Buitrago: "Junto a Esquitino y Martínez Valero, Diego Quiles es uno de los grandes presidentes del Elche"

El Elche CF llora la pérdida de Diego Quiles Navarro (1941–2025), uno de los presidentes más queridos y trascendentes de su historia. El empresario ilicitano, que fue clave en la conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva, falleció tras una larga enfermedad neurodegenerativa. El actual presidente, Joaquín Buitrago, aseguró que “para el club, Diego Quiles es uno de los grandes presidentes que ha tenido. Empezando por Esquitino, siguiendo por Martínez Valero y otro de ellos es Diego Quiles, que forma parte de la historia del club gracias al paso al frente que dio en el Gran Teatro, lo que supuso la salvación y no desaparición del Elche CF”.

El legado de un presidente histórico

Buitrago recordó emocionado que “su vida han sido Sacramento —su esposa—, Kelme y el Elche CF. Al club le ha dado muchísimo”. En el tanatorio de Carrús, donde se ha instalado la capilla ardiente, se pudo ver la camiseta del 75 aniversario, la misma del ascenso en Melilla, colocada sobre su féretro. “Ha sido especialmente significativo y emocionante para nosotros ver la camiseta que en el tanatorio estaba encima de su ataúd, una prenda de Kelme muy icónica”, añadió el presidente franjiverde.

Diego Quiles junto al Gran Teatro, donde dio el golpe sobre la mesa para que el Elche no desapareciera, en una imagen de 2017 / Antonio Amorós

En la sala también se exhiben coronas de flores del Elche y del Hércules, el eterno rival, un gesto que simboliza el respeto que Quiles generó incluso entre adversarios deportivos. “Muchos clubes rivales nos han transmitido sus condolencias, han sido especiales las recibidas desde el Real Madrid, y ya hemos solicitado poder recordar a Diego Quiles con un minuto de silencio tanto en el partido de Copa como en el de Liga frente al FC Barcelona. En el próximo encuentro en casa, ante la Real Sociedad, le dedicaremos nuestro homenaje con la afición”, explicó Buitrago.

Tres ascensos y una vida dedicada al Elche

El propio club le ha dedicado un sentido texto de despedida en su web, titulado “Adiós, querido presidente”, en el que el Elche habla en primera persona para rendir homenaje a quien “me amó con la fuerza de quien siente cada triunfo como propio y sufre cada derrota como una herida en el alma”. En ese mensaje, el club recuerda que fue el héroe de tres ascensos, el primero en la temporada 1983-84 frente al Bilbao Athletic, que devolvió al equipo a la élite del fútbol español, y los otros dos —Barakaldo y Melilla—, que reavivaron “la llama franjiverde”.

El texto también destaca que bajo su mandato el Elche afrontó su conversión en Sociedad Anónima Deportiva, un paso decisivo para asegurar su futuro. Quiles se despidió de la presidencia en la temporada 1999-2000, dejando tras de sí “un trabajo inmenso: tres ascensos y un legado de orgullo, compromiso y amor por estos colores”.

Reconocimiento y emoción en el adiós

El presidente actual quiso subrayar el papel esencial de su antecesor: “Diego Quiles ha sido el segundo presidente con más partidos y el héroe que empujó a empresarios y afición para que el club no desapareciera. Sin él hoy no estaríamos donde estamos. Además, fue una figura clave en la creación de la Sociedad Anónima Deportiva, dando un paso muy importante para lo que hoy es el club”.

Francisco Peris, Fernando Escartí­n, Diego Quiles y José Quiles, charlando tras una rueda de prensa del equipo ciclista Kelme / Carratalá

Buitrago relató que habló con el hijo varón de Quiles, quien le transmitió que una de las últimas cosas que su padre conoció fue el último ascenso a Primera División, un gesto que refleja el vínculo permanente entre el empresario y el club de su vida.

Un nombre que permanecerá en la memoria franjiverde

El expresidente había permanecido alejado de la vida pública en los últimos años debido a su enfermedad. Su última aparición pública fue cuando el Ayuntamiento de Elche dio su nombre al campo de fútbol de Altabix, en la antigua ciudad deportiva Kelme, donde hoy juega el filial del Elche CF.

El comunicado del club concluye con un mensaje cargado de sentimiento: “El tiempo nos separa, pero tu gloria no se olvida. Porque los hombres como tú no se van: permanecen en mi escudo, entre nuestra afición y en cada rincón del estadio Martínez Valero”.

El Elche CF rendirá homenaje a Diego Quiles en el próximo encuentro en el Martínez Valero ante la Real Sociedad, donde la afición podrá despedir a quien fue, en palabras del club, “el símbolo de varias generaciones y la bandera de toda una ciudad”.