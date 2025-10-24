Alerta policial en Elche: los patinetes no pueden pasar de los 25 km/h

El Ayuntamiento de Elche ha lanzado una seria advertencia a las familias y usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP): los patinetes que superan los 25 kilómetros por hora dejan de ser legales y se consideran “ciclomotores” -tienen su misma denominación-, lo que puede implicar sanciones administrativas e incluso consecuencias penales. Así lo ha subrayado el director de la Escuela Infantil de Tráfico, Chicho Fernández Bernal, durante la presentación de la campaña municipal de formación vial celebrada junto a la concejal de Educación, María Bonmatí.

Según Fernández, es necesario poner el foco en este asunto: “Una de las más importantes problemáticas con las que nos encontramos es que el vehículo que se adquiere no sea realmente un artilugio con la denominación de VMP, puesto que si excede la velocidad de 25 kilómetros por hora se convierte en otra categoría técnica, la L1A, y se considera un ciclomotor”. En ese caso, “entra en el ámbito penal, ya que hablamos de un artículo del Código Penal que sanciona la conducción sin licencia”.

El director de la Escuela Infantil de Tráfico de Elche y la edil de Educación han presentado una campaña para explicar la ordenanza de patinetes eléctricos / INFORMACIÓN

“Nuestra finalidad educativa es concienciar a estos adolescentes y a los padres para que no trunquen el vehículo y compren el adecuado”, añadió Fernández, quien insistió en que esta cuestión es prioritaria en la nueva campaña de seguridad vial que desarrolla el Ayuntamiento.

La Policía Local ha detectado en los últimos meses un incremento considerable en el uso del patinete, “que ya ha sobrepasado a las bicicletas, incluso”, y también ha comprobado un aumento en la detección de vehículos que no son de movilidad personal porque no tienen sus características técnicas. “Pueden llegar a coger 70 y 80 kilómetros por hora”, especifica Fernández, quien apunta a una detección cada vez mayor de aparatos modificados a conciencia para que pueden circular a más velocidad.

Formación para conocer la nueva ordenanza

En la presentación de la campaña informativa, la concejal de Educación, María Bonmatí, explicó que el objetivo del Consistorio es “dar a conocer la ordenanza” que entrará en vigor el 1 de enero y “garantizar la seguridad vial de todos los ilicitanos”.

Bonmatí detalló que el Ayuntamiento trabaja “en colaboración con la Policía Local y la Escuela Infantil de Tráfico” en tres líneas de actuación. La primera es la organización de charlas y talleres los sábados por la mañana, dirigidos a jóvenes y usuarios de patinetes. En segundo lugar, se establecen sesiones informativas en los centros educativos, donde los adolescentes son el principal público. Por último se han establecido charlas para familias, “porque es muy importante contarles también a los adultos y a los padres en qué consiste esta ordenanza, qué requisitos van a tener y qué normas tenemos que seguir”.

La primera charla para padres será el lunes próximo, a las 19 horas en el Centro de Congresos. “Animamos a todo el mundo a ir, porque a partir del 1 de enero entra en vigor la nueva norma y es responsabilidad de todos conocerla”, señaló Bonmatí.

Cursos presenciales y educación práctica

El director de la escuela de tráfico, Chicho Fernández, explicó que la campaña incluye cursos de formación presenciales en la Escuela de Educación Vial, compuestos por una parte teórica y otra práctica. En la parte práctica, los participantes adquieren habilidades en pista y en tráfico real “para enseñarles a los chavales lo que sí pueden y no pueden hacer”.

El uso el patinete debe ser siempre individual; no se puede montar a nadie, según la ordenanza de Elche / Áxel Álvarez

Fernández destacó la necesidad de autoprotección: “No olvidemos la vulnerabilidad de estos jóvenes y adolescentes”, recordó. También señaló que uno de los principales problemas en la circulación es la falta de visibilidad: “Es muy difícil hacerse ver”, explicó. Por ello, recomendó utilizar prendas reflectantes, luces en el casco y ropa clara, especialmente en horario nocturno.

Los cursos y charlas son gratuitos, con inscripción mediante código QR disponible en la cartelería y redes sociales del Ayuntamiento, mientras que las sesiones familiares son de entrada libre hasta completar aforo.

Normas básicas de la nueva ordenanza El director de la Escuela Infantil de Tráfico de Elche enumeraba las principales normas que regularán los patinetes eléctricos en Elche: Edad mínima: 14 años. Casco obligatorio para todos los usuarios. Uso individual: no se permite llevar pasajeros. Seguro de responsabilidad civil (entre 70 y 80 euros anuales). Certificado de características técnicas para evitar vehículos no homologados o trucados. Velocidad máxima: 25 km/h. Prohibido circular bajo los efectos del alcohol o drogas. Prohibido el uso de auriculares o móviles durante la conducción. Circulación permitida por carriles bici exclusivos, pero prohibida en aceras o zonas peatonales. Fernández apuntó que “la ordenanza es extensa y exhaustiva porque había que hacerlo”, y que Elche ha sido un municipio especialmente interesado en regular con claridad lo que se puede y no se puede hacer. Sin embargo, lanzó una crítica a la Dirección General de Tráfico (DGT): “A nivel nacional la institución que tenía que haber hecho esto era la DGT. Es una crítica constructiva porque todas las ciudades han tenido que elaborar sus propias ordenanzas”.

Concienciación y participación ciudadana

Bonmatí subrayó que el propósito último es que “todos los adolescentes vayan a la Escuela de Educación Vial y realicen el curso presencial”, ya que en él “se les enseñan mecanismos para protegerse y proteger a los demás”.

Por su parte, Fernández recordó que Elche lleva 56 años formando en seguridad vial desde la escuela que dirige, y que el trabajo actual con los patinetes eléctricos es una continuación de esa misión educativa: “Conoce lo que se puede y no se puede hacer, pero sobre todo protégete y evita tú el accidente”.

El Ayuntamiento anima a toda la ciudadanía a participar en estas sesiones formativas y a comprar siempre patinetes homologados y no trucarlos, para evitar sanciones, accidentes o incluso delitos penales por conducción sin licencia.