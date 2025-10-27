Cuando el reloj cambia pero la vida sigue su curso: expertos del Baix Vinalopó abren el debate

La madrugada del domingo traía de nuevo el cambio de hora. Los relojes se retrasaban sesenta minutos, y con ese gesto simbólico comenzaba la temporada invernal del tiempo artificial. Para algunos, un ajuste lógico; para otros, una rutina innecesaria. Médicos, agricultores y expertos en energía coinciden en una idea sencilla pero contundente: la naturaleza no entiende de horarios humanos. El debate debería estar abierto. Al menos así opinan distintos expertos consultados por INFORMACIÓN.

Amanecer en el antiguo muelle de las Salinas de Santa Pola / V. L. Deltell

La salud mental se adapta mejor al horario de invierno

El doctor José María Rico, jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital General de Elche, considera que el horario de invierno es más beneficioso para el organismo. Explica que el cuerpo “se sincroniza mejor con la luz natural” y que este cambio, al permitir dormir una hora más, “resulta menos agresivo que el de primavera”. Según Rico, los niños y los mayores son quienes más notan el ajuste, pero el cuerpo se adapta “en pocos días”.

El doctor José María Rico, jefe de Salud Mental del Hospital General de Elche, prefiere el horario de invierno / INFORMACIÓN

También advierte de un detalle importante: la reducción de horas de luz puede influir en el estado de ánimo. “Cuando anochece antes, aumentan los síntomas depresivos en personas vulnerables. Es un cambio que conviene acompañar con rutinas saludables y descanso suficiente”.

El doctor Luis Fabián Mahecha, jefe de Salud Mental del Hospital del Vinalopó, comparte la misma visión. Recuerda que el horario de invierno “sincroniza mejor el ritmo biológico” y que despertarse con luz natural mejora el descanso, el ánimo y la concentración. Aun así, advierte que el cuerpo necesita unos días para ajustarse y recomienda mantener horarios regulares y evitar el exceso de pantallas antes de dormir. “El sueño no se impone con relojes, sino con hábitos”, resume.

Luis Fabián Mahecha, jefe del servicio de Salud Mental del Hospital del Vinalopó en Elche / INFORMACIÓN

Los animales no cambian sus costumbres

Mientras los humanos reajustan relojes y móviles, los flamencos y garzas del Parque Natural de El Hondo mantienen intacto su comportamiento. Los técnicos del parque aseguran que “para las aves, lo que importa es la temperatura y la luz solar, no la hora oficial”.

El catedrático de Edafología y Química Agrícola de la Universidad Miguel Hernández, José Navarro Pedreño, coincide en que la biodiversidad apenas nota el cambio. “Los animales y las plantas responden a los ciclos de luz y a las condiciones ambientales. Lo único que puede alterar su comportamiento son las actividades humanas: más tráfico, ruido o iluminación nocturna”.

El catedrático de Edafología y Química Agrícola de la UMH, José Navarro Pedreño / INFORMACIÓN

En realidad, explica Navarro, la vida natural no se detiene ni se adelanta por decreto. “El reloj biológico de los ecosistemas sigue su curso. Somos nosotros los que lo forzamos para cuadrar horarios sociales o laborales”.

El campo prefiere madrugar con luz

Para los agricultores, el cambio de hora sigue teniendo un sentido práctico. El presidente de Riegos de Levante, Roque Bru, asegura que el nuevo horario “nos facilita mucho las tareas”. Explica que a primera hora de la mañana, con la luz más temprana, los trabajadores pueden comenzar antes la jornada y aprovechar mejor el día. “Las labores de campo son más seguras y cómodas con claridad, sobre todo para quienes van en bicicleta o maquinaria desde temprano”, afirma.

El presidente de Riegos de Levante, Roque Bru, defiende el cambio de hora para que amanezca más pronto en el campo / Antonio Amorós

Desde ASAJA Jóvenes Agricultores de Elche, su presidente Pedro Valero coincide: “Si no se cambiara la hora, en pocas semanas estaríamos empezando de noche. Las plantas no lo notan, pero nosotros sí. Necesitamos luz para trabajar al aire libre”.

En el entorno rural, el reloj sigue siendo una herramienta humana para acompasar la vida al sol. Pero el tiempo real, el que marca la naturaleza, no entiende de disposiciones ni de fines de semana de octubre.

Pedro Valero es el presidente de ASAJA en Elche / INFORMACIÓN / s

El ahorro energético, un argumento del pasado

Durante décadas, el principal motivo para mantener el cambio de hora fue el ahorro energético. Sin embargo, ese beneficio ha ido disminuyendo. El director del grupo Enercoop de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, Joaquín Mas, lo resume así: “El cambio de hora tenía sentido cuando las bombillas eran incandescentes. Hoy, con la tecnología LED, el consumo en iluminación se ha reducido dos tercios. Donde antes suponía un 18% del gasto, ahora no llega al 5%”.

Mas calcula que el ahorro actual no alcanza el 0,15% del consumo total, una cifra insignificante frente al impacto técnico y organizativo que genera el cambio. “Afecta a los sistemas informáticos, al transporte y a la coordinación de horarios. Tal vez el esfuerzo sea mayor que el beneficio”, reflexiona.

Joaquín Mas Belso es el director general del Grupo Enercoop de Crevillent / INFORMACIÓN

El ingeniero plantea que ha llegado el momento de abrir un debate serio. “No digo que se elimine sin más, pero deberíamos analizar si todavía tiene sentido. La sociedad y la tecnología han cambiado. Quizá mantener esta costumbre sea más simbólico que útil.”

Un debate entre la ciencia, la costumbre y la política

La discusión sobre el horario no es nueva. Surgió hace más de medio siglo, en plena crisis del petróleo, como una medida de eficiencia. Desde entonces, Europa ha mantenido la práctica pese a los cambios sociales y tecnológicos. En 2018 la Comisión Europea propuso eliminarla, pero los países no lograron ponerse de acuerdo.

En el caso de España, la situación se complica porque nuestro huso horario real no coincide con el solar. El país funciona con la misma hora que Berlín, cuando por su posición geográfica debería hacerlo con la de Londres o Lisboa. El doctor Rico lo resume con humor: “Vivimos adelantados una hora respecto al sol. Desayunamos cuando en otros países almuerzan y cenamos cuando ellos se acuestan. Ningún cambio horario corrige eso”.

La naturaleza no necesita relojes

El doctor Mahecha lo explica de forma sencilla: “Durante miles de años el ser humano se levantaba con el sol y se acostaba cuando anochecía. Solo en los últimos dos siglos, con la luz eléctrica, rompimos esa armonía. Nuestro cuerpo sigue siendo biológico, no digital”.

El amanecer se ha producido esta mañana una hora antes por el cambio horario / V. L. Deltell

Por eso, aunque los expertos discrepan sobre la conveniencia de mantener el cambio de hora, todos coinciden en una idea común: la naturaleza no cambia, solo lo hacemos nosotros. Los animales seguirán migrando, las plantas seguirán brotando y el sol saldrá, como siempre, a su ritmo. Quizá el verdadero debate no esté en los relojes, sino en cómo vivimos el tiempo. Mientras discutimos si atrasar o adelantar las manecillas, la vida sigue su curso sin mirar la hora.