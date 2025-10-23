Elche le declara la guerra a los mosquitos por tierra y aire

Lo mismo que tienen de diminutos tienen de molestos. Los mosquitos tienen el poder de sacar a cualquiera de quicio cuando quiere dormir y escucha un zumbido en el oido, o cuando va paseando y un ejército de minúsculos voladores lo persigue hasta dejar marca.

Después de que vecinos de barrios, y especialmente del Camp d'Elx, hayan manifestado su malestar en los últimos días por focos de este insecto, el Ayuntamiento de Elche ha activado un plan intensivo de fumigación en todo el término municipal para combatir la proliferación de este insecto. Achacan que la población se ha disparado tras las lluvias de los últimos días, que, sumadas a las altas temperaturas que se siguen registrando pese a que estamos en otoño, han provocado un repunte similar al de los meses de verano.

Plaga

El Ejecutivo local de PP y Vox reconocen el problema, e incluso confirman que hay una plaga, de ahí que el propio alcalde, Pablo Ruz, se desplazase este jueves a Asprillas junto a la edil de Sanidad Inma Mora y el concejal de Pedanías, Pedro José Sáez, para mandar un mensaje de traquilidad a la población. "Estamos intentando llegar a muchas parcelas y la semana que viene se incorporan más medios porque tenemos una plaga y tenemos que entre todos erradicarla”, explicó Ruz.

El regidor detalló que además de la fumigación aérea y terrestre, se están aplicando tratamientos larvicidas en grandes extensiones de agua y zonas húmedas, especialmente en saladares y acequias que ahora presentan acumulaciones de agua debido a las precipitaciones.

Aplacar las larvas

Durante esta semana se están llevando a cabo tratamientos larvicidas en Matola, Algoda, Puçol, Algorós y en diversos focos del casco urbano. Paralelamente, los equipos adulticidas actúan en Las Bayas, Asprillas, El Altet, La Hoya y Daimés.

Este viernes, los equipos larvicidas llegarán a Arenales del Sol y el Clot de Galvany, Balsares, La Marina - El Pinet, El Derramador y a los imbornales del casco urbano, mientras que los equipos adulticidas estarán en Las Bayas, Valverde, Matola, Llano de San José y Peña de las Águilas.

El plan de intensificación se extenderá durante las próximas semanas, coincidiendo con la llegada del descenso de temperaturas que ayudará a reducir la presencia de estos insectos, apunta el Consistorio.

En este sentido, la próxima semana el plan continuará y se extenderá a otras zonas, incluyendo el cauce del río Vinalopó, Torrellano, Altzabares, Perleta, Jubalcoi, Maitino, Ferriol, Carrús, Altabix, Vallongas, Saladas y Santa Ana. Un calendario provisional que podría sufrir modificaciones según los niveles de proliferación de mosquitos que detecte la empresa encargada de la fumigación.

Esfuerzo colectivo

Desde el equipo de gobierno también reclaman que el esfuerzo sea conjunto y que los particulares también se impliquen eliminando balsas y las acumulaciones de agua, "porque son lugares perfectos para las larvas", así como que eviten acumular agua en recipientes, maceteros o piscinas.