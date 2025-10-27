Científicos alertan en la UMH de Elche de caudales ecológicos “injustificados” en el trasvase Tajo-Segura

La Cátedra de Agricultura de Precisión, Digitalización y Sostenibilidad (CAPDS) de la Universidad Miguel Hernández (UMH) reunió el pasado viernes a destacados expertos en una mesa redonda celebrada en Riegos de Levante Margen Izquierda, en Elche, bajo el título “Situación del Trasvase en el contexto de la Planificación del Tajo”. El encuentro, apoyado por la UMH, la Diputación de Alicante y diversas empresas e instituciones, puso de manifiesto que los caudales ecológicos del Trasvase Tajo-Segura son “injustificadamente elevados” y amenazan la sostenibilidad del sistema, según expusieron los convocantes en un resumen publicado del evento.

El acto fue moderado por el catedrático Joaquín Melgarejo Moreno, del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante (UA), y contó con la participación de Francisco Cabezas, director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua; Andrés Molina, director del Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la UA; Alberto del Villar García, director del Máster en Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos de la Universidad de Alcalá; y Francisco Flores, vicepresidente de la Sociedad Española de Presas y Embalses (SEPREM).

El debate celebrado en Elche reunió a científicos y expertos en temas hídricos de la provincia de Alicante / INFORMACIÓN

Un debate que "debe ser" cuestión de Estado

Durante el encuentro se abordaron las consecuencias de las medidas del Gobierno que reducen los aportes del Trasvase y el impacto del aumento de los caudales ecológicos en el suministro a Alicante, Murcia y Almería. Melgarejo subrayó que “tenemos que conseguir que el debate sobre el Trasvase Tajo-Segura se convierta en una cuestión de Estado. Este es el objetivo de esta jornada, que el debate sobre los injustificados ataques que está sufriendo esta transferencia de agua salga del entorno más inmediato de Alicante y alcance una proyección nacional”.

El catedrático recordó además los datos del informe Impacto socioeconómico del Trasvase Tajo-Segura en España (2024), elaborado por PricewaterhouseCoopers (PwC), que cifra en 3.912 millones de euros la contribución de las actividades agrícolas vinculadas al acueducto, equivalente al 0,25 % del PIB nacional, y en más de 102.894 empleos el impacto laboral, lo que supone un 30 % más que en la anterior actualización de 2020.

“Decisiones artificiales” que amenazan el trasvase

Francisco Cabezas advirtió que “el trasvase Tajo-Segura se encuentra en estos momentos en una situación particularmente crítica, sin precedentes en toda su historia, y por causas no naturales”. En su intervención denunció que la reciente planificación hidrológica adoptada por el Gobierno “compromete la viabilidad de la infraestructura a medio y largo plazo” y que las mermas impuestas “sin una debida y bien fundamentada motivación” supondrán unos 100 hm³ menos de agua al año, lo que agravará “la precaria situación de los regadíos del sureste”.

El experto insistió en que la modificación de las normas de explotación “no va a alterar esta merma”, y recordó que la cuestión se encuentra pendiente de resoluciones judiciales.

Por su parte, Andrés Molina destacó que “el proceso de implantación de los caudales ecológicos en España ha sido lento y todavía no se ha completado en todas las demarcaciones”. Afirmó que, en el caso del Tajo, “su establecimiento estuvo fuertemente condicionado por factores políticos” y que la polarización del debate ha impedido un enfoque técnico riguroso.

El investigador recordó que en 2019 el Tribunal Supremo obligó a establecer caudales ecológicos en el río, pero sin fijar cuantías específicas. Sin embargo, denunció que en el actual Plan Hidrológico del Tajo 2023-2027, las alegaciones de las instituciones y regantes del Segura fueron “desestimadas erróneamente”, al no considerarlos como usuarios de la cuenca cedente.

Molina fue contundente al afirmar que “los caudales ecológicos establecidos en el Tajo no están adecuadamente fundamentados”, y alertó de que su aplicación “producirá una grave incompatibilidad entre los planes del Tajo y del Segura”. Añadió que “la reducción del volumen trasvasado no podrá ser compensada adecuadamente mediante desalación y reutilización” y advirtió que los perjuicios económicos y sociales en el Levante podrían ser “muy severos”.

Ponentes y autoridades que acudieron al debate celebrado en la sede de Elche de Riegos de Levante / INFORMACIÓN

Impacto socioeconómico y costes de la desalación

El profesor Alberto del Villar García destacó que “el Acueducto Tajo-Segura aporta cerca del 28 % del agua utilizada en la región”, con grandes diferencias entre zonas como el Campo de Cartagena (38 %) o Lorca (19 %). Según sus cálculos, cada hectómetro cúbico trasvasado genera entre 8,5 y 11 millones de euros en Valor Añadido Bruto (VAB) y más de 43.000 empleos ligados al sector.

El experto analizó también los escenarios de reducción de caudales, que podrían implicar pérdidas de hasta 833 millones de euros y 16.500 empleos. Frente a ello, la desalación supondría un incremento de tarifas hasta 1,04 €/m³ (frente a los actuales 0,6905 €/m³) y subvenciones públicas superiores a 30 millones de euros anuales, lo que representa un elevado coste económico y social.

Del Villar añadió que, aunque el aumento de caudales podría generar unos 30.000 MWh/año de energía y 2-3 millones de euros en ingresos, también provocaría pérdidas por transferencias dejadas de percibir de 1,32 millones de euros anuales.

Falta de rigor en la planificación del Tajo

El vicepresidente de SEPREM, Francisco Flores, centró su intervención en la planificación hidrológica y recordó que, según la Ley de Aguas de 1985, esta debe basarse en un estudio riguroso de los sistemas de explotación de recursos (SER). A su juicio, “el Plan Hidrológico del Tajo 2023 no ha analizado bien los SER y ha hecho mal la asignación de recursos, perjudicando con ello a la Comunidad de Madrid, a los usuarios del ATS e incluso a los del propio Tajo”.

Flores señaló que la reducción de las aguas excedentarias, el aumento de los caudales mínimos ecológicos y los nuevos embalses “tienen como objetivo reducir los excedentes trasvasables”. Subrayó además que los caudales llamados ecológicos carecen de rigor y son desproporcionadamente elevados en los tramos que afectan al Trasvase Tajo-Segura, lo que, en su opinión, evidencia una falta de justificación técnica.