Diego Quiles Navarro: el hombre tenaz que soñó en blanco y verde en Elche

En el tanatorio de Carrús, junto a su féretro cubierto por una camiseta del Elche del 75 aniversario —la del ascenso en Melilla, la de Kelme—, reposaba este lunes el corazón de un hombre que llevó a su ciudad en la piel. “Su vida han sido Sacra, Kelme y el Elche”, coinciden en señalar sus familiares y amigos. Tres amores que resumen una existencia entera: la familia, la empresa y el club. Tres pasiones que marcaron el pulso de una ciudad que hoy le despide emocionada.

Diego Quiles Navarro fue mucho más que un empresario o un presidente. Fue un símbolo de la tenacidad ilicitana, de esa capacidad de levantarse una y otra vez, de apostar por el trabajo, la ilusión y la fe. Nació en 1941 en un huerto de palmeras junto al viejo campo de Altabix. Fue el primogénito de una familia humilde. A los cinco de la mañana ordeñaba vacas, recogía alfalfa y repartía leche en bicicleta. No conoció la escuela más allá de un maestro que acudía al huerto, hasta que su madre, con la firmeza de quien sabe que la educación también alimenta, decidió que debía estudiar, recuerda el director de la Cátedra de la UMH Pere Ibarra, Miguel Ors.

Su primer sueldo, 500 pesetas

Aquella decisión materna cambió su destino. En una academia de barrio aprendió contabilidad y mecanografía, y poco después consiguió su primer empleo en una pequeña fábrica de calzado frente al cuartel de la Guardia Civil de Altabix. Su primer sueldo —500 pesetas al mes— lo cobró con la emoción del que toca con las manos el futuro. Con apenas veinte años soñaba ya con tener su propio negocio. En 1961, al regresar del servicio militar en San Javier, puso en marcha Quiles Calzados, un pequeño almacén en la calle Reina Victoria. Compraba y vendía zapatos, con la ayuda de su hermano José y los hermanos Cañizares Riquelme. En aquellos años de posguerra tardía, todo estaba por hacer: se recorría España en tren y coche para vender calzado, buscaba clientes, abría mercados. Y siempre regresaba a casa con el mismo brillo en los ojos, el del que sabe que el trabajo bien hecho también puede ser una forma de arte.

Sacra, su compañera

En 1966 se casó con Sacramento Morales Rubio, su gran compañera. Tuvieron seis hijos, y durante su viaje de novios —que más parecía una aventura comercial— llegó incluso a intentar cobrar una letra impagada en Villalba. No lo consiguió, y el dinero se acabó. Pasaron las tardes viendo palomas en los parques hasta que un giro telegráfico del hermano de Diego les permitió continuar. “Aquel viaje fue una lección de vida”, recordaba años después, “aprendí que la suerte solo acompaña al que no se rinde”.

Esa fue su filosofía siempre: avanzar, resistir, reinventarse. A finales de los sesenta, los hermanos Quiles ampliaron su negocio, compraron un solar en la calle Pedro Moreno Sastre y levantaron su propia fábrica. Durante una década fabricaron calzado de vestir, hasta que, en 1977, dieron el salto que cambiaría para siempre la historia empresarial de Elche: la creación de Kelme.

Kelme, más allá de la marca

Kelme no fue solo una marca. Fue una bandera. Nació de la intuición de Diego y José: el deporte sería el idioma universal del futuro. En 1979, la empresa se dedicaba ya exclusivamente al calzado deportivo, y pronto se convirtió en una referencia internacional. Con el lema “Locos por el deporte”, Diego hizo de su sueño una comunidad. En sus instalaciones deportivas miles de niños ilicitanos aprendieron valores que iban más allá del fútbol o el atletismo: esfuerzo, humildad, trabajo en equipo.

El equipo ciclista Kelme llevó el nombre de Elche por los cinco continentes. La marca vistió al Real Madrid, a selecciones, a atletas olímpicos, a equipos modestos. Fue un tiempo de esplendor, pero también de riesgos. Diego apostó fuerte: Rusia, América, Europa. Algunas inversiones fueron aciertos, otras heridas. Pero siempre mantuvo la cabeza alta. “Los que crean, los que arriesgan, también se equivocan”, decía. “Lo importante es no dejar de creer”, alegaba.

Vicepresidente de Martínez Valero y presidente en tres etapas

Su otro gran amor fue el Elche Club de Fútbol. Primero como vicepresidente de Manuel Martínez Valero, y después como presidente en tres etapas cruciales. En 1984 devolvió al club a Primera División, y una década más tarde, en aquella asamblea del Gran Teatro, encabezó el movimiento que salvó al Elche de la desaparición. “Sin él hoy no estaríamos donde estamos”, subraya el actual presidente, Joaquín Buitrago.

Durante su mandato dirigió la conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva, un paso decisivo para asegurar su futuro. Sumó tres ascensos y un legado de orgullo y pertenencia que aún late en el Martínez Valero. Cuando dejó la presidencia en el año 2000, lo hizo con la serenidad de quien sabe que ha cumplido con su deber.

Su vida entera estuvo marcada por la coherencia: la familia como raíz, el trabajo como camino y el Elche como destino. Sacramento fue siempre su ancla. A su lado atravesó las tempestades empresariales, los éxitos internacionales y la enfermedad que, en los últimos años, lo fue apartando de la vida pública. Su última aparición fue, simbólicamente, en el campo de Altabix, cuando el Ayuntamiento decidió poner su nombre al estadio donde hoy juega el filial. Allí, donde de niño ordeñaba vacas y soñaba con horizontes lejanos, quedó su huella para siempre.

Condolencias

Hoy Elche lo despide con la emoción de quien pierde a uno de sus grandes hombres. Las coronas del Elche y del Hércules flanquean su recuerdo, y los clubes rivales —destacando el Real Madrid— han enviado condolencias. En los próximos partidos se guardará un minuto de silencio, y el club prepara un homenaje junto a su afición. Pero su verdadero homenaje está ya escrito: en cada niño que viste la franja verde, en cada deportista que calza unas Kelme, en cada empresario que aprende que los sueños se construyen con callos en las manos.

En la memoria de su ciudad quedará el joven que repartía leche al amanecer y acabó patrocinando al mundo. El hombre que rescató al club de su vida. El que creyó que Elche podía ser sinónimo de esfuerzo y de orgullo. Diego Quiles Navarro, hijo del huerto y del balón, amigo de la perseverancia y del trabajo. Se ha marchado en silencio, pero su nombre seguirá resonando en cada gol del Martínez Valero, en cada zancada de un niño con zapatillas Kelme. Porque los hombres como él no se van. Solo cambian de grada en su estadio.