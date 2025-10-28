Halloween y Todos los Santos comprometen 420 servicios de la Policía Local en Elche

Llega Todos los Santos este próximo sábado, 1 de noviembre, y el desplazamiento de miles de ilicitanos a los cementerios, tanto urbanos como de las pedanías, compromete un enorme esfuerzo policial que de unos años a esta parte tiene un compromiso añadido con la celebración de Halloween. Por este motivo, el Ayuntamiento de Elche, a través de varias concejalías que tienen participación en unos y otros actos, ha organizado un dispositivo de la Policía Local que comprometerá 420 servicios, 50 de ellos solo para garantizar los accesos a los camposantos, lo que se ha convertido en un quebradero de cabeza porque los ilicitanos siguen optando por los desplazamientos en vehículos particulares sin atender los consejos para que acudan en transporte público pese a que desde este miércoles y hasta el próximo domingo, 2 de noviembre, hay un aumento de autobuses con este fin. Durante los días 29, 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, los cementerios de Elche permanecerán abiertos de 7.00 a 19.00 horas ininterrumpidamente.

Los concejales Guilabert y Sáez junto a los dos responsables de la Policía Local de Elche / INFORMACIÓN

El dispositivo nace con el objetivo de garantizar la seguridad de todos, como dijo el concejal de Movilidad, Claudio Guilabert, este martes en una comparecencia para explicar las novedades de este año, que son bien pocas porque desde el Ayuntamiento ilicitano se considera que tiene un funcionamiento más que aceptable, como lo demuestra el hecho de que apenas se produzcan incidentes, más allá de colas de vehículos a hora punta y los, por desgracia, hurtos que se descubren de flores y de crucifijos y cruces de los cementerios, que terminan siendo vendidas como chatarra porque están fabricadas con metales nobles. La labor policial, que poco puede hacer porque estos robos se producen días, semanas o incluso meses antes de que se descubra la desaparición, sí refuerza la seguridad en los cementerios con patrullas para evitar asaltos a los camposantos durante la noche, algo que desgraciadamente se ha producido en los últimos años, pese a la vigilancia.

El Cementerio Nuevo es el que más problemas genera a la Policía Local de Elche / Matías Segarra

En masa

En cualquier caso, una labor policial callada la de evitar todo aquello que alarme en una jornada, la de Todos los Santos, que al caer en sábado este fin de semana probablemente haga que muchos ilicitanos acudan en masa. Por ello, según explicó el inspector de la Policía Local, Senén Rodenas, se ha organizado un dispositivo especial de tráfico que comenzará el viernes el 31 de octubre y se mantendrá hasta el 2 de noviembre. Solo el día de Todos los Santos alrededor de 50 policías cubrirán el servicio de cementerios para garantizar que todas las personas que hagan la visita puedan acceder con normalidad. Añadió a estas declaraciones el comisario de la Policía Local Israel Marco, que se pondrá en marcha un dispositivo de seguridad para las noches anteriores en los cementerios con el objetivo de que no se produzcan actos vandálicos o robos. También en la tarde y la noche del 31 de octubre, con motivo de la festividad de Halloween, se desplegarán agentes por todo el municipio para evitar incidencias y la celebración de fiestas ilegales. También habrá mano duda para evitar las batallas de huevos que años atrás habían tomado el centro de la ciudad para desgracia de la mayoría de los ciudadanos.

Celebración de la Fiesta Halloween en Elche en 2023 / Matías Segarra

Recomendaciones

En cuanto a la accesibilidad a los cementerios, Guilabert ha recomendado a la ciudadanía que haga uso del transporte público para desplazarse a ellos durante estos días aprovechando un servicio especial en el que participarán las líneas K1, K2, L, M con parada en el cementerio Virgen de la Asunción; y durante ese periodo tendrán un horario de 7 a 22.30 horas y la R4, de 7.00 a 21.10 horas. En el caso del cementerio de San Agatángelo, la línea CN tendrá horario de 8.30 a 18.30 horas.

Respecto al cementerio de l’Altet, los días 29, 30 y 31 la línea R9 tendrá un servicio especial de 7.00 a 21.30 horas y los días 1 y 2 de noviembre de 8.00 a 22.30 horas. El día 1 también habrá una conexión cementerio nuevo y viejo a través de la línea CX de 9.00 a 18.00 horas. Asimismo, se pondrá en marcha un servicio de autobús especial gratuito al cementerio de Torrellano los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre que saldrá desde la parroquia de la Inmaculada Concepción hacia el cementerio de la pedanía y regreso.

Los disfraces terroríficos se han adueñado de Elche por Halloween / Matías Segarra

Guilabert también indicó que el 1 de noviembre no se celebran entierros debido al elevado número de personas y vehículos que asisten a los camposantos y la misa se celebrará a las 11.00 horas del día 2 en el cementerio Virgen de la Asunción. Además, el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Infancia, Familia y Mayores junto con voluntarios de Cruz Roja y Conciénciate realizarán un servicio de apoyo los días previos, 30 y 31 de octubre, de 10 a 12 horas por los distintos cementerios de Elche, tanto del casco urbano, como de pedanías. Por su parte, el edil de Pedanías, Pedro José Sáez dijo que este servicio permitirá “ayudar a las personas a localizar sepulturas y nichos y a depositar las flores y limpiar las lápidas, además de dar apoyo y orientación a los visitantes dentro de las instalaciones”.