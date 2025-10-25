Elche revive su espíritu medieval entre nómadas, gaitas y sueños cervantinos

Un viaje de más de cinco siglos atrás para comprender desde la cultura nómada hasta cómo ha evolucionado el folclore hasta nuevos tiempos. La jornada de este sábado marcó el arranque del XXX Festival Medieval d’Elx. Las plazas, las calles del centro histórico y los teatros se convirtieron en escenarios donde la historia cobró vida y acompasando a otra noche de ensayos extraordinarios del Misteri en el ciclo de otoño, representaciones que siguen latiendo en el corazón del programa municipal.

El ambiente, que sigue siendo primaveral, empezó a notarse en las últimas horas del día cuando se sucedieron turistas con cámaras, familias buscando los mejores rincones para ver pasar las comitivas, curiosos que se detenían ante cada decorado o músico callejero, porque las calles era donde el espectáculo estaba servido.

Criaturas

A las 19 horas, el rumor de tambores y el crujido metálico de enormes estructuras mecánicas anunciaron la llegada de los Nomadesh, los viajeros de oriente creados por La FAM Teatre. Desde la Plaza del Congreso Eucarístico y atravesando arterias principales como Capitán Lagier, Puerta de Alicante y la Corredora, hasta llegar a la Plaza de Baix, una especie de cuento en movimiento se abría camino. Desde criaturas envueltas en telas que parecían alas, casas rodantes suspendidas sobre ruedas imposibles, músicos que caminaban entre el gentío.

Vecinos y visitantes, mientras, se arremolinaron en el recorrido respondiendo con aplausos, e incluso había algún que otro bebé que se quedó ensimismado ante el paso de estos personajes poéticos.

De lo visual a lo reflexivo

El colectivo teatral, nacido hace más de una década en Villarreal, conjugó lo visual y lo reflexivo, ofreciendo, digamos, una metáfora sobre la migración, la memoria y la necesidad de avanzar sin olvidar lo que uno es.

No dio tiempo para que el murmullo del público se apagase antes de que la Plaça de Baix se transformara, una hora después, en un círculo de fuego y danza con “Samhain”, el encuentro entre la compañía Irish Treble y la banda belga Sanseveria.

Espectáculos de danza por el Festival Medieval en Elche este sábado / MATIAS SEGARRA

Aquí predominó la tradición irlandesa, fusionada junto con la energía del folk contemporáneo. Las bailarinas, dirigidas por Rosalía Hall, marcaron el compás con una precisión admirable mientras sus tacones resonaban sobre las teselas de la plaza. Entre violines, flautas y guitarras eléctricas encendieron un fuego insivisible donde la danza era protagonista.

Antes de que se acentuase el bullicio en las zonas de ocio la tarde comenzó con un encuentro más íntimo en la Sala Tramoia a través de “¡Gaudeamus! (El Licenciado Vidriera)”, de La Chana Teatro, una joya teatral con toques de humor, ingenio y ternura para explorar la historia de un joven que sueña con alcanzar la fama a través del conocimiento, hasta rozar la locura. La obra, basada en el texto de Cervantes, dio pie a crear un universo que sirvió como un espejo donde reírse de las vanidades humanas sin perder la esperanza.

Música sinfónica y alma celta este domingo

La celebración de festival continuará este domingo con el concierto “Ecos de Leyenda” de la Banda Sinfónica de Elche. El encuentro, dirigido por Leonardo Martínez, será al mediodía en la Plaza de Baix y ofrecerá un viaje musical al medievo para celebrar los treinta años del festival.

Ya por la tarde, a las 19horas, el Gran Teatro acogerá el concierto de los gallegos Luar Na Lubre, que, a través de su gira “XX Encrucillada”, repasarán 40 años de carrera, donde las gaitas, los violonchelos y las voces celtas pondrán el broche de oro al fin de semana.