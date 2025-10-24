"¿Por qué huele a vómito?": esta es la queja que circula en Elche en el arranque del fin de semana

El olor a gofres de chocolate se entremezclaba este viernes por la tarde en el centro de Elche con una hedor que recordaba mucho al vómito. Tanto que por las redes sociales había quienes se preguntaban qué estaba pasando, y era uno de los temas de los que más se hablaba por el centro. "Es insoportable, no puedo abrir las ventanas" decía un usuario a este diario.

Otro, entre risas, confesaba que la situación es "mareante" y que incluso se miraban a la cara entre los amigos sospechosamente. Los hay también que sorpresivamente se miraban la suela de los zapatos por si habían pisado una caca de perro. O los que culpaban a las "maceticas" instaladas por el centro de esta pestilencia.

Camp d'Elx

Eso sí, la olor es extensible también a los barrios e incluso hay usuarios de pedanías del Camp d'Elx que aseguran que desde hace dos días llevan quejándose del "pestazo". "Se ve que han puesto mierda de vaca en todos los campos porque vaya", decía una vecina del barrio de San Antón.

Hasta la fecha no ha trascendido que se haya producido ningún tipo de fallo en la EDAR, la Estación Depuradora de Aguas Residuales, situada en Algorós, que a veces, en determinadas épocas del año y horarios, en función de los vientos, ha generado problemas en distintas pedanías. Tampoco constan averías en la red de conducción de aguas fecales.

Cultivos en invernadero en el Camp d'Elx / Antonio Amorós

Estiércol

Lo cierto es que prácticamente toda la ciudad huele a estiércol y podría deberse a que se está abonando en las fincas agrícolas para ayudar al crecimiento de las plantas, aunque este proceso es más común en la primavera. De igual modo, desde Asaja explican que hay partidas a las que no ha llegado la olor, como Algorós, por lo que no entienden a qué puede deberse ya que, a pesar de que hay extensiones agrarias en las que se esparcen lodos de la depuradora la olor suele alcanzar solamente unos 400 metros.

Una montaña de estiércol en una finca agrícola / INFORMACIÓN

El uso de abono natural no tiene contraindicación alguna y no se puede evitar su uso para este fin. No es la primera vez que se produce un problema de estas características, lo que es relativamente extraño es que el olor haya inundado prácticamente la ciudad de Elche. Podría atribuirse el fenómeno al viento que ha "transportado" el hedor.