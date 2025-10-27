Pablo Ruz piropea la labor de Aurora Rodil en mitad del pleno de Elche

El pleno de este lunes en Elche dejó otro de esos momentos inenarrables a los que tanto nos viene acostumbrando el alcalde, Pablo Ruz, dando a entender siempre la excelente relación que tiene con su socia de gobierno, Aurora Rodil (Vox), quizá no tanto con los otros dos ediles de la formación. Fue al debatir sobre la residencia Altabix y la situación que sufre, a la espera de la renovación de su concesión, con protestas de trabajadores y denuncias de familiares por las irregularidades que observan y por falta de cuidados a los usuarios, además de supuestas deficiencias en la alimentación. Treinta segundos antes de acusar a la portavoz de Compromís, Esther Díez, de actuar con teatralidad en los plenos, el alcalde hizo "un sainete", según expresaron algunos concejales de la oposición al término de la sesión. Este fue el relato:

"Señora Rodil, la residencia de Altabix y la situación, como bien sabe, es lo mas importante, trágico y urgente del municipio", dijo el alcalde al comienzo de su alegato con un tono de preocupación. Y añadió mirándola directamente: "Toca en el pleno reconocer la valentía y responsabilidad de la concejala de Mayores que, por primera vez en años desde la concesión, conociendo el problema latente y sin que ningún miembro del (anterior) gobierno, fuera PSOE o Compromís, haya traído una cuestión directa (al pleno) que hiciera referencia directa a la residencia Altabix... Y eso hay que ponerlo en valor, porque para solucionar las cosas hay que diagnosticar, es lo que estamos haciendo", dijo en referencia a la concejala, a la sazón doctora en excedencia en un centro de salud dependiente del departamento del Vinalopó. Y continuó: "le digo más señora Rodil, nunca Elche tuvo al frente de la Concejalía de Mayores a una persona que: Uno, conociera tanto la labor; dos, fuera capaz de responder a los problemas; y tres, se implicara de una forma absolutamente tan personal para resolver los problemas de los mayores de la ciudad. Se lo digo como alcalde, como compañero e ilicitano". Las caras de asombro no solo estaban en la bancada de la oposición. Como se recordará, en diciembre pasado se creó una mesa de trabajo para resolver los problemas de la residencia de la que no se ha vuelto a saber nada de forma pública en este tiempo hasta que el asunto ha llegado a pleno con una moción que Vox tuvo que modificar por ser "errónea", según reconoció la propia concejala, ya que no se puede firmar un convenio como el que quería.

Rodil y Ruz, durante el pleno de este lunes / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

El alcalde cerró su discurso para enfatizar su labor, "estamos aquí para hacer política, algunas veces -dijo mirando a Esther Díez- sus maneras rozan el teatro, es respetable, pero decir aquí que su gobierno de ocho años intentó revertir la situación es una tomadura de pelo. No hizo usted nada en ocho años. Hoy nosotros lo hacemos, pero no para hacer teatro (...) a los que servimos a la sociedad desde la política se nos va a juzgar por lo que hacemos no hay mas. Los ancianos son la parte más frágil de esta ciudad, los mayores en general y los de la residencia en particular. La señora Rodil ha estado cinco veces, ¿cuántas veces estuvo su compañera concejala de mayores visitando y dando soluciones, su socia de gobierno?", se preguntó el alcalde sin recordar que se refería a Puri Vives (PSOE). El regidor aseguró que el mes próximo se licitará la concesión porque, entre otros motivos, Rodil ha hecho "una actuación intachable" mientras el Gobierno del Botánic no puso ni un euro, afirmó. "La solución la ha dado Susana Camarero y es de justicia reconocer la verdad, traer la moción "es un acto de responsabilidad y valentía. Vox está legitimado siempre con la moción que han traído, haberla traído ustedes", añadió dirigiéndose a la oposición y acabó: "Ha quedado de manifiesto que en vez de incurrir en la palabrería y el teatro, se cumple con esta ciudad. Una vez mas se demuestra que lo importante es lo que hace la señora Rodil con esta moción".Dicha moción calificaba de "intolerable" lo que la Generalitat estaba permitiendo en la citada residencia.