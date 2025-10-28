El cántico del cierre del Misteri emociona en la despedida del empresario Diego Quiles en Elche

El empresario ilicitano Diego Quiles, fundador de la marca deportiva Kelme y expresidente del Elche Club de Fútbol, recibió esta mañana el último adiós en un acto cargado de emoción y respeto, marcado por el Misteri y por la presencia de compañeros de época en el calzado. Quiles, fallecido el domingo a los 83 años, fue despedido en la Basílica de Santa María de Elche, donde se dieron cita numerosas personalidades del ámbito deportivo, empresarial y social de la ciudad.

Entrada del féretro con el cuerpo sin vida de Diego Quiles en la basílica de Santa María este martes por la mañana / Áxel Álvarez

A las once de la mañana, el féretro, portado por sus familiares, accedía al templo y era elevado hasta el cadafal del altar mayor, instalado de forma extraordinaria por las representaciones del Misteri del año jubilar que estos días se remata en Elche en torno al dogma de la Asunción.

Gran asistencia y respeto unánime

El interior de la basílica se llenó de familiares, amigos y representantes del Elche Club de Fútbol, encabezados por su presidente, Joaquín Buitrago, junto a exfutbolistas que compartieron años con el empresario al frente de la entidad. También acudieron numerosos periodistas de aquellos años, así como un nutrido grupo de empresarios, políticos y registradores de la propiedad que mantuvieron relación con Quiles.

El ataúd de Diego Quiles reposó entre el andador y el cadafal del Misteri durante la ceremonia, oficiada por José Antonio Valero / Áxel Álvarez

Entre los representantes del mundo empresarial destacaban Rafael Bernabéu (J’Hayber), Juan Perán (Pikolinos) o Pepe Castell (Cressy), Mateo Jaén (Calmoda), además de miembros de una nueva generación de hijos de emprendedores ilicitanos como Sergio y Pascual Ros (Mustang), que quisieron rendirle homenaje. Uno de los ilicitanos que también pasó muchos años con el finado es el actual presidente del Rotary Elche, Joaquín Garrido, que expresó ante este periódico que quería "dejar constancia del recuerdo que siempre tendremos de Diego Quiles como persona entregada a las causas a las que amaba, su familia, el Elche CF y sus amigos entre los que nos contabamos. Como rotario no faltaba a las reuniones de los lunes para conocer nuevas experiencias y hacer mejor el mundo desde la amistad y demostrando que #JuntosSomosMas.

Una misa cargada de sentimiento

La ceremonia religiosa fue oficiada por el sacerdote José Antonio Valero, quien fuera capellán del club franjiverde -vicario episcopal de la diósesis Orihuela-Alicante-, y que dedicó un sentido recuerdo al fallecido. El párroco destacó su fe, su valor humano y su legado profesional y empresarial, subrayando el profundo arraigo que siempre mantuvo con su ciudad y con el Elche CF.

El presidente actual del Elche CF, Joaquín Buitrago, representó a la entidad en la ceremonia / Áxel Álvarez

Durante la ceremonia, la responsable de comunicación del club, Montserrat Hernández, tomó la palabra para leer un texto en el que el Elche CF se despedía en primera persona de uno de sus referentes históricos, provocando una intensa emoción entre los asistentes y un aplauso unánime.

Un final lleno de simbolismo

El momento más conmovedor llegó cuando un grupo de cantores del Misteri d’Elx, junto al mestre de capella, interpretaron el “Gloria Patri”, la obra que pone fin cada año a las representaciones del drama asuncionista. La música, cargada de simbolismo para todos los ilicitanos, acompañó la salida del féretro a hombros de los familiares de Quiles, en medio de un silencio sobrecogedor.

Numerosas `personas que formaron parte del Elche CF durante la época de Diego Quiles quisieron acompañar a su familia en el sepelio / Áxel Álvarez

Entonces, los presentes rompieron en un prolongado aplauso, que recordó al que cierra cada representación del Misteri, cuando los apóstoles abandonan el cadalso hacia el exterior del templo. Durante el resto del evento sonaron el órgano de Santa María y varias piezas del Misteri.

Al acto asistieron también el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y el presidente del Patronato del Misteri, Francisco Borja, quienes trasladaron las condolencias de toda la ciudad por la pérdida de “un empresario y un ilicitano que siempre será recordado” por su compromiso con Elche, su espíritu emprendedor y su contribución al deporte.