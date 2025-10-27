Diagnosticar el párkinson con una gota de sangre: la UMH de Elche participa en un estudio prometedor

Un equipo de científicos de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha desarrollado un análisis genético que podría permitir diagnosticar de forma temprana la enfermedad de Parkinson a partir de una simple muestra de sangre. Aunque la prueba aún no está disponible para uso clínico, ha mostrado eficacia en pacientes de reciente diagnóstico, ofreciendo la posibilidad de una detección más sencilla y un seguimiento más preciso de la enfermedad.

Diagnóstico precoz mediante células sanguíneas

“La clave está en analizar genéticamente un tipo de células del sistema inmune llamadas ‘células mononucleares de sangre periférica’”, explica el profesor de la UMH Francisco Navarrete, primer autor del estudio. Estas células contienen información genética, pero no todos sus genes están activos todo el tiempo; algunos se ‘encienden’ o ‘apagan’ según las necesidades del organismo, por ejemplo, frente a una infección o durante el desarrollo de una enfermedad.

Gráfico con resultados presentados en el estudio liderado por científicos de la UMH de Elche / INFORMACIÓN

El método requiere únicamente una extracción de sangre y su análisis se realiza con equipamiento presente en muchos laboratorios hospitalarios. De esta forma, se pueden identificar alteraciones genéticas asociadas al párkinson en sus etapas iniciales, lo que supone un avance frente a los métodos tradicionales. “Sin embargo, los temblores aparecen cuando ya existe un daño neurológico avanzado y, además, pueden confundirse con los de otras enfermedades neurológicas”, señala el catedrático de la UMH y líder del estudio, Jorge Manzanares. “Hasta hace unos años, la única manera de diagnosticar definitivamente la enfermedad era mediante el análisis de tejidos post mortem”, añade, “pero es crucial disponer de métodos poco invasivos y rápidos que detecten la enfermedad antes”.

Genes y marcadores biológicos

Mediante técnicas de secuenciación y análisis bioinformático, el equipo detectó más de una veintena de genes cuya actividad se encontraba alterada en pacientes con párkinson que aún no habían recibido tratamiento farmacológico. “Estos cambios no se observan en pacientes sanos”, resalta Marina Guillot, investigadora predoctoral, quien trabajó junto al científico titular del CSIC José P. López Atalaya. “Esto indica que podrían considerarse buenos marcadores para el diagnóstico y, además, nos dan pistas de los mecanismos biológicos que suceden durante el desarrollo y el progreso de la enfermedad”.

En concreto, se identificaron 22 genes que presentan una expresión distinta en pacientes con párkinson respecto a personas sanas. Algunos están relacionados con la respuesta inmunitaria, apoyando la hipótesis de que la inflamación y el sistema inmune juegan un papel en el desarrollo de la enfermedad. Otros genes están vinculados con el transporte de sustancias en el cerebro y con la homeostasis del hierro, cuya disfunción se ha asociado anteriormente con neurotoxicidad. Además, los investigadores observaron alteraciones en rutas celulares implicadas en la supervivencia, la inflamación, la muerte celular y la composición de células inmunitarias.

“Todavía no se conoce con detalle cómo aparece y progresa la enfermedad de Parkinson, y los tratamientos actuales tienen efectos limitados”, indica Manzanares, quien confía en que estos análisis permitan diseñar en el futuro terapias más efectivas y personalizadas.

Colaboración y financiación

El estudio, de carácter exploratorio, se llevó a cabo con 23 pacientes con parkinsonismo y 16 personas sanas como grupo de control. Los resultados se compararon con otros estudios internacionales realizados en la última década en Italia y Estados Unidos, que confirman el potencial de esta técnica diagnóstica.

La investigación ha contado con la participación de los científicos Francisco Navarrete, Marina Guillot, Lorena Martínez, Daniela Navarro, José A. Molina, José P. López-Atalaya y Jorge Manzanares, pertenecientes al Instituto de Neurociencias (UMH-CSIC), la Red de Investigación en Atención Primaria de Adicciones (RIAPAd) del Instituto de Salud Carlos III, el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) y el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

La investigación se ha dirigido desde la UMH de Elche pero han participado científicos de varias instituciones / INFORMACIÓN

El proyecto ha sido posible gracias a la financiación de la Fundación ICAR, ISABIAL, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, la Agencia Estatal de Investigación, la Generalitat Valenciana a través del programa Prometeo y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Los resultados se publicaron en la revista científica Neurotherapeutics, en el artículo: Navarrete, F., Guillot-Fernández, M., Martínez-Hostyn, L., Navarro, D., Molina, J. A., López-Atalaya, J. P., & Manzanares, J. (2025). Whole transcriptome analysis of peripheral blood mononuclear cells from de novo and drug-naïve Parkinson’s disease patients. Neurotherapeutics, e00762.

Con este avance, los investigadores de la UMH abren una esperanza para el diagnóstico precoz del párkinson, ofreciendo un método menos invasivo, rápido y potencialmente capaz de mejorar el seguimiento de los pacientes y la efectividad de futuros tratamientos.