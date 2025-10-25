De 1640 a 2025: Homenaje al noble ilicitano que legó su fortuna a la Virgen y unió a Elche con la patrona

Hace más de tres siglos un ilicitano de ascendencia noble, generoso y visionario, decidió convertir su patrimonio en un acto de bondad hacia su ciudad y hacia la patrona, la Virgen de la Asunción. Nicolás Caro Martí, conocido como el Doctor Caro, dejó por escrito en su testamento un legado indivisible compuesto por huertos de palmeras, tierras, casas y derechos de uso de las aguas de la Acequia Mayor de Elche que, tras la extinción de su linaje, pasarían a ser propiedad de la Virgen y, por tanto, patrimonio de los ilicitanos. Esta singularidad jurídica es lo que hasta nuestros días se llama Vínculo del Doctor Caro, acuerdo de 1640 que ha hecho posible que puedan concebirse iconos como el Parque Municipal sin que los bienes se vieran afectados por las distintas desamortizaciones.

Símbolo mariano

Precisamente el Rotary Club Elche Illice quiso homenajear este sábado, y sobre el pulmón verde, aquel gesto de entrega y gratitud con la inauguración de un monolito obra del artista José Cuerda. A escasos metros del templete luce desde este 25 de octubre la pieza, en cerámica policromada y con base de trencadís, que reproduce el símbolo mariano que durante siglos ha identificado las propiedades de la Virgen, y se convertirá desde ahora en un recordatorio permanente del origen del patrimonio ilicitano para que la infinidad de turistas, visitantes y los propios vecinos conozcan esta parte de la historia, todo para que cuando vean el nombre de aquel hombre sepan identificar lo que hizo por la ciudad.

Titularidad

El ex presidente rotario José Vicente Castaño, que fue el encargado de pronunciar un discurso, aprovechó para destacar el ejemplo del Doctor Caro como “una lección de legado” y “una semilla de continuidad”. Recordó que, tras la muerte del benefactor y de sus descendientes, la Real Audiencia de Valencia reconoció oficialmente en 1710 la titularidad de la Virgen sobre aquellas propiedades, que desde entonces pertenecen al pueblo de Elche, décadas después de que falleciera viudo en 1666, y tras perder a su único hijo y morir su nieta Isabel Caro en 1697. Por ello, gran parte del paisaje y del patrimonio local, como el entorno del Parque Municipal o los huertos históricos, nacen de aquella donación. "El Doctor Caro entendió, antes que nadie, que el verdadero valor de los bienes no está en poseerlos, sino en ponerlos al servicio de la comunidad”, señaló Castaño.

El artista José Cuerda con la obra en homenaje al Vínculo del Doctor Caro / Matias Segarra

Refirió también que el homenaje, coincidiendo con el Año Jubilar y el final de las conmemoraciones por el 25º aniversario del club ilicitano, es una forma de unir pasado y presente, enlazando la generosidad de un ilicitano del siglo XVII con el compromiso de los rotarios del siglo XXI, que han sufragado esta porcelana, de la misma forma que las brigadas municipales han corrido con la instalación y el ajardinamiento.

Misas

Por su parte el alcalde, Pablo Ruz, que acudió acompañado de compañeros del equipo de gobierno, recordó que siglos después se siguen oficiando misas en su honor, como ocurre en la Roà, y, más allá de la anécdota destacó la trascendencia y singularidad jurídica del vínculo que impidió que el patrimonio ilicitano llegase a ser expoliado en los siglos posteriores por el Estado a través de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. "Gracias al vínculo no le pudieron meter mano a los bienes de la Iglesia, y si lo hubieran hecho, hoy probablemente no existirían los huertos; habrían sido vendidos, arrasados, como ocurrió en otras ciudades”, manifestó el primer edil, que incluso explicó que el Ayuntamiento paga mensualmente algo más de 50 euros por el disfrute del Parque Municipal, "parque que no tiene el nombre de su propietario, y esto tiene su tocado", incidió el regidor. Ruz tampoco pasó por alto que en la década de los cuarenta, durante el mandato del alcalde Tomás Sempere Irles se dio también un paso clave al poner el patrimonio del vínculo al servicio de la ciudad.

Entre los presentes estaban representantes del club rotario así como patronos del Misteri d'Elx y representantes de la Venida de la Virgen. Entre ellos también se encontraba el propio autor de la obra, José Cuerda, que especificó que ha dedicado prácticamente un mes a este trabajo en relieve y dividido en piezas trabajadas por separado, modeladas a mano y cocidas a alta temperatura con gres, técnica que garantiza la durabilidad en exteriores. En el fondo del mural hay grabados con texturas que hacen alusiones a la identidad ilicitana como la Dama de Elche, las palmeras o la basílica de Santa María, elementos integrados en el diseño.