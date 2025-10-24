Actividad física, convivencia y pruebas médicas para mayores se dan cita en Elche
La Plaça Baix acoge una de las Jornadas de Salud organizada por el Ayuntamiento y la Escuela de Salud de la Universidad CEU UCH junto a diversos colectivos benéficios y sociales
La Plaça Baix acogió este viernes las Jornadas de Salud, organizadas por el Ayuntamiento de Elche en colaboración con la Escuela de Salud de la Universidad CEU UCH, Cruz Roja, la Fundación Conciénciate y la Asociación de Bolillos y Artesanía de Elche y Comarca. La actividad, enmarcada dentro del Mes del Mayor, se desarrolla durante toda la mañana en la Plaza de Baix con el objetivo de promover la salud, el bienestar y la vida activa de las personas mayores.
La edil de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil, dijo que estas jornadas “son una de las actividades más importantes del mes del mayor” y agradeció al CEU su colaboración “por ofrecer controles de tensión y glucemia, así como consejos de alimentación saludable, gracias al trabajo de tres profesores y 16 alumnos de Enfermería”.
Entre las asociaciones benéficas que acudieron, Cruz Roja se encargó de informar sobre sus recursos y ofrece formación en primeros auxilios, mientras que la Fundación Conciénciate animó a los mayores a implicarse en el voluntariado porque "pensar en los demás también nos hace sentir mejor”, explicó Aurora Rodil.
Código NES
Este año, como novedad, destacó un nuevo stand dedicado al Código NES, el proyecto municipal contra la soledad no deseada. La jornada incluyó actividades de gimnasia, baile y zumba, además de distintos puntos de información sobre hábitos saludables, voluntariado y envejecimiento activo, en un ambiente participativo y de convivencia para todos los asistentes.
