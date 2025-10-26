Un Misteri que despierta todos los sentidos

Si a los propios entendidos del Misteri d’Elx les cuesta a veces definir en pocas palabras todo lo que supone el drama asuncionista, imaginen las sensaciones con las que puede salir de Santa María un turista, o incluso un ilicitano que asiste por primera vez a esta explosión de musicalidad, fe y devoción durante tres horas. Ante una basílica que rozó el lleno, ayer tuvo lugar el segundo ciclo de representaciones extraordinarias de La Festa después de la apertura el viernes de un ensayo general de alto nivel y que dejó anécdotas como el lapsus con la letra y el enganchón del Ángel Mayor a la Magrana, un percance al que desde el propio Patronato le han restado importancia y que evidencia que el Misteri está vivo y que, con más o menos tino, siempre se sale a escena desde la ilusión, el cariño y el respeto que los propios niños muestran.

Situaciones inesperadas

Ante situaciones inesperadas, además, uno puede uno hacerse a la idea del tipo de público que se entrega al Patrimonio de la Humanidad. Los más veteranos, aquellos que todavía tienen el sillón caliente de la última vez que asistieron a la representación, son los que se saben casi al dedillo y pueden reconocer cualquier detalle, por mínimo que sea, que se salga del guión. Que si San Juan se ha adelantado más de la cuenta, que si una de las Tres Marías olvida una partitura, que si el Ternari está en un buen día de afinación, o no... Aunque no fue el caso de este sábado cuando el público salió encantado tras una representación "maestra".

Quedó acreditado que también hay nuevas generaciones que pese al desconocimiento que tienen sobre La Festa, en toda su expresión, utilizan los medios a su alcance para comprender este pasaje en vivo por la dormición, asunción a los cielos y coronación de la Virgen María a través de motetes cantados en valenciano antiguo.

Aplicación

En la pasada velada, precisamente, pudo apreciarse como además de abanico en mano una parte de los asistentes también estaba pendiente con el móvil y en momentos en los que se atenuaba la iluminación del templo destacaba más de una pantalla iluminada en amarillo, los colores identificativos de la aplicación móvil oficial del Misteri d’Elx que tiene miles de descargas y que sirve para seguir en directo todo lo que ocurre con breves explicaciones y traducciones de los cánticos. Una manera didáctica, al alcance de cualquiera, para entender la Vespra y la Festa.

Durante las dos partes también llegaron a percibirse picos de intensidad, y sólo había que ver como los presentes se sacaban en batería los smartphones para inmortalizar cómo se abría el cielo para bajar la Magrana. Esta vez fue Eric Navas quien se metió en la piel del Ángel Mayor recibiendo a María Mayor, esta vez representada por Santiago Sánchez, quien estuvo en esta ocasión acompañado de Lucas Samaniego y Gerard Alonso como María Jacobé y Salomé.

Invitados

Otro de los momentos claves, sin hablar del momento de euforia con la coronación, fue cuando se abrió paso el Ternari, ayer representado por Javier Piñol, José Guilabert y Álvaro Navarro. Estuvieron invitados al encuentro por parte del Ayuntamiento el Secretario Autonómico Jerónimo Mora, el presidente de Avecal, Vicente Pastor; el representante de Protocolo de la Casa Real, Miguel Ochoa, el director de Hawkers, Claudio Andrea Scagni o representantes de colectivos rotarios.

Por parte del Patronato, se preveía la asistencia del vicario del Opus Dei en Aragón y Valencia Jaime Abascal; los vicerrectores de la Universidad de Murcia Alicia Rubio y Longinos Marín; el Secretario General y gerente de la UA Josep Ochoa y Julio García Mora; Domingo Pacheco Machado, Capellán de la Universidad Cardenal Herrera CEU; José Antonio Cantón García, crítico musical y ensayista; y Pollux Hernúñez, dramaturgo, traductor y profesor del Máster en Arte Dramático de la Universidad de Alicante.