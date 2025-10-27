Unanimidad del pleno de Elche con seis mociones y de todos los grupos

Hasta siete veces votaron juntos este lunes todos los grupos municipales en el pleno del Ayuntamiento de Elche, PSOE, Compromís, PP y Vox, lo cual no quiere decir que estuvieran acuerdo más allá del momento en levantar la mano. Es significativo que, aunque PP y Vox siempre tienen asegurado sacar adelante sus iniciativas al disponer de mayoría, este no es el caso de PSOE y Compromís, lo cual no impidió que alguna de sus propuestas salieran adelante por unanimidad. Seis horas y media de sesión, con dos descansos, para la aprobación de asuntos de escaso calado para el futuro de la ciudad. Iniciativas "blancas" que es muy difícil argumentar en contra, aunque en algunas ocasiones se haya encontrado la fórmula para hacerlo; de hecho, el PP y Vox la hallaron para negar un reconocimiento a una víctima de ETA.

Pablo Ruz volvió a llevar el peso de las intervenciones en el PP / Áxel Álvarez

Fueron seis mociones de guante blanco y una, sobre la financiación para las personas que sufren ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), se presentaba cuando buena parte de la polémica que la rodeaba, asunto que se debate en el Congreso, ya está encauzado.con la certeza de que se sigue adelante con el trámite parlamentario para la segunda. La primera nacía de Alcaldía y la segunda, desde el Grupo Popular. Pero hubo cinco más que tuvieron consenso, como la de Compromís, en favor de la climatización de los centros educativos; la de Vox, con la situación de la residencia de mayores Altabix, que generó un duro debate; y la del PSOE sobre la ejecución de proyectos pendientes del Plan Edificant. Por urgencia se presentaron dos más y ambas también fueron aprobadas por unanimidad. La primera desde Alcaldía, sobre la situación de los barrancos y la inacción que el Ayuntamiento ve en la respuesta que las dos confederaciones hidrográficas con responsabilidad en el término municipal están dando; y la segunda de los socialistas sobre exigir a la Generalitat Valenciana más medios tras conocerse que más de 4.000 ilicitanas no tuvieron el pasado año cribado del cáncer de mama.

Samuel Ruiz y Pedro José Sáez, en un momento del pleno / Áxel Álvarez

La sesión comenzó como es habitual con la aprobación de las modificaciones presupuestarias (3,4 millones de euros), explicadas ya a lo largo de toda la semana, que volvió a registrar un duro cruce de acusaciones del concejal Francisco Soler con la concejala socialista Patricia Macià al que en esta ocasión se sumó también la portavoz de Compromís, Esther Díez, quienes tildaron de despilfarro la gestión del equipo de gobierno, mientras que el responsable de las cuentas municipales incidió en el mensaje de la herencia que recibieron en forma de sentencias por pagar -seis millones y medio- o de fondos europeos perdidos -12 millones-. Solo Compromís no aprobó las cuentas al abstenerse.

Mariano Valera, en una intervención del pleno / Áxel Álvarez

Autónomos

La primera moción a debatir fue la de los autónomos. "Valientes" o "héroes" fueron dos de los adjetivos que utilizaron en sus intervenciones Pablo Ruz, quien defendía la iniciativa, y Samuel Ruiz (Vox) para defender a un colectivo de más de 16.000 profesionales en Elche. Los dos grupos que gobiernan aprovecharon, como es habitual, para lanzar todo tipo de acusaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque no tuvieran relación con la cuestión que se debatía. La corrupción, la prostitución, la chistorra o los polvos blancos se colaban una vez más en la sesión sin venir a cuento con el debate. Héctor Díez dijo que sobre las cotizaciones, independientemente de la rectificación de la titular de la Seguridad Social, hace falta un "debate en serio, un sistema de cotización más justo con los ingresos reales" que lleve a mejores prestaciones en el corto y largo plazo. Y aprovechó para reprochar al regidor que un autónomo pueda tardar un año y medio para obtener un vado destinado a su negocio, mientras que Ruz ha obtenido la licencia de su vivienda en dos meses y diez días.

La oposición fue cruda con el uso que el PP está haciendo de los videos que publica en sus redes para atacarles. Tanto es así que Héctor Díez le dijo de qué perfil quería que se pusiera, mientras Esther Díez les acusaba de soltar frases solo para que queden bien en los reels de Instagram y le soltaba esta perla: "No vengan a dar lecciones los que no han votado el aumento del salario mínimo o la reducción de la jornada laboral". Mientras Ruz, en tono sarcástico contestaba: "¡Qué bien estamos comunicando PP y Vox!".

Claudio Guilabert, con un gesto airado en el pleno / Áxel Álvarez

Climatización

La propuesta de climatización de centros educativos centró el debate del equipo de gobierno en el reproche de que fuera Compromís, que gobernó hasta 2023, la formación que viniera ahora a exigir lo que había sido incapaz de hacer en ocho años en la Alcaldía. Esther Díez, en su primera intervención, recordó que el PP podría afrontar esta inversión si el alcalde no hubiera condonado a la Generalitat los 43 millones de euros de los terrenos de la UMH. Claudio Guilabert le reprochó a la nacionalista que trajera al debate este asunto cuando se acaban de invertir ya 2,7 millones en escuelas infantiles, "han descubierto ustedes el fuego", le dijo, al tiempo que les tildaba de "hipócritas".

Del tema educativo, también se aprobó la propuesta socialista de ejecutar los proyectos pendientes del Plan Edificant, donde tanto Héctor Díez como la edil de Educación, María Bonmatí, aprovecharon para enumerar los que han realizado o gestionado su ejecución.

Aurora Rodil, en un momento del pleno escucha a la oposición / Áxel Álvarez

Residencia Altabix

La situación de la residencia Altabix generó otra votación de consenso, pese a que gobierno y oposición se acusaron de ser los culpables de la actual situación, bien porque era una situación heredada del Gobierno del Botánico o bien de incapacidad en dos años para resolver la nueva concesión. Vox se autoenmendó la moción presentada para sacar de la propuesta la firma de un convenio con la Generalitat para que el Ayuntamiento pueda intervenir, bien sea mejorando la comida o con tareas de jardinería, algo que explicó la edil Aurora Rodil sería irregular. La concejala de Vox reprochó en este punto a la presidenta del pleno, Irene Ruiz, que no la dejara hablar (cuando había pasado más de un minuto de su tiempo), dando a entender que al resto de ediles sí se lo permitía. El alcalde reprochó que la concesión esté vencida desde 2022 y sin adjudicar por la deuda que se arrastraba con la concesionaria. A lo que le contestó el socialista Mariano Valera que quieren "blanquear su conciencia" por su inacción de más de dos años en la gestión y que la Generalitat había priorizado otras licitaciones antes que esta. Rodil pidió perdón por el "espectáculo bochornoso" que se estaba dando, de reproches y acusaciones, con este asunto, algo parecido a Esther Díez, quien dijo que el debate, no solo en este asunto, estaba siendo "muy desagradable" e invitó al alcalde a tener una "actitud más útil, pero el PP ha venido con ganas de discutir" y reclamó llegar a consensos, "desligándonos de la agresividad". No sirvió para nada, Ruz contó hasta las veces que había ido a visitar la residencia, preguntando al PSOE y Compromís cuando acudieron ellos, asegurando que nunca trajeron al pleno la situación de la residencia, lo cual no es cierto.

Rechazo a una víctima de ETA y al aniversario del Palmeral La moción del PSOE tras la decisión de la Generalitat de retirar la propuesta de que el nuevo centro de salud del Travalón se llame Ernest Lluch, en homenaje al que fuera ministro de Sanidad asesinado por ETA, quizá fuera la más triste de todas porque ni PP ni Vox quisieron debatirla. Directamente la tumbaron para, a continuación, pedir la palabra para explicar el sentido del voto y tener la última palabra. Y ambos partidos utilizaron el mismo argumento, la presencia de EH Bildu como socio de investidura de Pedro Sánchez. El edil Pedro José Sáez (Vox) dijo que "el unico que ha dejado pasar a los etarras ha sido Pedro Sánchez, es un debate esteril y nos limita a hablar de un centro de salud". Mientras, Pablo Ruz, en el tono más vehemente de toda la sesión, dijo "el señor Sánchez ha metido a ETA en La Moncloa. Esto es una hipocresía. Y nos reprochan que no se ponga el nombre de una víctima a un centro de salud. Esto es despreciable. Debería remover sus conciencias. También acabó en la papelera la moción de Compromís sobre el XXV aniversario de la declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tanto Esther Díez como Patricia Macià, en tono de burla, le preguntaron al gobierno si iba a dedicar tanto presupuesto y actos como al Año Jubilar, considerando que el Ayuntamiento debería haber hecho una programación a la altura de la efeméride y añadiendo la socialista que entre los recortes para pagar sueldos uno afecta a la conservación de los huertos. Fue el edil de Parques, Claudio Guilabert, quien contestó, y lo hizo con mucha dureza: "la izquierda habla del palmeral con fervor místico, pero no supieron mantener los huertos limpios. Les gusta mucho el teatro, la tragedia griega. Hemos hecho más en dos años que ustedes en casi una decada". E hizo una retahíla de inversiones. Cerrando con un "no necesitamos efemérides para celebrar compromisos". Guilabert dejó caer que el PP urge reformar la Ley del Palmeral, que data de 2021, porque supone trabas urbanísticas y de gestión. Y el edil dejó una perla al PSOE con la colocación en el huerto del Bon Lladre una placa a "Ábalos, Kildo y Santos Cerdá".

Ley ELA

Salió adelante por unanimidad también el apoyo a la financiación de la Ley ELA con un feo debate donde Rodil acusó al Gobierno de "promover la muerte" porque "aprobó la eutanasia y empuja (a los enfermos) a dejar esta vida por no sentirse cuidados, verse como una carga". Tildó de "despilfarro" que hay para programas de cooperación "ridículos" y citó un estudio de árboles en la selva peruana o "comprar medios a menas, los gastos de ministros en polvos blancos, señoras y bacanales, pero no hay para la ELA, como tampoco para un fármaco para el cáncer de mama que disminuye el 50 % la mortalidad. La ministra (Mónica García) no lo va a financiar, será buena madre, pero de médico tiene muy poco". El socialista Mariano Valera entró en este juego porque, aunque empezó hablando de que "el debate debería ser la dignidad de estas personas, no cruzar eslóganes o buscar la confrontación con el Gobierno central" para cambiar de perfil y decir que la moción era una herramienta porque "llega tarde, cuando el Gobierno ha cumplido. Buscan confrontar, tapar las vergüenzas de su gestión. La gente está sufriendo y ustedes se dedican a la pompa y a la fiesta. Cierran centros de lectura de Mujeres. No le piden lo mismo a Mazón. El desaparecido. El del Ventorro". En un tono parecido, Juan de Dios Navarro añadió que por ELA hay tres muertos diarios en España, "¿Quiere que hablemos de soles y chistorras? Si no les molesta, vamos a exigir a Pedro Sánchez".

Esther Díez toma notas durante el pleno de Elche / Áxel Álvarez

El alcalde tilda de "inútiles" e "incompetentes" a los responsables de las dos confederaciones hidrográficas

A última hora

Fuera del orden del día se presentaron dos mociones por urgencias y ambas se aprobaron. La primera de Alcaldía para denunciar la situación que se encuentran con la inacción de las dos confederaciones hidrográficas para limpiar los cinco barrancos de Elche para evitar situaciones de riesgo ante una gota fría. Ruz aseguró que los dos órganos se han negado a implementar medidas de seguridad, como la instalación de cámaras en los cauces, y menos a pagar los desbroces. "Son unos inútiles, unos incompetentes", aseguró el alcalde. Ruz y Esther Díez, pero también Samuel Ruiz, se enzarzaron en una discusión sobre qué es mejor limpiar los barrancos o no para reducir la velocidad del agua y, por lo tanto, el daño que pueden causar, sin que quedara claro quién tenía razón. Héctor Díez dijo dos cosas interesantes, una fue darle la razón a Ruz porque las confederaciones siempre están de espaldas a los ayuntamientos, "nunca han aparecido"; la otra fue reprocharle que los dos técnicos que más saben de este asunto no sean coordinadores en estos momentos; es decir, están relegados.

También se aprobó exigir a la Generalitat más medios para el cribado del cáncer de mama, un asunto que no solo tuvo reproches sobre si este problema es muy anterior a 2024, año al que se refirió la semana pasada el diputado autonómico ilicitano Ramón Abad, dando cifras PP y Vox de 2022 donde había tres veces más.