La tablet de su sobrino delata a un ladrón que entró a un colegio de Elche

Sábado 31 de mayo. Ya ha caído la noche y alguien salta la valla de un colegio de Elche, accede al interior del centro educativo y acaba saqueando las máquinas de vending y llevándose varios dispositivos electrónicos de un despacho. Por eso mismo, la Policía Nacional pone en marcha una investigación que acaba con dos detenidos este mismo mes de octubre: uno por robo con fuerza y el otro por un delito de receptación, esto es, no hay constancia de que participara en el asalto, pero sí creen los investigadores que hay un aprovechamiento de los bienes obtenidos de forma ilícita, y de ahí el arresto. La tablet que le había dado tío a sobrino le acabó delantando.

Salto de la verja

Al parecer, todo comenzó esa noche de mayo, cuando al menos una persona saltó la verja y, una vez dentro del colegio, consumió algunos de los productos de la máquina de vending y se llevó la recaudación. Sin embargo, no se conformó con eso solo. También se dirigió al despacho de uno de los equipos docentes -debió coger la llave de la consejería, porque la cerradura no estaba forzada- y se llevó diverso material electrónico. En concreto, un ordenador portátil y cuatro tablets, dos de ellas iPad.

Coches de la Policía Nacional estacionados junto a la Comisaría de Elche, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

Con 16 años

Con estos puntos de partida, la Policía Judicial comenzó a realizar las gestiones de rigor, con la dificultad añadida de que no había grabaciones de cámaras, pero el Grupo III de Investigación de Elche consiguió localizar a un menor de edad con domicilio en Elche que tenía una de las tablets sustraídas del colegio. El chico, de 16 años, se justificó ante los agentes diciendo que el dispositivo se lo había regalado su tío, y lo devolvió. Fue así como los policías consiguieron dar con un hombre de 36 años -el tío-, que no prestó declaración en la Comisaría, pero sí devolvió otra de las tablets. El menor, de hecho, que fue detenido por un delito de receptación, fue puesto en libertad y se comunicó a la Fiscalía de Menores, mientras que el mayor de edad, arrestado por un robo con fuerza en las cosas, pasó a disposición judicial.

En un gimnasio

Sin embargo, no ha sido la única detención que se ha llevado a cabo por robo desde la Comisaría de Elche en los últimos días. También se ha arrestado a un hombre por robo con fuerza en un gimnasio situado junto a un centro comercial ilicitano. En ese caso, uno de los usuarios denunció se había encontrado la taquilla abierta y le faltaban algunos efectos personales. La Policía Nacional, pues, inició la investigación y accedió al listado de personas que estaban en el gimnasio cuando se habían producido los hechos, lo que le permitió descubrir que había un hombre con señalamientos en gimnasios de la misma cadena en otros municipios de la provincia de Valencia o, dicho de otra manera, que ya tenía antecedentes por robo en otros locales de esa empresa en municipios como Alfafar y Catarroja. El hombre, de 29 años y que vivía en un pueblo de Valencia, acabó detenido por robo con fuerza.