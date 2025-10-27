El centro de FP de la Torreta de Elche lleva cuatro meses a la espera que el Consell autorice redes antidesprendimiento

Uno de los espacios educativos de Elche referentes en Formación Profesional de la provincia de Alicante que está a punto de pasar a la historia también por entrar en el ranking de los que peor estado de conservación presenta. El centro integrado público de FP La Torreta lleva cinco años y medio con pilares apuntalados, cornisas con riesgo de desprendimiento y escaleras deterioradas que complican la accesibilidad, mientras sigue en el aire un proyecto de rehabilitación, atascado por la burocracia.

A ello se le suma que pese a que la Conselleria de Educación instó hace meses a la comunidad educativa a contar con redes de protección para garantizar la seguridad de los 1.700 alumnos y el profesorado, el centro no ha podido tomar estas medidas preventivas porque siguen a la espera de que la unidad técnica de Infraestructuras de la Generalitat visite las instalaciones para que den indicaciones al centro de qué pasos dar. Como avanzó hace tiempo la dirección a preguntas de este diario, la búsqueda de empresas que coloquen estas mallas y el presupuesto para la instalación correría a cuenta del instituto.

Parches

Desde el centro reconocen que han perdido la esperanza de que estos arreglos necesarios lleguen en el corto plazo, ya que temen que puedan cronificarse durante más meses o incluso años si todas las administraciones no van a una. Hasta la fecha el centro ha invertido más de 10.000 euros para cubrir parches y cuentan que todos los pabellones tienen alguna afección, en particular el 1, 2 y 3, partiendo de la base de que en estas instalaciones de 1978 apenas se han hecho actuaciones de mejora, salvo la retirada de fibrocemento de la mayoría de las cubiertas.

Desde el centro explican a INFORMACIÓN que hace días, en una reunión con técnicos del Consell, les manifestaron que el trámite de obras para las reparaciones estaba paralizado porque siguen sin resolverse los permisos por parte del Ayuntamiento que avalarían estas actuaciones, en cuanto a que no contravengan la ley del Palmeral.

Palmeral

El pasado mes de julio estaba prevista una intervención que terminó suspendiéndose porque faltaba la luz verde de la Administración local ya que el instituto, pese a estar gestionado por la Generalitat, está enclavado en un complejo de 24.000 metros cuadros con huertos históricos de palmeras de titularidad municipal afectados por la citada ley, según las explicaciones que en todo este tiempo les han dado al equipo directivo. No es la primera vez que se eternizan trámites urbanísticos referentes a edificaciones dentro del Palmeral, como ocurrió por ejemplo con las obras del restaurante del Parque Municipal.

Desde que se detectaron deficiencias se viene reivindicando una actuación integral que estaba prevista dentro del Plan Edificant, financiado por la Administración autonómica, sin que hasta la fecha haya ningún paso en claro. En otro orden de cosas, desde el centro educativo manifiestan que también se tendrá que compatibilizar la puesta a punto del espacio con el hecho de estar en una zona de Bien de Interés Cultural ya que entre las instalaciones se encuentra la Torre de Ressemblanch, de titularidad municipal cedida a la Generalitat para uso docente.

BIC

Precisamente esta fortificación del siglo XVI arrastra más de tres años con mallas por riesgo de derrumbe de las almenas aunque se vislumbra una solución. Eso sí, antes el Ayuntamiento tendrá que adjudicar la restauración aunque por ahora sigue pendiente la adjudicación de la redacción del proyecto, que salió a licitación el pasado mes de junio.

Esta obra pendiente se suma a la transformación de la calle Curtidores para mejorar el tráfico de acceso al centro educativo dejando la vía en un solo carril y destapando las canalizaciones de la Acequia Mayor del Pantano. Si bien desde el Ejecutivo local de PP y Vox ya avanzan que estas actuaciones no se esperan en el corto plazo.