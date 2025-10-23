El pabellón adaptado de Elche se le atraganta al bipartito: sobrecostes, un año ya de retraso y trabajando aún sobre el terreno

El pabellón adaptado situado junto al centro comercial de l’Aljub de Elche parece que cada vez más se le indigesta al bipartito de PP y Vox con el alcalde, Pablo Ruz, a la cabeza. Hasta el extremo de que, de nuevo, se están incumpliendo los plazos que el Ejecutivo local se dio este verano, cuando se vio obligado a dar luz verde a una nueva prórroga -la tercera sin que hubiera penalidades para la firma- para acabar las obras. En ese momento, se dijo que la idea era que las dependencias pudieran empezar a recibir a deportistas a partir de septiembre u octubre, aunque todo dependería de que el procedimiento administrativo del nuevo contrato para equipar las dependencias que salió en julio no tuviera complicaciones y, sobre todo, de que no hubiera nuevos retrasos con las obras. Y eso es lo que parece que ha ocurrido, a juzgar por la estampa que presentaba este mismo jueves la zona, con operarios trabajando en el interior, y con una mesa de contratación convocada por la que debía pasar el suministro y equipamiento para el pabellón inclusivo. En concreto, la subsanación de documentación y la apertura del sobre b, lo que da cuenta de que las instalaciones no estarán operativas hasta dentro de unas semanas. Sin embargo, preguntados en los dos últimos días sobre la fecha de apertura que se maneja ahora y, sobre todo, sobre si habrá penalizaciones para la empresa por los retrasos, desde el Ejecutivo local directamente han guardado silencio.

El exterior del pabellón, con una grúa este jueves. / ÁXEL ÁLVAREZ

A un gobierno y al otro

Las imágenes, en cualquier caso, dan cuenta de que esta obra no sólo se le atragantó al anterior equipo de gobierno de izquierdas, también al actual de PP y Vox. Con el matiz, además, de que Ruz y su partido acaban de abrir otro melón con el nombre que le quieren dar a este espacio: Pabellón de Deportes Reina Sofía, bajo el argumento de que la emérita ha visitado en cinco ocasiones la ciudad de Elche, la última el pasado mes de septiembre -justo el día del cumpleaños del alcalde-, coincidiendo con el Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas, organizado por la Fundación CIEN y la Fundación Reina Sofía. “En esta ocasión, que fue su quinta visita, la Reina Sofía recibió el inmenso cariño de los ilicitanos y tuvo ocasión de conocer mejor algunas de nuestras tradiciones y señas de identidad. Queremos que Elche cuente con un recuerdo permanente de la Reina Sofía y de su cariño a Elche, y deseamos además que ello sea objeto de un pronunciamiento unánime del pleno de la Corporación”, señalan los populares en la moción que llevarán a la sesión plenaria de este lunes. Una propuesta que ya ha tenido en contestación en redes sociales, hasta el extremo de que hay voces que han pedido que el espacio se dedique a la gimnasta ilicitana con síndrome de Down Sara Marín, campeona mundial de gimnasia rítmica y ejemplo total y absoluto de superación.

Material acumulado en el exterior este mismo jueves. / ÁXEL ÁLVAREZ

La tercera prórroga

El pasado verano la empresa constructora volvió a solicitar una prórroga de tres meses, cuando las labores debían haber estado acabadas el 27 de julio, pero el bipartito solo les dio 15 días, de manera tendrían que haber acabado en agosto. Ahora dos meses después de ese ultimátum, aún se puede ver movimiento, operarios trabajando en el interior y material acumulado en la zona, sin que desde el equipo de gobierno den cuenta de qué se está haciendo y si habrá sanciones a la empresa, como dijo la portavoz de la junta de gobierno en julio, Inma Mora, en caso de que volvieran a excederse del plazo.

Sobrecostes y demoras

Como en tantos otros procesos de licitación, también en el pabellón de deporte inclusivo de Carrús, en Elche, hubo una oferta a la baja, en este caso, del 2,5%. Sin embargo, al final, parece que esa rebaja se va a quedar en nada, también como ocurre en otras tantas ocasiones. Hasta el punto de que la junta de gobierno local aprobó a principios de julio una modificación del contrato que implicó el desembolso de un millón de euros más por el proyecto. Así, de los 11,5 millones de euros, IVA incluido, del presupuesto contratado inicialmente se pasaría a 12,6 millones, un 9,1 % más sobre la cantidad del contrato adjudicado, que se haya sabido hasta ahora. Más dinero en el marco de unas obras en las que también se les ha ido la mano con los tiempos. Hasta el punto de que los trabajos comenzaron el 27 de octubre de 2023 y tenían un plazo de ejecución de doce meses -14 según el cartel-, con lo que deberían haber estado en otoño de 2024. Sin embargo, primero se amplió hasta el 27 de abril, más tarde hasta el 27 de julio, luego se habló de una nueva fecha, el 11 de agosto, y aún hoy se sigue trabajando, dos años después. Tres prórrogas confirmadas, sin información oficial de qué se está haciendo ahora sobre el terreno, enredados aún con el equipamiento y sin saber si se va a sancionar a la empresa, como se dijo, por incumplir los plazos o se va a dejar estar todo como está. Con el matiz de que en su día el propio alcalde de Elche, Pablo Ruz, hizo depender la ordenación de la rotonda de l’Aljub, uno de los puntos negros desde el punto de vista del tráfico en Elche, a la puesta en marcha del pabellón inclusivo, algo que, según dijo en una entrevista a este periódico en junio de 2024, tendría lugar en las Navidades de hace un año, y vamos ya camino de dos.