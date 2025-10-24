Campas de coches en invernaderos: el último negocio junto al aeropuerto

En la pedanía ilicitana de Torrellano, donde durante décadas el sonido más habitual era el del agua corriendo por las acequias y el traqueteo de los tractores, hoy retumba otro ruido: el de los motores de camiones que descargan coches de alquiler. El paisaje también ha cambiado. Allí donde antes se extendían hileras de lechugas, almendros o granados, ahora se alinean cientos de vehículos bajo el sol, tras vallas improvisadas y puertas metálicas.

La Asociación de Vecinos Vial Aeropuerto Elche, que lleva años denunciando esta transformación silenciosa, vuelve a alzar la voz. Su presidente, Juan José Mateo Rocamora, advierte de que el problema no solo no se ha frenado, sino que ha alcanzado una nueva dimensión: «Ya no hablamos solo de parcelas asfaltadas, ahora hasta los invernaderos se convierten en campas. Es el colmo. Cultivar coches en lugar de tomates», denuncia. Hay al menos cuatro infraestructuras así en la zona entre Torrellano y El Altet.

Parking con balsa incluida

La última denuncia de la asociación se centra en una parcela especialmente llamativa, aunque hay al menos otra igual. «Es un invernadero de varios miles de metros cuadrados, con una gran balsa de agua que antes servía para regar cultivos. Ahora, quién sabe, quizá para lavar coches...», ironiza Mateo.

En este terreno, que hasta hace poco producía hortalizas, se ha instalado una de las aproximadamente 110 a 115 campas ilegales que, según los cálculos vecinales, ya rodean el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. La escena parece salida de una película: un enorme invernadero vacío de plantas, ocupado por vehículos de alquiler, custodiado por varios perros que, como apunta el presidente, «ya no vigilan cultivos, sino coches, que tienen mucho más valor».

Durante la visita, un hombre que se presenta como propietario se acerca para preguntar a presidente de la asociación y periodistas para preguntarnos qué hacemos allí. «Se nota que no quieren miradas indiscretas», señala Mateo, acostumbrado a estas situaciones de tensión. El que dice ser dueño de las tierras que pisamos transmite una notable agresividad.

Transformación en días

El modus operandi se repite en toda la zona. «Primero arrancan los cultivos, después allanan el terreno, colocan una valla y una puerta, ponen un contenedor y ya tienen la campa lista para alquilar a empresas de rent a car», describe el representante vecinal.

Estas transformaciones se producen en suelo rural, no urbanizable, donde la actividad de aparcamiento masivo no está regulada. Sin embargo, «los promotores de estas instalaciones actúan con total impunidad. El Ayuntamiento mira para otro lado. Ninguno tiene licencia de actividad. Como mucho, quizá en este caso conserven la licencia de invernadero», denuncia Mateo.

A pocos metros del invernadero-campa, un pequeño campo de almendros agoniza. «Como no renta, acabará igual», lamenta el presidente. El futuro parece escrito: otro pedazo de la huerta ilicitana se perderá bajo el asfalto.

Peligros en la carretera

Además del impacto ambiental y paisajístico, los vecinos alertan de los riesgos para la seguridad vial. Las campas se concentran en torno a la antigua carretera de Torrellano, que discurre paralela a la pista del aeropuerto y donde la velocidad permitida llega a 90 km/h según tramos. Allí, los camiones que transportan vehículos maniobran para descargar en los márgenes de la vía, a menudo invadiendo el arcén o las aceras.

«Cada vez que descargan coches es un peligro», asegura Mateo. A este tráfico se suma el de taxis que transportan a turistas desorientados en busca del lugar donde alquilaron su vehículo. «Los clientes se pierden, entran en fincas privadas, dan vueltas… es un caos», relata.

Los vecinos recuerdan que hace años el Ayuntamiento prometió instalar radares para controlar la velocidad y reforzar la presencia policial. Durante un tiempo se hicieron controles, pero pronto los transportistas empezaron a avisarse entre ellos por mensajería instantánea y la medida quedó en nada.

Daños al riego tradicional

El problema no se limita al asfalto y los coches. Según la asociación, la proliferación de campas está rompiendo la red de riego que durante décadas sostuvo la agricultura local. «Están destrozando las tuberías de Riegos de Levante. Dejan sin continuidad el agua y ponen en peligro el derecho de riego de los pocos agricultores que quedan», denuncia Mateo.

El líder vecinal recuerda que Torrellano y su entorno fueron durante años un ejemplo de agricultura intensiva y de integración de migrantes andaluces que llegaron a trabajar el campo. «Aquí se creó un pulmón verde para Elche. Ahora lo están asfixiando bajo coches», lamenta.

Años de promesas incumplidas

La batalla contra las campas no es nueva. En mayo de 2024, las asociaciones vecinales de Torrellano pidieron al concejal de Pedanías, entonces era Raúl Sempere, un listado de las instalaciones con licencia. También se habló de medidas de control de velocidad y de prohibir la descarga de vehículos en los márgenes de la carretera. Nada de eso ha frenado el crecimiento.

En abril de ese mismo año, el Ayuntamiento anunció un «estudio pormenorizado» para censar las áreas destinadas a aparcamiento de coches de alquiler. Un año después, los vecinos no han visto resultados. «Nos dicen que están estudiando, que es complicado, que hay que coordinar varias concejalías… Mientras tanto, cada mes aparecen nuevas campas», critica Mateo.

El concejal de Pedanías reconoció entonces que existe una «falta de regulación desde hace muchos años», lo que ha permitido a las empresas expandirse sin control. Sin embargo, la paciencia vecinal se agota. «Cualquier vecino que quiera abrir un pequeño negocio en la pedanía necesita permisos, licencias, pagar tasas… Ellos, en cambio, actúan en terreno rústico como si nada», reprocha el presidente.

Un negocio muy rentable

¿Por qué este auge de campas ilegales? La proximidad al aeropuerto de Alicante-Elche, uno de los más transitados de España, convierte la zona en un lugar estratégico para las empresas de alquiler de vehículos. Las campas permiten almacenar flotas enteras a bajo coste, evitando las tarifas de los aparcamientos oficiales o de los polígonos industriales.

«Es un negocio redondo. Pagan una miseria por alquilar suelo agrícola y lo explotan como si fuera un parking de primera. Y encima, sin licencias ni impuestos», señala Mateo. Según cálculos de la asociación, algunas parcelas albergan cientos o incluso un millar de coches, generando ingresos muy superiores a los que reportaría cualquier cultivo.

Impacto medioambiental

El precio de esta rentabilidad lo paga el territorio. Cada nueva campa supone la desaparición de cultivos, la compactación del suelo, la pérdida de biodiversidad y la alteración del ciclo hídrico. «Estamos perdiendo nuestra identidad agrícola. Torrellano creció gracias a la agricultura y ahora la estamos enterrando bajo ruedas», lamenta el dirigente vecinal.

La asociación insiste en que no se trata de oponerse al progreso ni al turismo, sino de exigir que las actividades económicas respeten la normativa y el medio ambiente. «Si quieren aparcamientos, que los hagan en suelo industrial, con licencias y medidas de seguridad. No en pleno campo», reclama Mateo.

Un llamamiento urgente

Mientras el Ayuntamiento sigue «estudiando» el problema, los vecinos piden acciones concretas: clausura de campas ilegales, sanciones a los propietarios de los terrenos, restauración de los cultivos y refuerzo de la vigilancia. También exigen que se proteja el suelo agrícola frente a usos incompatibles.

«Cada día que pasa perdemos más huerta y más agua. Y recuperarlo después es casi imposible», advierte el presidente.

La imagen de un invernadero que antes producía vida y ahora almacena coches resume para muchos la paradoja de esta situación. «Es como si hubiéramos decidido cultivar metal en vez de alimentos», concluye Mateo. Una metáfora amarga de cómo el negocio rápido y la falta de control pueden arrasar en pocos años con décadas de esfuerzo agrícola.