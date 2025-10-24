La factura del autobús urbano se dispara este año a 15,8 millones de euros en Elche

Ni el aumento del número de vehículos eléctricos ni la caída del precio de los carburantes fósiles detiene el progresivo incremento de la factura que cada año supone para las arcas municipales de Elche el autobús urbano (también el de pedanías, aunque este sea cuestión aparte tras el acuerdo alcanzado para 2025 y 2026). Un servicio por los barrios de la ciudad que se asume deficitario al punto de ser el principal agujero presupuestario, que supera de largo los once millones de euros, datos que los equipos de gobierno son remisos a facilitar en una prueba más de la falta de transparencia. La frase "no tengo aquí ese dato" es una excusa habitual cuando se habla de costes. Además, no hay gobierno municipal que haya siquiera intentado en los últimos años modificar al alza el precio público para reducir este déficit porque los ingresos no cubren ni el 30 % del gasto. El motivo es bien fácil y tiene que ver más con cuestiones de índole política que social.

A comienzos de octubre, la junta de gobierno del Ayuntamiento de Elche aprobó la revisión al alza del precio por kilómetro para 2025 que debía percibir la mercantil Autobuses Urbanos de Elche SL, concesionaria del servicio de 2006. Un acuerdo del que solo se dijo que suponía que había que pagar 4,1345 euros por cada kilómetro que habían recorrido los autobuses urbanos, que iban a ser de 3.823.476; es decir, que la factura ascendería a 15,8 millones de euros. En 2023 el precio por kilómetro era de 3,85 euros. El diario no ha accedido al dato de lo que costó en 2024, pero sí al de 2022, que fue de 3,65 euros. Esto quiere decir que en tres años se ha pasado a pagar 48 céntimos más por kilómetro, quizá sea difícil encajar este dato frente a los anuncios de los distintos responsables municipales de que se disfruta de un medio de comunicación más eficiente y rentable, cuando la realidad es otra. Cuestión aparte evidentemente merece el hecho de que, al menos, cada vez son más verdes y menos contaminantes, pero también más caros. Solo hay que verlo.

Desglose del gasto

Los 15,8 millones de euros que pagará el Ayuntamiento de Elche en 2025 por el autobús urbano, otra cosa es lo que reciba por la venta de billetes, cifra que en ningún caso alcanzará los cinco millones de euros, según las fuentes consultadas por el diario, se reparten entre 15 conceptos, pero los más importantes son los costes de personal, que suponen 9 millones de euros; los de combustible, que alcanzan los 1,58 millones de euros; la amortización, de 1,3 millones de euros; los seguros, que son 753.000 euros; y las reparaciones y gastos de conservación, con 526.000 euros. Los beneficios que obtiene la empresa concesionaria suponen 1,4 millones de euros.

Mar de fondo con los trabajadores La negociación entre la empresa y los trabajadores ha entrado en un punto muerto tras la negativa de la plantilla a aceptar la oferta, según se acordó en una asamblea extraordinaria el pasado miércoles. Son ya ocho los meses de negociación, aseguran los sindicatos, sin alcanzar un acuerdo. "Los representantes de los trabajadores consideran que la propuesta empresarial no responde adecuadamente a las necesidades del colectivo, especialmente en lo relativo a mejoras salariales y condiciones laborales", aseguran en un comunicado. El comité de empresa ha reiterado su disposición a mantener el diálogo y la negociación, pero "también su firme compromiso de continuar reivindicando un acuerdo que garantice la mejora del convenio colectivo y reconozca el esfuerzo de la plantilla". Pese a la tensión, el colectivo va a "seguir trabajando hasta alcanzar un convenio justo, que reconozca la importancia de su labor y la responsabilidad que asumen diariamente en la prestación del servicio público de transporte urbano a la ciudadanía".

Más kilómetros y líneas

El Ayuntamiento de Elche no solo está pagando más por kilómetros, sino que también ha aumentado el número de líneas, todo ello no solo con el objetivo de mejorar el servicio, sino también de conseguir que aumenten las ratios de rentabilidad porque los ilicitanos ahora sí los vean más atractivos. De los últimos datos facilitados sabemos que se está produciendo un aumento del número de pasajeros; de hecho, un día antes de que en junta de gobierno se aprobara el aumento del coste por kilómetro, en una comparecencia del concejal de Movilidad, Claudio Guilabert, y del responsable de la concesionaria, Ángel Luis Andreu, aseguraron que desde el 1 de enero al 30 de septiembre habían utilizado el transporte público 11,2 millones de pasajeros, una cifra "récord", dijo el edil que anuncia que se superarían con crecer los 13 millones de pasajeros. Lo nunca visto.

Cuestión distinta es la rentabilidad; es decir, cuántos más pagan porque la mayoría de usuarios viaja gratis. Así lo dicen los informes, que cifran por encima del 56 % los beneficiarios de billete regalado. Siempre según los datos obtenidos por el diario, casi un tercio (un 32 %) utiliza algún tipo de bono de descuento y son un 9 % los usuarios que pagan el ticket normal (1,35 euros), denominado "disuasorio" porque lo que se pretende con él es que los ciudadanos saquen bonos de descuento. El resto de usuarios se contabilizan entre personas que hacían trasbordos.