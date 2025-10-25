Del instituto a europarlamentarios

Escuela Embajadora del Parlamento Europeo es uno de los 13 proyectos educativos en los que participa el instituto ilicitano Severo Ochoa, elegido en 2019/2020 por el Ministerio de Educación para que fuera inaugurado por la reina Letizia en él el curso académico de la Formación Profesional. Nació, como tantas cosas que ocurren, por la inquietud de profesores y el respaldo de los padres de un centro ubicado en un barrio humilde, el de Carrús. El instituto Severo Ochoa abrió sus puertas con una capacidad para 800 alumnos y ahora tiene 1.800, no solo da FP, también Bachillerato, Secundaria y cursos de especialización. Nunca desde su inauguración ha recibido obras de ampliación alguna aunque las necesidades sean de todo tipo.

Alumnos de colegios europeos acceden al Parlamento Europeo para la sesión de Euroscola / M. Alarcón

Este viernes 17 de octubre fueron los representantes de la comunidad escolar de España en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, 24 alumnos de 16 a 18 años y elegidos, principalmente, por su nivel de Inglés, independientemente de qué estudian. De ahí que muchos se hayan cruzado por los pasillos del centro educativo desde que comenzó el curso sin conocerse hasta que el jueves cogieron un avión en el aeropuerto con dirección a Basilea. ¿Por qué ese modelo de selección?

Los estudiantes del IES Severo Ochoa acceden al control de seguridad del Parlamento Europeo / M. Alarcón

El motivo no es otro que las traducciones solo se podían realizar del alemán, francés e inglés y, para el resto de centros educativos, de forma pasiva solo en español e italiano. Llegada, alojamiento en habitaciones de tres y tarde cargada de actividades en un día que se había hecho muy largo desde que el vuelo despegó a las siete de la mañana. El objetivo era llegar frescos a la jornada del viernes.

Los estudiantes se registran para acceder a su credencial personal en el Parlamento Europeo / M. Alarcón

Setecientos jóvenes se dieron cita procedente de 25 centros educativos de otros tantos países de la UE -solo faltaron dos porque no todos van a estas jornadas, aunque también se invita a estudiantes de países que no son miembros, como pueda ser Turquía o Ucrania, en este encuentro que comenzaba entre 7.30 y las 9 de la mañana, que era el horario límite de acceso, y concluyó a las 16.30 horas después de una apretada jornada sin apenas descanso.

El imponente patio central del edificio Louise Weiss, el corazón del Parlamento Europeo / M. Alarcón

El objetivo del programa es acercar a los jóvenes al principal órgano democrático de la UE, que se sintieran capaces de opinar, escuchar, reflexionar y debatir en un foro en el que se toman buena parte de las decisiones que llegarán, antes o después, a toda la sociedad a la que representan. Quizá el primer impacto fuera ver qué distintos eran los jóvenes que acudieron a la cita, pero al mismo tiempo tan iguales.

La jornada se abre con un desayuno antes de entrar en el hemiciclo / M. Alarcón

Algunos vestían con traje y corbata, mientras que otros lo hacían con el uniforme de su centro educativo. Y esto no es baladí, como el hecho de colocar a uno de los dos institutos de Elche en un encuentro de estas características, el segundo es el Sixto Marco. Que la experiencia de estos jóvenes sirva como una mancha para el resto de alumnos de su comunidad educativa es un objetivo que también pretende este programa. No son una élite, solo una representación de lo distinta que es Europa.

El profesor del IES Severo Ochoa identifica a una alumna antes de entrar al hemiciclo / M. Alarcón

Acceso de los primeros jóvenes, aquellos que llevaban cinta roja, al hemiciclo / M. Alarcón

Credencial

Accedieron como lo hacen los eurodiputados, bajo un estricto control de seguridad en el que se emite su propia tarjeta de identificación, que les servirá para moverse por el imponente edificio, el “Louise Weiss”, que en 2000 costó 303 millones de euros dentro de un complejo de inmuebles que supuso un desembolso de mil millones y que ya está en plena remodelación. De ahí que este año solo haya 12 de los 20 encuentros anuales del Programa Euroscola.

Alumnos del IES Severo Ochoa, esperando el inicio de la sesión de Euroscola / M. Alarcón

Reciben una credencial con una cinta que es de tres colores de forma que el acceso al hemiciclo sea por grupos hetereogéneos de países, que se dividan.

Tres alumnos del IES Severo Ochoa, conversan antes del inicio de la sesión / M. Alarcón

Desayuno

A los jóvenes se les recibe con un desayuno de pie. Algo de fruta, bizcocho, infusiones zumos, café y leche y reciben una pegatina azul. Toda la información, por supuesto, es en inglés. A partir de las diez, fueron entrando en la enorme sala, y se colocaron en las cómodas butacas que ocupan los eurodiputados, cada uno de ellos numerado de forma que el personal asistente pueda accionar su micrófono desde la distancia.

Las manos se levantan una y otra vez pidiendo el turno de palabra / M. Alarcón

Una presentación por video de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, daba paso a la intervención, también por videoconferencia, del vicepresidente Martin Hojsík. Preguntas cortas y respuestas largas para un auditorio que no juega con los móviles y permanece atento. «No te contesta, le da vueltas a todo», comentaba un estudiante al término de la primera sesión.

Una vista del hemiciclo durante la sesión de Euroscola / M. Alarcón

Más interesante fue escuchar a Aleyda Hernández, una española que forma parte del Comité de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, la persona elegida para introducir el tema de debate:«De la crisis energética hacia un futuro sostenible: medidas de la UE contra el cambio climático».

Los tres docentes del IES Severo Ochoa que han acompañado a los alumnos a Estrasburgo / M. Alarcón

Hay dos presentadores Annette Gerlach y Sven Saekert, quienes empatizan rápido con los estudiantes que, cada vez que les invitan a preguntar, levantan por decenas sus manos. Al mismo tiempo, la sesión de Euroscola se sigue por streaming en centros educativos de toda Europa.

La española Aleyda Hernández, miembro del Comité de Industria del Parlamento, escucha por videoconferencia a un alumno del IES Severo Ochoa / M. Alarcón

Son las 12.30 y tras dos horas y media llega la hora del almuerzo. Estamos en Europa y los horarios se adelantan. En los restaurantes se ofrece hasta cuatro menús para dar además las opciones sin gluten, vegetariano o vegano. Son 80 minutos para volver al debate.

A las dos de la tarde y hasta las cuatro y media realizarán una simulación del trabajo de los miembros del Parlamento Europeo, también centrado en el cambio climático y sobre otras cuestiones de actualidad, como la igualdad, las guerras o la pobreza, algunas de ellas aportadas al debate por los propios alumnos.

Alumnos del IES Severo Ochoa, durante la sesión en el Parlamento Europeo / M. Alarcón

No solo tomarán la palabra sino que podrán votar como cualquier eurodiputado, de forma que sobre la pantalla del hemiciclo se dibujará el resultado final. Las intervenciones se cierran con aplausos en un número que, muchas veces, adelantará el resultado de la votación, aunque también hay sorpresas.

24 estudiantes del instituto de Elche acudieron a la sesión de Euroscola, en el Parlamento Europeo / M. Alarcón

Sin profesores

Es un debate sin la presencia de los profesores, a los que se invita a conocer algo más del edificio.

Una simpática foto al finalizar el acto / M. Alarcón

El evento concluye sin caras de aburrimiento. Han mirado sus móviles bastante menos que los eurodiputados. Han cogido los cascos de traducción cada vez que se les advertía de una intervención que no era el inglés; de hecho, algunos alumnos del IES Severo Ochoa prefirieron expresarse en castellano, lo que no deja de ser una defensa de la lengua. Fotos de grupo y un recuerdo a las puertas del Parlamento Europeo. Una experiencia que recordarán durante sus vidas y, quién sabe, si algún día alguno de ellos no acabará aquí.