El alcalde anuncia el riego del Palmeral con aguas depuradas sin un acuerdo con la Acequia Mayor

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, dio por hecho este martes que el próximo noviembre se podrá regar por primera vez el Palmeral histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con aguas regeneradas de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Algorós gracias a una nueva conducción que está en obras y conectará con la Acequia Mayor del Pantano de Elche, desde donde se han distribuido desde tiempos inmemoriales. El regidor fue a visitar las obras con el concejal de Fondos Europeos, Claudio Guilabert, pues el proyecto cuenta con una subvención de 232.000 euros, pero en el acto no estaba el responsable de la centenaria comunidad de propietarios, Francisco Picó. En declaraciones a INFORMACIÓN, este aseguró que se había enterado de la visita por las redes sociales del alcalde y que no compartía algunas de las afirmaciones de Ruz. Además, recordó que no se ha firmado aún el convenio que pueda hacer posible el proyecto tras seis meses de negociación. Mientras el regidor daba por hecho que todo estaba resuelto sin documento firmado, Picó no es tan rápido con permitir el enganche.

"Se trata -dijo Ruz a los periodistas a los que convocó- de una inversión transformadora, que permitirá verter dos hectómetros cúbicos anuales de agua regenerada de alta calidad para los riegos históricos de nuestro Palmeral”, al tiempo que añadía que esta actuación “va a suponer un cambio de 180 grados en la calidad del agua con la que se riegan nuestros huertos, reduciendo la salinidad del 70 al 25 %". El alcalde destacó el hecho de que la depuradora garantizará un flujo continuo de agua depurada a través de esta canalización hasta los huertos de palmeras, "durante todo el año y las 24 horas del día (...). Esta actuación vincula el agua con el patrimonio y con los usos agrícolas tradicionales y recupera así la forma natural de riego que la Unesco protegió en el año 2000 con la declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad”.

Ocho años desde el primer proyecto Lo que ahora se está ejecutando no es una idea nueva, según explicó Francisco Picó. "En abril de este año, el Ayuntamiento retomó una vieja aspiración que tenía junto a la Acequia Mayor para poder elevar las aguas regeneradas a una cota lo suficientemente alta como para regar por gravedad y no solo los huertos de palmeras, sino otro tipo de cultivos", dijo Pico. Los primeros estudios se realizaron por Aigües d’Elx y la Acequia Mayor en 2017. Ya entonces se preveía el riego de Parques y Jardines y de huertos municipales, pero también los riegos propios de la Acequia Mayor, que tenían igualmente una concesión del agua regenerada. Un proyecto que no pudo llevarse a cabo incluso preveía una balsa reguladora. Hace seis meses, "el Ayuntamiento nos solicitó los permisos porque retomaban este proyecto, pero con modificaciones", dijo Picó, pues se quedó solo en la posibilidad del uso del agua regenerada para los huertos municipales y "sin contemplar la posibilidad de elevar las aguas de la concesión de la Acequia Mayor" que habrían ido por la misma conducción. A pesar de ello, "la comunidad prestó su consentimiento para que se pudiese verter el agua regenerada de la concesión municipal a la Acequia Mayor, pero siempre condicionado a que hubiese un convenio", añadió. Y este es el documento que no se ha firmado.

Picó, en cambio, dijo que mientras no haya convenio no habrá riego por este sistema y, aunque espera que esté en breve, "quedan flecos importantes por resolver"; entre ellos, regular cómo se vierten las aguas regeneradas, "que nunca podrá ser de forma continua, como parece ser que se pretende, pues no se puede impedir el riego con las aguas de riego tradicionales que, a diferencia de lo que se comenta, no perjudican el riego de los huertos municipales ni al Palmeral". El responsable de los comuneros añadió que el convenio lleva aparejado un canon de 70.000 euros, que no se abonó en 2024 ni este año, dando continuidad a otro anterior, de 2020, porque el Ayuntamiento decidió no renovarlo, pese a que cubría entre otras contingencias el consumo de agua y el mantenimiento de las acequias. "A día de hoy, no existe convenio alguno y, por tanto, no existe una autorización para ese vertido de las aguas regeneradas, el cual, insisto, está supeditado al convenio. En abril la autorización se dijo que era conforme al convenio otorgado al efecto, pues su firma era inminente, pero a la vista del tiempo y de su inexistencia, deberá de otorgarse. El convenio dice textualmente que por él 'se autoriza al Ayuntamiento el uso de la Acequia Mayor del Pantano para su utilización con agua regenerada municipal' y que deberá ser conforme al convenio que se otorgue al efecto".

Una retroexcavadora prepara el terreno para la conducción / INFORMACIÓN

Exclusividad

El presidente añadió que desde tiempos inmemoriales se habían compartido las acequias, por lo que rechazó la cesión en exclusividad al Ayuntamiento, como dio a entender el regidor para el agua regenerada. Picó se preguntó: "¿Cómo podría haber existido el Palmeral declarado Patrimonio de la Humanidad si no hubiera tenido un sistema de riego que lo abasteciera?". Pero este no es el único pero que encuentra porque, añadió, "el riego única y exclusivamente con agua regenerada o con las aguas del trasvase sería más perjudicial que beneficioso para el Palmeral, puesto que son plantas que están acostumbradas al agua de la Acequia Mayor".

Los trabajos de la conducción comenzaron hace algo más de un mes con un plazo de ejecución de 60 días y con cargo a los Fondos Europeos Next Generation. El regidor destacó del proyecto que supone conectar la depuradora, que está situada al sur de la ciudad con un partidor de aguas de la Acequia Mayor situada el norte para lo cual se utilizará una canalización que discurrirá paralela al propio cauce del Vinalopó. Pero el Ayuntamiento plantea dar otros a las aguas de la EDAR. En su momento, Guilabert, quien también es responsable de Parques y Jardines, dijo que se proyectaba regar más zonas verdes de la ciudad a través de la avenida de la Libertad.