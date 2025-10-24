Un estafador de Elche suplanta el whatsapp de una joven de Valladolid para obtener casi mil euros a la madre

Agentes del Grupo Tecnológico de la Comisaría de Elche han detenido a un hombre acusado de una estafa cometida mediante el novedoso método de la "hija en apuros", que consiste en hacerse pasar por alguien (en este caso una joven) para reclamar vía whatsapp un ingreso urgente por un problema que no permite su resolución demora. Es un delito tan de guante blanco que se puede cometer a distancia; de hecho, en este caso, ha sido en Valladolid. La víctima, que fue la madre de la joven a la que le suplantaron su identidad a través del servicio de mensajería, pagó cerca de mil euros de los 9.000 euros que le pedían para hacer frente al pago a una entidad financiera.

El engaño es muy sutil y se aprovecha del nerviosismo de una familia ante cualquier problema que le pueda plantear un hijo con el que, además, no puede contactar, supuestamente, de otro modo. El estafador suplanta la identidad en la aplicación, utiliza una imagen del "gancho", en este caso el familiar en apuros que no sabe nada de lo que está ocurriendo y emplea un lenguaje familiar. No hace falta mucho más.

El arresto se ha cerrado ahora por una investigación que comenzó el 13 de mayo, hace más de cinco meses, después de que la víctima presentara una denuncia en la Comisaría de Delicias, en la capital vallisoletana. Su hija estudia en otra ciudad y le había pedido "ayuda económica urgente" para realizar un pago. Dice el Cuerpo Nacional de Policía que el mensaje tiene tal "aparente veracidad" que la mujer tardó cuestión de segundos para realizar una primera transferencia de 998 euros. La sorpresa vino cuando logró contactar directamente con su hija y esta le diría algo así como "¿Yo?, no te he pedido ningún dinero ni tengo problemas". Los estafadores, recuerda la Policía Nacional, que estafas como esta tiene acumuladas por cientos en las comisarías, utilizan números nacionales distintos a los habituales de estas personas "alegando la imposibilidad de recibir llamadas". La estafa se perfecciona cuando tienen acceso a imágenes del "gancho" y de la víctima, aunque cómo lo obtuvo el ahora detenido es otra cuestión en la cual no profundiza la Comisaría. "Las víctimas suelen tener entre 50 y 70 años, y los pagos, al ser inmediatos, resultan prácticamente irrecuperables una vez realizados".

Comisaría de Elche, que asumió el arresto del estafador / Áxel Álvarez

Cuenta receptora

Los agentes han conseguido recuperar el dinero tras realizar el seguimiento de la transferencia fraudulenta. Gracias a ello, lograron identificar al titular de la cuenta receptora, constatando que el importe no había sido retirado, lo que permitió solicitar a la autoridad judicial su reintegro a la víctima. El titular de dicha cuenta bancaria estaría actuando como "mula" o colaborador necesario, captado por una organización criminal (o bien engañado por esta) para facilitar el uso de su cuenta con el fin de recibir fondos fraudulentos. Hace algunas semanas se conoció otro caso similar en Elche. Como el investigado residía fuera de la demarcación policial de Valladolid, se solicitó la colaboración de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana. Los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Local de Elche lograron localizar y detener al hombre como presunto autor de un delito de estafa.

La Policía Nacional ha recordado, una vez más, la importancia de verificar cualquier solicitud de dinero recibida por medios digitales, especialmente cuando proviene de números desconocidos, y ha aconsejado contactar directamente con la persona que supuestamente realiza la petición antes de efectuar cualquier transferencia.