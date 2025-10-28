El PSOE acusa a Ruz de imponer un pacto por los autónomos en Elche y el PP le contesta que se aclare

Un día después del voto de abstención en el pleno de Elche sobre el respaldo a los autónomos frente a las medidas del Gobierno para aumentarles la cotización (algo de lo que la ministra de Seguridad Social ya se desdijo), el PSOE ha acusado al alcalde Pablo Ruz de querer imponer este próximo jueves la firma de un acuerdo sin acuerdo, y no es un juego de palabras. Según fuentes sindicales, esa misma mañana fueron convocados a una firma, sin saber más, pues no han mantenido reunión alguna ni llegado a acuerdo previo. Una invitación que el regidor hizo extensible este martes al resto de fuerzas políticas. En la sesión plenaria, Ruz retó al portavoz socialista, Héctor Díez, a la firma de un pacto por los autónomos sin que este le contestara, aunque tres días después Díez va a tener que decidir, como Esther Díez, de Compromís, si salen o no en la foto del acto que ya ha convocado el Ayuntamiento con los agentes sociales.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, en esta situación enrarecida, pidió este martes al equipo de gobierno “una mesa de trabajo con todos los agentes sociales –asociaciones y sindicatos- y grupos políticos para consensuar medidas de apoyo a los trabajadores autónomos”. Una propuesta que hace tras la sesión plenaria en la que su grupo se puso de perfil en este asunto mientras el alcalde proponía una ronda con los portavoces para tratar medidas de apoyo a estos, que por lo visto tampoco es lo que se aborda este jueves. Tras conocer la propuesta del PSOE, la secretaria general del PP, Inma Mora, aseguró que "el Partido Socialista tiene que aclarar sus ideas referentes a los autónomos. En el pleno perdieron una oportunidad de oro para apoyar a los más de 16 000 autónomos que viven en nuestro municipio. Se presentaron diferentes propuestas que precisamente vienen de asociaciones de autónomos como AESEC y Jovempa para apoyar a todos los autónomos y, sin embargo, el Partido Socialista se abstuvo, es decir, les daba igual todos esos autónomos que levantan cada día la persiana y que ayudan a levantar nuestro municipio, de manera que le pedimos al Partido Socialista que se centre, que realicen una política constructiva y que trabajen por y para los ilicitanos".

El PSOE desveló, sobre este mismo asunto, que el alcalde el lunes estuvo llamando a varios agentes sociales de forma "apresurada e impulsiva", para la firma de un pacto esta semana, sin convocar ninguna mesa de trabajo previa para consensuar medidas. “Le decimos al señor Ruz que gobernar con prisas, a golpe de video y con impulsividad no es bueno: un pacto de calado se forja con diálogo con todos los agentes sociales, trabajando por la búsqueda de consensos y no imponiendo”, dijo Díez, quien apuntilló que "Ruz gobierna a golpe de ocurrencia”.

El socialista Héctor Díez / INFORMACIÓN

“Lo lógico, si se quiere un pacto como el que nos ocupa, es que estemos todos y que, primero, se establezca una mesa de trabajo para que todos pongamos en la mesa las propuestas de cada uno y se llegue a un pacto consensuado. No vamos a firmar un pacto impuesto sin antes haber trabajado el tiempo necesario para llegar a un buen acuerdo municipal para los autónomos”, ha continuado Díez, lamentando que lo contrario, lo que pretende Ruz, “es imponer, no contar con nadie y comenzar la casa por el tejado”.

Otra “mesa puesta”

Por otro lado, Díez se congratuló de la apertura del centro social de San Antón esta misma tarde. “Es una buena noticia para Elche y el barrio”, dijo. Una infraestructura clave para los vecinos del área, la cual, ha puntualizado, “es un proyecto que redactamos y adjudicamos nosotros y que le dejamos a mesa puesta al PP y Vox”. “Ahora es una realidad, pero no gracias a PP ni a Vox”. El portavoz socialista pidió al equipo de gobierno que al inmueble se le dote de servicios integrales y que sirvan para los residentes de San Antón, Travalón y zona de estadio de fútbol. “Que la instalación cuente con una programación estable de charlas y talleres, servicios sociales para jóvenes y mayores y de atención a la ciudadanía”.