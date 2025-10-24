Elche conmemora el día de las personas con daño cerebral adquirido reclamando derechos e inclusión

Medio millón de personas en España han sufrido un episodio de daño cerebral adquirido (DCA) que les ha cambiado las vidas. El próximo domingo se celebra el día nacional de sensibilización y reconocimiento de los afectados y por ende de sus familias. Por este motivo, la Glorieta de Elche ha acogido un acto simbólico este viernes, donde se ha leído un manifiesto a través del cual se ha reclamado a las instituciones "un compromiso real y sostenido que garantice los derechos y la inclusión plena de estas personas y sus familias".

La asociación sigue reivindicando una respuesta de la sociedad y de las administraciones que contribuya a la integración de los afectados / INFORMACIÓN

En 2025 se llega al 30 aniversario de la Federación Española de Daño Cerebral Adquirido (ADACEA), que durante todo este tiempo ha luchado por visibilizar la realidad de estos pacientes y sus familias, el reconocimiento de sus derechos y la reclamación de una atención adecuada a sus necesidades. Los usuarios de ADECEA, Rafael Hernández y Pablo Pinedo, y Mari Carmen Delicado, presidenta de Dacer Elx, han dado voz a esta jornada. En el transcurso de la lectura resaltaron que “cada 26 de octubre recordamos que medio millón de personas en España viven con daño cerebral adquirido y merecen una atención integral y coordinada. Reivindicamos más recursos, apoyo a las familias y una mirada inclusiva hacia una discapacidad muchas veces invisible, pero presente en nuestro día a día".

Construir dignidad

Añadieron que "treinta años después del nacimiento del movimiento asociativo, seguimos reclamando un Plan Nacional de Atención al DCA, un código diagnóstico específico y más oportunidades de autonomía e inclusión. Son tres décadas construyendo dignidad y exigimos que los próximos años sean de igualdad y respeto” han asegurado. La edil de Discapacidad, María Bonmatí, ha agradecido la labor de entidades y asociaciones “por el trabajo enorme que hacéis por vuestro cariño y por no soltar de la mano a los que más lo necesitan, porque vosotros sois la esperanza, sois la fuerza y sois el ejemplo que todos debemos de seguir”.

Un momento del acto en la Glorieta de Elche / INFORMACIÓN

“El daño cerebral llega de repente y lo cambia todo, pero también nos enseña lo que de verdad importa: el amor, la paciencia y la capacidad de superación. Desde el Ayuntamiento de Elche os decimos que no estáis solos, estamos con vosotros caminado juntos parar crear una ciudad más inclusiva donde no haya diferencias, más accesible y sobre todo más humana”, concluyó Bonmatí.