Elche celebra un Halloween "terroríficamente divertido": programa de actos en la ciudad y pedanías

Elche se prepara para vivir un Halloween repleto de actividades el próximo 31 de octubre, con propuestas para todas las edades organizadas por las concejalías de Festejos y Juventud del Ayuntamiento. Desde talleres y espectáculos infantiles hasta conciertos de rock y sesiones de cine, la ciudad ofrecerá un completo programa que se extenderá desde la tarde hasta bien entrada la madrugada.

La edil de Festejos, Inma Mora, anunció que la Plaza de Baix será el epicentro de la fiesta: “Tendremos talleres, pintacaras, un foso del terror, actuaciones musicales y un concurso de disfraces con premios para los más originales y terroríficamente divertidos”, explicó. La gran celebración comenzará a las 17:30 horas y se prolongará hasta la una de la madrugada.

Actividades organizadas por el Ayuntamiento en la Plaça de Baix por la festividad de Todos los Santos / INFORMACIÓN

Una gran fiesta familiar en la Plaza de Baix

El evento arrancará con talleres y espectáculos para niños y familias, entre ellos la esperada actividad ‘La Casa Embrujada’, que comenzará a las 18 horas junto a la apertura del Foso del Terror. Se trata de un montaje con personajes y animaciones especialmente pensado para los más pequeños.

Tras el cantajuegos, los asistentes podrán desfilar por el escenario y fotografiarse con sus personajes favoritos. El concurso de disfraces repartirá 20 mochilas con sorpresas y dos premios especiales a los grupos más creativos. La jornada concluirá con una fiesta musical amenizada por DJ Jesús Rodríguez, que pondrá ritmo al cierre de la noche en el corazón de la ciudad.

Ocio juvenil alternativo en el CCCE L’Escorxador

La programación también busca ofrecer alternativas de ocio saludable para los jóvenes ilicitanos. Así lo destacó la edil de Juventud, María Bonmatí, quien afirmó: “Trabajamos para ofrecer actividades de ocio saludable a nuestros jóvenes y por eso nos sumamos a las actividades organizadas por la concejalía de Festejos”.

El CCCE L’Escorxador será uno de los puntos neurálgicos de la noche con una película interactiva, The Rocky Horror Picture Show, que tendrá dos pases a las 19 y 21.30 horas, y un Scape Room de La Casa Encantada, con sesiones cada 30 minutos desde las 19 hasta las 12 de la noche.

Cartel con los conciertos y otras actividades como talleres de cócteles sin alcohol que habrá en L'Escorxador de Elche / INFORMACIÓN

Además, los asistentes podrán disfrutar de una barra con cócteles sin alcohol, una foodtruck tematizada y, como gran novedad, las actuaciones de dos bandas locales de rock: The Strings y Halley Band, que actuarán entre las 22 y las 0.30 horas.

La inscripción para participar en el Scape Room estará disponible a partir del 25 de octubre, y la entrada a las actividades será gratuita hasta completar aforo.

Halloween también llega a las pedanías

La celebración se extenderá a los centros juveniles de las pedanías, donde se han programado talleres de maquillaje, cocina y cine de terror en espacios como La Lonja, La Hoya, Las Bayas, Torrellano, El Altet y La Marina, entre otros.

Cartel con las actividades de Hallooween en los centros jóvenes de Elche / INFORMACIÓN

Bonmatí subrayó que “queremos que los jóvenes participen y disfruten del Halloween en sus propios barrios y pedanías, con actividades seguras, creativas y divertidas”. Con ello, el Ayuntamiento pretende acercar la fiesta a todos los rincones del municipio y fomentar la participación juvenil en entornos seguros.