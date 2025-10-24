Elche espera a 15.000 atletas en la carrera solidaria contra el cáncer de mama

Elche volverá a teñirse de rosa el próximo 23 de noviembre con la celebración de la XXI Carrera y Marcha contra el Cáncer de Mama, organizada por el Ayuntamiento de Elche y la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama de Elche y Comarca (AMACMEC). El evento, uno de los más multitudinarios y emotivos de la ciudad, arrancará a las 10 horas desde el Paseo de la Estación, y espera reunir a más de 15.000 participantes entre corredores, familias y simpatizantes.

Presentación de la XXI Carrera Solidaria Contra el Cáncer de Mama de Elche, este viernes / INFORMACIÓN

El objetivo, un año más, será unir deporte y solidaridad en una jornada que combina esfuerzo, esperanza y compromiso social. El recorrido podrá completarse en dos modalidades: carrera de 10 kilómetros o marcha de 5 kilómetros, pensadas para fomentar la participación de personas de todas las edades.

Una “marea rosa” que inundará las calles

El concejal de Deportes, José Antonio Román, destacó durante la presentación que la cita de AMACMEC “es la carrera más bonita del mundo y un año más la marea rosa inundará de solidaridad las calles de Elche”. El edil animó a la ciudadanía a sumarse a esta jornada de convivencia que ya se ha consolidado como una de las más significativas del calendario deportivo ilicitano.

La carrera comenzará a las 10 horas, seguida de una sesión de zumba a las 11.45, una carrera infantil a las 12.30 y la clausura oficial a las 13.30. Durante la mañana, el Paseo de la Estación se convertirá en un punto de encuentro donde no faltarán hinchables, música, fisioterapeutas voluntarios del CEU y actividades de baile.

Inscripciones abiertas desde el lunes 27 de octubre

La edil de Acción Social, Celia Lastra, informó de que las inscripciones se abrirán el lunes 27 de octubre y podrán realizarse tanto de forma presencial como online. “Las inscripciones comienzan el próximo lunes 27 de octubre y podrán realizarse en la sede de AMACMEC, en distintos puntos de venta, así como de forma online a través de www.chiplevante.com hasta el mismo día de la carrera”, detalló.

Las mejores imágenes de la carrera y marcha contra el cáncer de mama en Elche / Áxel Álvarez

El precio de la inscripción será de 12 euros para adultos y 5 euros para niños hasta 12 años, incluyendo camiseta conmemorativa, avituallamiento, almuerzo gratuito y la participación en todas las actividades paralelas. Lastra destacó que esta cita “fomenta la convivencia, el deporte y la solidaridad de una forma accesible para todos”.

Reconocimiento y espíritu de unidad

La presidenta de AMACMEC, Consuelo Martínez, quiso agradecer “el apoyo del Ayuntamiento, entidades, patrocinadores y de todos los ilicitanos, ya que sin ellos no habría esta marea rosa”. Subrayó además que el evento “es una muestra de la fuerza y la unión de las mujeres afectadas y de toda la sociedad ilicitana”.

El diseño de la camiseta oficial de esta edición es obra de Nuria Pino, familiar de usuarias de la asociación. La autora explicó que su creación “nace desde la experiencia, la fe y la esperanza a la que se aferran y pretende expresar el sentimiento de unidad”.

Al término de la carrera se entregarán trofeos a las tres primeras mujeres y tres primeros hombres clasificados, mientras que todos los niños y niñas participantes en la carrera infantil recibirán una medalla conmemorativa.