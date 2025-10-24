Las protectoras de Elche, en alerta ante la adopción de gatos negros o blancos para ritos y sacrificios de Halloween

La concejal de Sanidad en el Ayuntamiento de Elche, Inma Mora, ha mostrado su preocupación en palabras a este periódico por las noticias surgidas en otras ciudades de España, donde se ha detectado la adopción fraudulenta de gatos negros o blancos con fines esotéricos durante Halloween o Todos los Santos. La edil expone que esta problemática "no se ha detectado en Elche, según confirman las protectoras de animales". Este tipo de prácticas de sacrificios o rituales, con animales adoptados, no se han registrado en la ciudad que se tenga constancia, pero, para evitarlo, la edil ha reconocido que las protectoras de mascotas están en alerta las semanas previas a la festividad.

Las protectoras están poniendo especial atención sobre las peticiones de adopción de gatos negros / Isabel Pomares

La concejala de Sanidad, Inma Mora, ha asegurado a INFORMACIÓN que, tras consultar con las protectoras que colaboran con el Consistorio —CES Gatos, Huellas Salvadas y Vinalopó—, “no existe este tipo de problema en Elche”. Para evitar cualquier intento de adopción fraudulenta o con fines inadecuados, las protectoras mantienen "protocolos muy rigurosos que se aplican durante todo el año" y que, según Mora, "garantizan que los interesados tengan intenciones correctas a la hora de adoptar animales de compañía”.

La edil explica que estos procedimientos constan de tres pasos principales y que, incluso en los casos más rápidos, las adopciones tardan al menos tres semanas, por lo que "no se pueden realizar adopciones exprés, ya que estas se realizarían en un mínimo de tres semanas de tiempo”, puntualizó.

Un gato blanco callejero, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN / HECTOR FUENTES

Entrevista, visita domiciliaria y control sanitario

El primero de los pasos a seguir por las protectoras cada vez que alguien se interesa por adoptar es una entrevista personal con los interesados, donde los voluntarios valoran la motivación y las condiciones del futuro adoptante. En segundo lugar, las protectoras realizan una visita al domicilio de la persona o familia solicitante para comprobar su situación, el entorno del animal y posibles riesgos. “Se analiza si el espacio es adecuado, si debe instalarse algún tipo de protección, como redes en balcones, y si el entorno es seguro”, explicó la edil.

El tercer paso consiste en el compromiso del nuevo propietario de vacunar, desparasitar y castrar al animal —si tiene más de cuatro meses— antes de su entrega definitiva. Solo tras completar estas etapas, se formaliza la adopción.

Sin casos detectados, pero con vigilancia reforzada

Mora indica que no existe un protocolo específico para estas fechas, aunque las entidades “están siempre alerta, especialmente en periodos como Halloween", cuando en otros puntos de España sí se han detectado casos de adopciones con fines rituales.

La concejala subraya que los rituales ilegales suelen involucrar a animales vírgenes, es decir, no vacunados, castrados ni desparasitados, lo que descarta de antemano a los animales procedentes de protectoras. “A quienes realizan estas prácticas no les suelen interesar los animales de las protectoras, porque ya han pasado por una clínica veterinaria”, añadió.

Con estos controles, el Ayuntamiento y las entidades protectoras de Elche garantizan que cada adopción se realice con responsabilidad y compromiso, protegiendo de esta manera tanto a los animales como a las familias que los acogen.