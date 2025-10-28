El Misteri recupera en un facsímil el documento de Pío XII que proclamó el Dogma de la Asunción

El PPatrimonioatronato del Misteri d'Elx presentó este martes un facsímil que, como es tradicional, edita siempre con ocasión de las representaciones marianas. En esta ocasión se trata de una copia del documento firmado en 1950 por Pío XII que proclamó el Dogma de la Asunción, del que se está cumpliendo el 75 aniversario con la conmemoración del Año Jubilar. El acto tuvo lugar en el salón de Plenos, donde se dieron detalles no solo del valor del legajo, porque este ha sido el último dogma proclamado de modo solemne por la Iglesia católica, sino por las dificultades y negociaciones que han sido necesarias para obtener del Vaticano la autorización, trámite en el cual se produjo la sucesión entre Francisco y León XIV.

Fue el patrono Juan Molina, presidente de la Comisión del Año Jubilar, quien detalló cómo ha sido posible esta reproducción del documento original, conocido como la Constitución Apostólica Munificientíssímus Deus de Pío XII que declara el Dogma. Dijo que en agosto se presentó el facsímil "La Asunción de María, verdad y definibilidad", que recordaba el llamado voto de Elche y "la implicación de nuestra ciudad en la petición a Roma para la proclamación dogmática. El facsímil que hoy presentamos es la continuidad de aquella edición". Recordó los pasos dados para lograr la reproducción, "entendimos que esta efeméride debía ir más allá de la conmemoración litúrgica. Nuestro objetivo fue reafirmar el papel de Elche en aquel acontecimiento y dejar constancia de ello. El punto de partida se remonta a enero de 2024". Cuando se pidió al Archivo Apostólico Vaticano una carta solicitando una copia de la Constitución Apostólica y la autorización para publicarla en una edición conmemorativa del 75 aniversario del dogma. Ahí nació un largo cruce de correos, "explicamos que el 15 de agosto de 1943 nuestra ciudad se había comprometido con juramento solemne a defender la Asunción de María, pidiendo entonces al Papa la definición del dogma de la Asunción. La respuesta a esta primera comunicación llegó firmada por Marco Grilli, secretario de la Prefectura del Archivo Apostólico Vaticano". Fueron buenas noticias, "se nos informaba de que la cesión de las imágenes quedaba sujeta a un procedimiento minucioso y a la aceptación de un detallado compromiso de condiciones. Entre las más singulares figuraban la obligación de destruir el material al finalizar la licencia y la exigencia de implantar medidas tecnológicos que impidieran su copia o descarga en formato digital. Todo ello en un documento firmado y con el fiel compromiso de aceptarlo y de no cumplirlo, podía llegarse a la excomunión por parte del firmante. El proceso requería además el aval expreso del obispo Munilla, cuyo apoyo resultó esencial". En mayo, con la elección de León XIV, se recibió la autorización que abría el camino a la edición del facsímil. Al recibir las imágenes del documento, les tengo que reconocer la emoción que sentimos. Teníamos en nuestras manos el dogma de fe de la Asunción y que en parte el pueblo de Elche fue precursor de esta declaración. Teníamos en nuestras manos con todos sus detalles y firma de Pío XII y los cardenales presentes aquella fría mañana de 1950 en la plaza de San Pedro de Roma. En definitiva, teníamos en nuestras manos lo que Elche ya sabía y celebraba año tras año, según la tradición transmitida de padres a hijos". Molina agradeció la labor de Joan Castaño, de Héctor Cámara y de Ana López.

Francisco Borja, durante la presentación del facsímil / INFORMACIÓN

El archivero de Santa María, Joan Castaño, contó cómo ha sido la edición y que hace 25 años, en 2000, se celebró el 50 aniversario del Dogma, con el recordado presidente Joaquín Serrano, se propuso la edición de un volumen que se tituló La Asunción de María en la teología y en el Misterio del Hijo. Era un volumen que coordinaron Francisco Conesa y Fernando Rodríguez Trives. "Un volumen en que se recogían un conjunto de estudios sobre la Asunción de la Virgen, que marcó un hito porque prácticamente no existían estudios de este tipo y que inició una colección editorial del Patronato, que se completó con varios títulos" y que llega a 2025 con este colofón. Dijo que ahora se pensó en una publicación que es en realidad, además de la memoria de los actos que se realizan, lo que queda después en las bibliotecas, en los archivos como testimonio. "Pensamos que de la Constitución Apostólica Munificientíssímus Deus se conocía su contenido, pero todo el todo católico desconocía el aspecto que tenía ese documento. Ese documento que tuvo en sus propias manos el Papa Pío XII ese 1 de noviembre de 1950". Castaño definió el documento como "de una gran belleza, está realizado sobre pergamino, con miniaturas iniciales, bellamente caligrafiado y al final tiene la firma del Papa y de todos los cardenales presentes en la proclamación". El documento, del que se han editado 1.300 ejemplares en dos calidades, incluye además textos del obispo José Ignacio Munilla, del alcalde Pablo Ruz, del presidente del Patronato, Francisco Borja; y del rector de la Basílica, Vicente Martínez. Se complementa con un estudio del obispo ilicitano Francisco Conesa, quien da cuenta de la importancia que tiene la Asunción y su devoción en Elche y relata la vivencia de esa proclamación en el año 50, cómo se vivió. El pergamino se reproduce en 38 páginas, "en todo su detalle" y concluye con las traducciones al castellano y al valenciano de esta Constitución Apostólica a cargo del clero de la Santa Sede y del patrono Héctor Cámara. Mil ejemplares están hechos en rústica, para repartir a los invitados, la familia del Misterio o los protectores de La Festa y otros 300 más especiales y numerados que "reproducen exactamente en todo detalle el documento original" y con la carpeta en polipiel imitando la origina, que era de piel y grabado en oro. Castaño dio las gracias a la imprenta Segarra por el trabajo tan esmerado.

Firmantes

Por su parte, el vicario episcopal, Lucas Galvañ, recordó que aquella declaración de 1950 fue el reconocimiento de algo que ya se conmemoraba en Elche desde hacía siglos, "era el sentir del pueblo". Contó a modo de curiosidad que si uno acude al Vaticano, donde se proclamó el dogma, se puede encontrar la rúbrica de los firmantes en la Basílica de San Pedro, en una placa de mármol, y entre ellos del entonces obispo de Orihuela. "Es importante que tengamos esto en nuestras manos. Refleja lo que el pueblo cristiano ha proclamado y de un modo especial aquí en Elche se ha vivido, el compromiso de seguir cuidando la tradición recibida".

El Patronato ha editado 1.300 copias del original en dos calidades / INFORMACIÓN

El alcalde, Pablo Ruz, añadió que haber obtenido los permisos apostólicos para disponer de una reproducción casi idéntica del documento con la firma de Su Santidad y los cardenales es "un privilegio que Elche se merece. La tradición es el hilo que nos conecta con el pasado y nos hace ser”.

Novedades para la representación del 1 de noviembre El próximo 1 de noviembre, fecha en la que se cumplen 75 años de la proclamación del dogma, será una jornada especialmente significativa en la que se llevarán a cabo varias acciones conmemorativas. Entre ellas, la reproducción del sonido original de la proclamación realizada por Pío XII en 1950 que se podrá escuchar en la Basílica. En la procesión con la Virgen de la Asunción participarán todas las cofradías y hermandades de Semana Santa, así como los representantes de las fiestas, del Camp d'Elx y de otras asociaciones. También se recupera la alfombra de flores naturales en el andador,. tal y como se hizo en 1950. Una iniciativa de Héctor Cámara, presidente de la Comisión de Representaciones.Además, Además, se estrenará el manto de la Virgen confeccionado por las Clarisas que ha sido restaurado por el Consell, a través del Instituto Valenciano de Restauración.

El presidente del Patronato del Misteri d’Elx, Francisco Borja, dijo que este facsímil, es el “testimonio tangible de la fe de un pueblo y la conexión de Elche y el dogma, una pieza de memoria colectiva que muestra la devoción que ha configurado una identidad después de más de cinco siglos”, además de un “puente entre la historia y el presente, símbolo del diálogo entre cultura, tradición y fe, que da sentido a la celebración de este aniversario”.