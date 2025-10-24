Incertidumbre en los cotos de El Hondo y Las Salinas ante el inicio de la temporada

A menos de una semana del inicio de la temporada (comienza el 1 de noviembre en los humedales del sur de Alicante), los propietarios de los cotos de caza de El Hondo de Elche y Crevillent y de las Salinas de Santa Pola viven un momento de incertidumbre total. La prohibición de cazar tras la puesta de sol sigue vigente y la Generalitat Valenciana, que sí dejó entrever que podrían ampliarse los horarios con nuevos estudios, todavía no ha comunicado si mantendrá esta restricción o si permitirá mejorar el tiempo de actividad durante el crepúsculo, como piden los cazadores.

La Federación Valenciana de Caza, mediante un estudio, ha certificado que la práctica podría desarrollarse con seguridad hasta 45 minutos después del crepúsculo civil, garantizando que no se abatirían cercetas pardillas u otras aves protegidas. Sin embargo, el colectivo ecologista Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) se ha mostrado abiertamente crítico con esta propuesta, llegando incluso —según fuentes cinegéticas— a «reírse» de la iniciativa, que consideran un intento de burlar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Sentencia que lo cambió todo

El fallo del TSJ, emitido en diciembre de 2024, anuló los planes técnicos de los 14 cotos de ambos parques naturales por considerar que la caza tras el atardecer es «no selectiva», al impedir la identificación de las especies en los humedales donde habita la cerceta pardilla. En cumplimiento de esta resolución, la Conselleria de Medio Ambiente eliminó de los planes cinegéticos la posibilidad de disparar después del crepúsculo, medida que los ecologistas calificaron de «muy buena noticia para la biodiversidad».

Una sentencia anuló los planes de caza en El Hondo y Las Salinas de Santa Pola / Áxel Álvarez

Desde la Generalitat se apuntó entonces que se estudiaría un nuevo marco horario, que podría incluir la caza durante un breve periodo de penumbra —unos 40 o 45 minutos—, para atender la petición del sector sin vulnerar la sentencia. Sin embargo, a día de hoy, el Consell no ha comunicado decisión alguna, dejando en el aire el inicio de una campaña que, según los cazadores, «podría ser la última en estas condiciones».

Los cotos, en pie de guerra

«Así no nos interesa cazar», advierten propietarios de las charcas privadas integradas en los parques naturales. Los representantes de los cotos de El Hondo y Las Salinas aseguran que el mantenimiento de las zonas húmedas depende directamente de la actividad cinegética. Si no hay caza no hay interés en mantener las fincas..

«Las charcas privadas no tienen otro aliciente de mantenimiento que no sea la actividad de la caza», explican. «Algunas propiedades se dedicaban a la pesca comercial de mújol o antiguamente anguila, pero las trabas administrativas han hecho que ese uso se abandone. Si se limita la caza, los socios dejarán de pagar, y sin ingresos nadie mantendrá las charcas ni los canales».

Los cazadores subrayan que la caza sostiene también la biodiversidad del entorno, ya que el mantenimiento de los humedales —la limpieza, el control de vegetación o la alimentación con piensos que atrae aves— beneficia a muchas especies. «Si no hay un incentivo económico, se abandonarán las charcas y se perderá todo. Se acabará la biodiversidad, no solo la de las especies cinegéticas, sino también la del resto de fauna que vive de esos espacios».

Los propietarios de los cotos de caza aseguran que con las nuevas normas no es rentable la caza en los parques / Áxel Álvarez

La Generalitat, ante una decisión clave

Mientras tanto, la Conselleria de Medio Ambiente debe resolver si cumple estrictamente la sentencia del TSJ o si autoriza una prórroga parcial que permita cazar algunos minutos tras la puesta de sol. El sector confía en una resolución «razonable» que permita salvar la temporada y evitar el abandono de los humedales privados.

Desde la asociación proteccionista AHSA, en cambio, se insistía en que «la eliminación de la caza nocturna es imprescindible para asegurar la supervivencia de la cerceta pardilla», una especie en estado crítico cuya presencia en la Comunidad Valenciana sigue siendo residual pese a los proyectos europeos de reintroducción.

Mientras la decisión se demora, el reloj avanza. El 1 de noviembre se abre la veda, pero en los humedales del sur de Alicante nadie sabe todavía cuándo podrán apretar el gatillo… ni si podrán hacerlo. De momento, en el momento se ponga el sol habrá que dejar la escopeta, algo que los cazadores consideran que es claramente el tiro de gracia a una actividad tradicional de los parques naturales de El Hondo de Elche y Crevillent y Las Salinas de Santa Pola.