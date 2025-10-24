Compromís rechaza denominar Reina Sofía al Pabellón Inclusivo de Elche

No hay acuerdo con el nombre del pabellón adaptado de Elche. Mientras el alcalde, Pablo Ruz, planteaba este jueves que debe llamarse Reina Sofía, y pretendía llegar a un acuerdo con el resto de grupos políticos para llevar un acuerdo de consenso a la sesión plenaria del lunes, Compromís se ha descolgado de la propuesta y propone reconocer con esta instalación a una deportista ilicitana con discapacidad, según ha explicado la portavoz, Esther Díez: "una propuesta mucho más adecuada que otorgarle el nombre Reina Sofía, como quiere el alcalde, Pablo Ruz". El PSOE, que no se ha pronunciado sobre este asunto, parece también más favorable a la distinción a un/una deportista local.

Compromís ha explicado que, lo que corresponde aquí, es visibilizar el deporte de las personas con discapacidad y reconocer el talento y el trabajo de quienes dedican su vida a ello”. La portavoz municipal argumentó que "este pabellón, que nace de la voluntad política del anterior gobierno de izquierdas, se impulsa con el objetivo de hacer de nuestro municipio uno mucho más inclusivo y comprometido con el deporte y la igualdad. Por todo ello, creemos que lo más justo y simbólico, es que este espacio que apuesta por la integración social, lleve el nombre de una deportista ilicitana con discapacidad, en reconocimiento a la trayectoria profesional y a la dedicación de todas esas mujeres que son historia del deporte ilicitano".

Díez añadió que "es muy injusto que, por delante de la carrera deportiva de estas deportistas, Pablo Ruz crea que sea la Reina Sofía la más indicada aquí para homenajear. En su propuesta, el PP da la única justificación de que las cinco visitas de la Reina Sofía a Elx y su participación en el Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas, son motivo más que suficiente como para que el nuevo pabellón adaptado sea nombrado en su honor y en nombre de toda la ciudadanía ilicitana, un argumento más que pobre”.

Las obras del pabellón adaptado acumulan un año de retraso / Áxel Álvarez

Merecedores de la distinción

La portavoz destacó a deportistas merecedoras de esta distinción, como Sara Marín, María Díez Alberola, Desirée Segarra o Marta Expósito. Y recordó la importante trayectoria de otros hombres deportistas en modalidades adaptadas como Fran Lozano, Luis Francisco Paredes o Iván Botella. “Todos ellos son personas que son un claro ejemplo de esfuerzo y dedicación y que contribuyen con sus carreras deportivas a visibilizar a las personas con discapacidad, así como a resaltar la importancia de las políticas de inclusión”, dijo Esther Díez, quien añadió: "Vamos a defender que el pabellón adaptado sea nombrado como merece, y es con el nombre de una deportista ilicitana con discapacidad. Demandar esta designación en una cuestión que no debería someterse a disputas políticas, así que esperamos que Pablo Ruz reconsidere su propuesta, por la que sabemos ha recibido muchas críticas a lo largo de esta semana. Con todo ello, desde Compromís seguiremos trabajando para que a las personas con discapacidad de nuestro municipio se les otorgue el reconocimiento y el lugar que deben ocupar”. La obra del pabellón adaptado acumula un año de retraso.