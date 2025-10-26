El calzado más top hecho en Elche cruza la pasarela

Dicen que ojos que no ven corazón que no siente, y en cuanto se refiere a moda es muy importante saber cómo luce una prenda en vivo y en directo para enamorarse de las tendencias. Este sábado se hizo una demostración muy especial en pleno Palmeral de Elche de cómo sientan al pie los zapatos que se verán en las tiendas en las próximas temporadas en una pasarela que se repetía por segunda vez como broche a la Semana del Calzado. Desde l'Hort del Xocolater fueron desfilando varias modelos exhibiendo diseño, comfort, ergonomía y ejemplos de sostenibilidad a lo largo de varias firmas referentes como Wonders o Paredes.

150 años de historia

La cita fue posible ayer en un enclave privilegiado entre palmeras gracias a la cesión que en su momento hizo la Fundación Mediterráneo del huerto para usos como este. A la entrada se podían ver esculturas de zapatos gigantes, como los que durante años se han venido instalando en el centro histórico, que ayudaban a entender cómo este sector va aparejado a una de las principales actividades económicas en la ciudad. Además este acto divulgativo tuvo un realce especial al conmemorarse este 2025 los 150 años de la historia del calzado. Para celebrar la efeméride ya hace días se proyectó un documental que abría los actos, seguido del tradicional pregón de San Crispín.

Gran acogida durante la pasarela del calzado este sábado en Elche / INFORMACIÓN

Exposición

Desde el pasado martes y hasta ayer Las Clarisas también han expuesto “Elche Fashion Shoes”, una muestra con las últimas tendencias de temporada de empresas de calzado ilicitanas que también pudo verse este mismo domingo en el entorno de la ermita de San Crispín donde se está venerando al patrón de los zapateros. Ya hace días la patronal del calzado, Avecal, como coorganizadora junto al Ayuntamiento, resaltaba que esta semana servía para dar visibilidad a las empresas del sector en Elche "en una ciudad que es referente a nivel internacional".

Tal ha sido la proyección de este encuentro que incluso se han ofrecido visitas de los centros educativos a empresas del sector del calzado y se ha realizado un taller para orientar al público sobre las salidas que tiene esta actividad económica.

