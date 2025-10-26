"¡Viva San Crispín!": El patrón de los zapateros deja huella en Elche

Marisa y Teresa fueron sólo algunas de las cientos de personas que hicieron una eterna cola este domingo en Elche para recoger las tachuelas en la ermita de San Crispín. «Es tradición, es un gesto que ha pasado de padres a hijos porque nos sentimos protegidos», decían estas hermanas que llevan tres décadas dedicadas al aparado y se encomendaron al patrón de los zapateros para pedirle un año de dicha, salud y que no falte el trabajo.

Un día de fiesta

El santo salió este domingo arropado en romería por multitud de ilicitanos, se dedicasen o no a este sector referente en la ciudad. Ya desde primera hora de la mañana la algarabía se sentía en las inmediaciones de la parroquia Madre de Dios de Carrús, desde donde partió una animada comitiva al son de la banda de música y equipada con las típicas pañoletas verdes y cañas a las que les ataba un lazo también del color esperanza.

La romería del patrón de los zapateros en Elche, en imágenes /

Los Amigos de San Crispín, con su presidente Juan Manzano al frente, conmemoraron el 75 aniversario de sus fiestas poniendo la nota más dulce a la jornada, animando con un tono especial a una multitud de fieles, entre quienes se encontraba el alcalde, Pablo Ruz, acompañado de gran parte del equipo de gobierno, ediles de la oposición, comisionados y las reinas y damas de las fiestas de Elche.

A la jornada también asistieron industriales del sector como el fundador de J’hayber, Rafael Bernabéu, que se mostraba emocionado después de haber sido esta misma semana condecorado por el Ayuntamiento con un jardín en su nombre junto a la ermita de San Crispín.

Misa y cánticos

Después del recorrido festivo se inició la misa sobre la explanada, y pese a la amenaza de lluvia con el cielo encapotado, fue numeroso el público que durante el oficio de la eucaristía y entre cánticos de la coral fue haciendo sitio para entrar posteriormente al templo sagrado para pedirle a San Crispín y recoger las miles de tachuelas que se dispusieron. Al otro extremo se veían multitud de vecinos almorzando después de comprarse la típica coca salada, pese a que había menos puestos que otros años de este artículo en el mercadillo, que se complementó con la venta de dulces típicos.

Este encuentro estuvo marcado por el 150 aniversario del sector del calzado en la ciudad, hasta el punto que el Consistorio y la patronal Avecal desplazaron a San Crispín la exposición de muestras con tendencias que durante días ha estado disponible en el centro cultural Las Clarisas con motivo de la segunda Semana del Calzado.