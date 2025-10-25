Los ganadores de los premios literarios en valenciano de Elche ya tienen su galardón
Josep Usó y Mercé Estrela se alzan con los reconocimientos del Ayuntamiento en narrativa y poesía en un íntimo encuentro en el Patio de los Naranjos
Ya se sabían los nombres pero faltaba materializar el reconocimiento por seguir avivando uno de los certámenes en valenciano de Elche más antiguos de la Comunidad Valenciana. El Ayuntamiento escogió este sábado por segundo año el Patio de los Naranjos del centro cultural de Las Clarisas para entregar los premios literarios ‘Ciutat d’Elx’ 2025 donde dos autores fueron los protagonistas indiscutibles.
Josep Usó Mañanós, de Villarreal, se alzó con el premio de Narrativa ‘Antoni Bru’ por su novela La casa del carrer Sant Antoni mientras que el libro de poemas Llengua de Fang de Mercé Estrela Tena, de Massanassa, ha logrado el premio de Poesía ‘Festa d’Elx’. Los galardones, que están dotados con un premio económico de 8.000 y 4.000 euros respectivamente, permiten además la publicación de las obras ganadoras por parte de Ediciones Bromera.
Difusión
Como destacaron la edil de Educación, María Bonmatí y el edil de Relaciones Institucionales, Juan de Dios Navarro, el fin con este certamen es fomentar y difundir el valenciano a través de la literatura en las modalidades de Narrativa y Poesía, a pesar de que en los últimos años la cita ha ido perdiendo fuelle en cuanto a participación, en cuanto a que este 2025 se presentaron solo 19 autores de los más de 120 que figuraban hace tres años y en los últimos tiempos no pasan del medio centenar las candidaturas, una situación que incluso despertó las críticas de la oposición, en concreto del PSOE, que hace ya semanas, días antes del 9 d'Octubre, lamentó la falta de promoción de PP y Vox a estos premios que solían celebrarse con motivo del Día de la Comunidad Valenciana y que se vienen desligando últimamente de la efeméride.
Jurado
Los jurados de ambos certámenes han estado integrados por figuras de prestigio del ámbito académico y literario. En el caso del premio de Narrativa Antoni Bru, el jurado ha estado compuesto por Carol Borràs Barberà, escritora y gestora de derechos editoriales; Sandra Montserrat Buendia, académica del AVL y doctora en Lengua y Literatura Catalanas; y José Antonio Quesada, profesor y ganador del galardón el año pasado.
Por su parte, el jurado del premio de Poesía Festa d’Elx ha contado con Josep Manuel Agulló i Pastor, docente y poeta galardonado en 2022; Josep Martines Pérez, académico de la AVL y presidente de la Comisión de Lexicografía del IEC; y Francesc Pastor Verdú, ganador del premio en 2024 y profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante.
Historia
Los premios literarios ‘Ciutat d’Elx’ se crearon en 1984. En estos 41 años de historia, el premio de Narrativa ‘Antoni Bru’ se ha convertido en un referente entre los premios literarios más reconocidos de la Comunidad Valenciana, al que han concurrido prestigiosos escritores de todo el ámbito lingüístico y que han ganado autores como Màrius Serra, Melcior Comes, Vicent Escartí, Lliris Picó, Joaquim Espinós, Núria Cadenes o Joaquim Caturla.
