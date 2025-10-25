Un cálido Misteri abre las representaciones de otoño en Elche en la recta final del Año Jubilar

El termómetro sobrepasaba los 23 grados y, ante unas temperaturas más propias de la primavera que de estas fechas, se abrió este viernes por la noche el primer ensayo general del ciclo de otoño del Misteri d'Elx. Una velada que rozó la perfección, y en la que se representó La Vespra y la Festa ante una basílica de Santa María entregada. Y es que prácticamente se vendieron todas las localidades de la nave central, lugar predilecto para ilicitanos y visitantes que no quieren perderse la magia que se respira entre voces blancas, cantores y aparatos aéreos. La anécdota llegó cuando el ángel se quedó enganchado en la mangrana una vez en el cadafal y necesitó ayuda para salir, sin que, afortunadamente, hubiera daño alguno que lamentar.

Broche al Año Jubilar

La de este viernes fue un anticipo de la representación del 1 de noviembre con la que se pondrá el broche al Año Jubilar después de un año repleto de actividades litúrgicas que han sobrepasado también el templo sagrado, como el congreso juvenil cofrade hace días que simuló la Semana Santa ilicitana. Este sábado está previsto el segundo ensayo mientras que el tercero llegará el próximo 31 de octubre, en la víspera de Todos los Santos. En este contexto, y antes de iniciarse La Vespra, el rector de Santa María, Vicente Martínez defendió que el Misteri pretende, “en medio de nuestros quehaceres cotidianos, que no olvidemos mirar al cielo, que es de donde viene la esperanza”.

La María Mayor y su cortejo, a la entrada a la basílica. / Áxel Álvarez

Cortejo

La emoción se palpó momentos antes de que se iniciase el cortejo desde la ermita de San Sebastián, donde se veían a los protagonistas del drama asuncionista concentrados en dirección a la Puerta Mayor de la basílica mientras sonaba El Abanico, del maestrao Alfredo Javaloyes, y el público aguardaba dentro, algunos incluso con abanico por el acalorado momento.

El propio Mestre de Capella, Javier Gonzálvez, reconocía la dificultad que tienen estas representaciones fuera del verano, ya que cuesta más coordinar ensayos y hacer las listas con los cantores, que están trabajando, y con los escolanos que combinan esta faceta con las clases en la escuela y otras extraescolares. Todo ello sumado a que hasta este viernes sólo pudieron hacer un ensayo sobre el cadafal porque el montaje se realizó con algo de retraso apenas hace días y hay cantores constipados por los cambios constantes de temperaturas que se producen este otoño entre el día y la noche.

Con base

Pese a las adversidades, desde La Festa trasladan que no hay problemas para cubrir los papeles porque hay una base de 45 niños y 55 adultos. En esta primera jornada debutó un niño en el cortejo y dos menores que estaban previstos inicialmente no pudieron cantar porque les ha cambiado la voz recientemente. Lo que está claro es que la musicalidad y el sentimiento inundaron el templo, sobre todo cuando se hizo paso Álvaro García, que, al igual que el pasado agosto, entonó los motetes como María Mayor cautivando a los asistentes con su técnica y arropado junto a Francisco Tulio Salido y Ricardo Moreno como María Salomé y María Jacobe.

La aparición estelar de Pau Esteve como Ángel Mayor marcó uno de los aplausos más sonoros de la velada, seguido del armonioso sonido del Ternari, conformado por Salvador Cotes, Luis Antón Díez y Vicente Cremades, inundó la basílica de una solemne atmósfera.

Don Vicente Martínez, con Cristina Martínez, Álvaro Antón y Álvaro Antón y José Soto. / Áxel Álvarez

Invitados

Junto al altar contemplaron la escena con todo detalle las personalidades electas, formada por el doctor en Derecho y vicerrector de Internacionalización de la Universidad CEU de Elche, Álvaro Antón; la periodista de Radio Elche-Cadena SER Cristina Medina; y el palmerero y cantor José Soto.

La representación contó con la presencia del alcalde, Pablo Ruz, acompañado por miembros del Ejecutivo local y la Corporación municipal. Entre los invitados por el Ayuntamiento figuraban el director general de Transparencia y Participación de la Generalitat, José Salvador Tárrega; y el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, así como el comisario de la Policía Local, José Eugenio Medina; el alcalde de San Vicente del Raspeig, Pachi Pascual; el gerente de IMED Elche, Francisco Ripoll; el presidente de Conciénciate, Gorka Chazarra; y el cofundador de PLD Space, Raúl Verdú. En el plano más local tampoco se perdieron la cita las reinas y damas de las fiestas.

El Patronato del Misteri d’Elx, por su parte, extendió la invitación al presidente de la Sección X de la Audiencia Provincial de Alicante, Javier Martínez Marfil, así como a los magistrados César Martínez Díaz, César Zenón Calvé Corbalá y Gonzalo Sancho Cerdá. Desde el ámbito educativo estaba prevista la asistencia de la rectora de la UA, Amparo Navarro, y su homónima de la Universidad Jaume I de Castellón, Eva Alcón Soler. También figuraban los investigadores María Teresa Soler y Manuel Poggio Capote. Desde el mundo de la cultura se invitó a Miguel José García Sala como director del Conservatorio Profesional de Música de Alicante, y a Jordi Roca i Rovira, vinculado a la tradición medieval de la Dança de la Mort de Verges de Girona. También estuvo el presidente del Patronato, Francisco Borja, que pudo disfrutar de la representación tras su convalecencia en agosto.