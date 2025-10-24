De Eurovisión y Juego de Tronos a servir de inspiración a los alumnos del instituto de Carrús

El instituto de Carrús cumple 50 años este 2025 y ha ideado una forma muy curiosa de conectar a generaciones que pasaron por las aulas del que es uno de los centros educativos referentes en Elche.

Hasta el punto de que volverán a clase aquellos ex alumnos que han despuntado en diferentes ámbitos, como la comunicación, las artes y las ciencias, todo para que sus historias sirvan de inspiración a la actual promoción de los últimos cursos de la ESO y Bachiller, precisamente esos niveles educativos en los que más dudas afloran sobre qué rumbo escoger a nivel profesional.

El equipo directivo ha invitado a algunos ilicitanos que se formaron entre estas cuatro paredes y que han hecho una carrera con proyección internacional, como es el caso del científico Francis Mojica, que incluso llegó a ser candidato al Nobel de Medicina. También se ha hecho la propuesta al director de la compañía amateur Atrote Teatro, Carlos Maciá, quien llegó incluso a trabajar como guionista varias temporadas para la exitosa serie de Juego de Tronos.

Austria en Eurovision

En ese listado de participantes en los encuentros monotemáticos, y a expensas de que finalmente puedan participar por agenda, también figuraría el director artístico Sergio Jaén, que diseñó la propuesta de Austria como ganadora en el último certamen de Eurovisión, alzándose incluso con el Micrófono de Cristal.

Acto este sábado

Al margen de esta iniciativa, el instituto celebrará este sábado un emotivo acto a las 12 horas que servirá para que las distintas promociones se reencuentren. "Un comienzo lleno de historia" es el título que le han puesto a lo que será un repaso por medio siglo de trayectoria donde se abordará cómo ha cambiado la educación en todo este tiempo, recordando esos inicios en los que no llegaban ni al millar de matriculados y ahora rozan los 1.400, alcanzando las siete líneas en algunos niveles.

Alumnos en el patio del IES Carrús, en una imagen facilitada por el centro. / INFORMACIÓN

Participarán directores antiguos y docentes como Asunción Brotons, catedrática de Geografía e Historia, que formó parte del profesorado a finales de los setenta o Joaquín Vispe, el segundo director que tuvo el centro y que está previsto que intervenga por videoconferencia, porque vive en Aragón.

Toñi Lledó, directora del centro, reseña a INFORMACIÓN que uno de los grandes valores del instituto es que han pasado cinco décadas y no ha perdido su seña de identidad pese a que la infraestructura se ha transformado y ha ampliado la cobertura, hasta el nivel de tener todas las familias de Bachillerato como la modalidad en francés (Bachibac), referente a nivel autonómico, o disponer del único bachillerato nocturno de Elche.

"El centro abrió en la transición política y siempre ha tenido un aire muy innovador, a la vanguardia de hacer otro tipo de metodologías y donde la diversidad está muy presente", apunta la responsable del centro.

Exposición

El IES Carrús tiene previsto inaugutar en enero de 2026 una exposición fotográfica y documental sobre el centro, con la colaboración de la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández, que cede las imágenes. Al hilo, habrá conferencias de profesores del departamento de historia sobre cómo ha influido el barrio en el instituto y viceversa. Ya de cara a la próxima primavera tienen la intención de celebrar una gala como clausura final del aniversario donde presentarán además el monográfico especial de la revista Carrusel con 50 testimonios de antiguos alumnos y profesores, acompañado de artículos y fotografías.