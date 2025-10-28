Servicios
Elche inaugura el centro sociocultural de San Antón-Travalón con una inversión de 1,5 millones
El alcalde, Pablo Ruz, destaca que el edificio, que llega un año después de lo anunciado, servirá como punto de encuentro y dinamización vecinal para más de 15.000 personas en la zona este
El alcalde de Elche, Pablo Ruz, acompañado por varios miembros del Gobierno municipal´; y por dos ediles del PSOE María José Martínez y Vicente Alberola; y la portavoz de Compromís, Esther Díez, inauguraban en este martes por la noche el nuevo centro sociocultural de San Antón-Travalón, un moderno edificio concebido como espacio de convivencia, participación y servicios públicos para los vecinos de una de las zonas de mayor crecimiento urbano de la ciudad, "un espacio que refuerza la atención y los servicios a la ciudadanía en esta zona del municipio y que amplía la red de equipamientos públicos", destacaban desde el bipartito.
La apertura, que llega con un año de retraso respecto a la previsión inicial realizada por el alcalde, marca el cierre de un proyecto muy esperado por los residentes de estos barrios. El alcalde entiende que esta instalación va a ser muy importante para el entorno de San Antón y Travalón.
Un equipamiento clave para la regeneración urbana
El nuevo centro, situado en la manzana delimitada por las calles Pérez Campillo, músico Pepico Vaello Fernández y Marchena, se levanta sobre una parcela de 1.600 metros cuadrados, con una superficie construida de 1.100 metros distribuidos en dos plantas. La inversión total, de casi 1,5 millones de euros, ha sido cofinanciada al 50 % por los fondos europeos Edusi (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) y el Ayuntamiento de Elche, dentro del objetivo temático que promueve la inclusión social y la regeneración urbana.
Espacios polivalentes y diseño sostenible
El edificio cuenta con salas polivalentes, despachos para asociaciones vecinales, una sala para mayores, zona infantil, espacios administrativos y áreas de actividades adaptadas a distintos colectivos. Además, dispone de una biblioteca, tres despachos de atención social y un jardín urbano con especies autóctonas.
El diseño, que sigue criterios de consumo sostenible y ahorro energético, busca integrarse con el entorno gracias a un pavimentado homogéneo que conecta el edificio con la manzana circundante. “Se trata de un espacio pensado para revitalizar la vida social y cultural de la zona Este, fomentando la convivencia intergeneracional y el asociacionismo vecinal”, señalan fuentes municipales.
Dos años de obras y una demanda histórica
Las obras comenzaron hace más de dos años con el objetivo de responder a una reivindicación histórica de los vecinos de San Antón y Travalón, que venían reclamando un espacio de uso comunitario que dinamizara el barrio. En octubre de 2023, el propio alcalde ya anunció su voluntad de acelerar los plazos para no perder la financiación europea, aunque finalmente la apertura se ha producido dos años después de aquellas declaraciones.
