de la ciudad en estos últimos 100 años”, dijo la portavoz.