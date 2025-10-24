Aigües d’Elx implanta contadores inteligentes en edificios municipales y refuerza su ciberseguridad con 3,2 millones

Aigües d’Elx pondrá en marcha una segunda fase del programa de digitalización del ciclo del agua con la instalación de contadores inteligentes en edificios y servicios municipales, así como con la mejora de los sistemas de ciberseguridad. Esta actuación permitirá disponer de información al minuto sobre el consumo de agua del Ayuntamiento de Elche y reforzar la protección de sus sistemas digitales. Todo ello a través de una inversión de 3,2 millones de euros, de los que dos tereras partes cuentan con financiación europea.

De hecho, este viernes mismo, la empresa mixta municipal, participada por el Ayuntamiento y el grupo Agbar, ha recibido la confirmación oficial -tras tres peticiones- del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de la subvención de 2,1 millones de euros, dentro de la tercera convocatoria de ayudas del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.

El proyecto ELX OASIS moderniza la gestión del agua urbana

El proyecto, denominado ELX OASIS (acrónimo de Operaciones de Abastecimiento y Saneamiento Inteligente y Sostenible), supone una inversión total de 3,2 millones de euros, de los que 2,1 millones serán subvencionados a través del PERTE, mientras que el resto será aportado por Aigües d’Elx. La actuación deberá completarse antes de junio de 2026.

La iniciativa busca mejorar el control de la calidad del agua, optimizar los procesos de abastecimiento y saneamiento e integrar nuevas tecnologías que faciliten la toma de decisiones en tiempo real. Gracias a sistemas de monitorización y plataformas digitales, la empresa podrá gestionar los recursos hídricos, materiales y humanos de forma más eficiente.

El Ayuntamiento de Elche controlará, como los particulares, su consumo al minuto con los contadores inteligentes que se instalen desde Aigües d'Elx / INFORMACIÓN

Primera fase: control del agua potable y red de alcantarillado

Aigües d’Elx ya ha iniciado la ejecución del PERTE con una primera licitación de 525.910 euros destinada a instalar equipos de control analítico continuo de cloro en la red de agua potable y sistemas de medición de volúmenes aliviados en la red de alcantarillado.

De esa cantidad, casi 77.000 euros se destinan al control de cloro en la red de distribución y 449.000 euros al control de vertidos a medios receptores. Esta última intervención se enmarca en el Plan Antirriadas de Elche, que contempla la digitalización de los vertidos a cauce público.

El proyecto permitirá solucionar la falta de control de vertidos en tiempo seco a barrancos o al río Vinalopó mediante la adquisición de equipos para digitalizar los aliviaderos críticos y controlar su tipología con sistemas multiparamétricos. Todo ello garantizará el cumplimiento del Real Decreto 1290/2012 y mejorará la resiliencia del municipio al proteger el Dominio Público Hidráulico.

Segunda fase

Aigües d’Elx impulsará en los próximos meses la citada segunda fase del programa de digitalización del ciclo urbano del agua, centrada en implantar contadores inteligentes en los edificios y servicios municipales y en reforzar la ciberseguridad del sistema de gestión hídrica. Gracias a esta actuación, el Ayuntamiento dispondrá de información actualizada sobre el consumo de agua de todas sus dependencias, lo que permitirá mejorar el control del gasto y detectar posibles incidencias o fugas en tiempo real. Al mismo tiempo, se reforzará la protección frente a ciberataques en los sistemas digitales que controlan la red municipal, garantizando un servicio más seguro y resiliente.

Tecnología y sostenibilidad para un Elche más resiliente

El material de monitorización que se instalará tanto en la red de agua potable como en la de saneamiento generará datos precisos y continuos sobre el comportamiento de los sistemas urbanos. Esta información, procesada mediante herramientas informáticas centralizadas, permitirá decisiones basadas en datos objetivos y una gestión más sostenible del recurso.

Con esta inversión, Aigües d’Elx avanza hacia un modelo de ciudad inteligente, donde la eficiencia hídrica, la seguridad tecnológica y el compromiso ambiental se integran en una misma estrategia.