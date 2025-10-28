El robot HUGO RAS del Hospital General de Elche supera en dos años las 300 operaciones

El Hospital General Universitario de Elche ha sido el epicentro de la innovación quirúrgica durante la celebración de la ‘XLVII Reunión de residentes de las asociaciones de Urología de la Comunitat Valenciana y Murcia’, un encuentro que ha servido para mostrar a cerca de un centenar de médicos en formación las posibilidades del robot quirúrgico HUGO RAS y su aplicación en el tratamiento de patologías renales complejas.

El hospital ilicitano se convirtió en septiembre de 2023 en el primer centro de la Comunitat Valenciana y uno de los primeros en España en incorporar este sistema, que solo se utiliza en una docena de países del mundo. El robot HUGO RAS permite realizar cirugías de alta precisión y mínima invasión, como las de cáncer de próstata, cáncer de riñón o prolapso genital, consolidando al centro como referente en tecnología aplicada a la Urología.

El robot quirúrgico lleva dos años en el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

Desde la puesta en marcha del robot HUGO RAS, hace dos años, el Hospital General Universitario de Elche ha realizado 323 intervenciones: un 55 % de Cirugía General, el 34 % de Urología y el 11 % de Ginecología. Estos datos reflejan el impacto de la robótica quirúrgica en la mejora de los procedimientos y en la precisión del tratamiento de los tumores renales.

Formación y avances en cirugía robótica

Durante la jornada, organizada por los doctores Alejandro García Seguí y Carlos Soler López, adjuntos del Servicio de Urología y tutores de residentes, los participantes han podido conocer de primera mano cómo la tecnología robótica mejora la planificación y ejecución de las intervenciones.

"El objetivo fundamental de esta jornada ha sido que nuestros especialistas en formación puedan actualizar y debatir sobre las últimas herramientas de diagnóstico y las técnicas quirúrgicas más avanzadas para el tratamiento de las enfermedades del riñón, garantizando así la mejor atención a los pacientes", explicó el doctor Luis Gómez Pérez, jefe del Servicio de Urología del hospital.

Algunos de los participantes en la reunión de residentes de Urología de hospitales de la Comunidad Valenciana y Murcia celebrada en Elche / INFORMACIÓN

Actualización en patología renal

Además de la parte tecnológica, la reunión ha servido para actualizar conocimientos en el abordaje diagnóstico y terapéutico de la patología renal. Según el doctor García Seguí, el programa se ha centrado en el "manejo de la patología renal en Urología, tratando temas esenciales como: el manejo de la enfermedad adrenal y de la neoplasia renal, el abordaje médico y quirúrgico del cáncer de riñón y su seguimiento, las decisiones sobre la cirugía preservadora de nefronas (para conservar la mayor parte posible del riñón) frente a la cirugía radical y el manejo de la neoplasia renal avanzada y metastásica."

El especialista subrayó que estas sesiones son clave para que los futuros urólogos aprendan a aplicar los avances tecnológicos y clínicos en su práctica diaria.

Tecnología 3D y nuevas guías intraoperatorias

Otro de los temas centrales fue el uso de la tecnología 3D y las guías intraoperatorias, que facilitan una mayor precisión en las cirugías. Los asistentes conocieron las ventajas de los modelos virtuales tridimensionales para planificar las operaciones y optimizar resultados.

"También se ha hablado del uso de la ecografía laparoscópica o la fluorescencia como guías intraoperatorias durante la intervención, tecnologías novedosas que en el Servicio de Urología de Elche ya tenemos disponibles", destacó el doctor Soler López, quien remarcó el compromiso del centro con la innovación.