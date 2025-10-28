Elche pide un sello que recuerde el 25 aniversario del Misteri como Patrimonio de la Humanidad

Un exeurodiputado y dos exalcaldes socialistas de Elche han solicitado oficialmente a la Comisión Filatélica del Estado la emisión de un sello conmemorativo en 2026 dedicado al 25 aniversario del reconocimiento del Misteri d’Elx como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La petición, fechada el 2 de octubre de 2025 y remitida desde Elche y Bruselas, cuenta con las firmas del exeurodiputado Domènec Ruiz Devesa, el exalcalde y doctor en Filosofía Manuel Rodríguez Macià y el diputado por Alicante y también exalcalde Alejandro Soler Mur.

La solicitud se dirige a la presidenta de la Comisión Filatélica, Alejandra González Madrid, y a su equipo directivo en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con sede en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Propuesta con respaldo legal y cultural

En la carta, los firmantes invocan el Real Decreto 1637/2011, que regula la composición y competencias de la Comisión y el régimen de emisiones de sellos de correo. Los impulsores destacan que la propuesta cumple los requisitos legales al celebrarse el 25 aniversario del reconocimiento y no haberse emitido previamente un sello con esta temática en ese intervalo.

Así ha sido el primer Ensayo General de las representaciones extraordinarias del Misteri d´Elx / Áxel Álvarez

La propuesta sugiere que la pieza filatélica incluya la leyenda conmemorativa: «2001–2026. 25.º aniversario UNESCO — Misteri d’Elx / Misterio de Elche», con el fin de recordar la proclamación de la Festa en 2001 como “Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad” y su posterior inscripción en 2008 en la “Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”.

Difundir un patrimonio vivo

Los firmantes destacan que el Misteri d’Elx constituye un referente cultural de España y de Europa, reconocido por su continuidad histórica, su valor musical y escénico y su capacidad de movilización comunitaria. En el texto remitido a la Comisión Filatélica, subrayan que la emisión del sello “contribuiría a difundir un patrimonio vivo de primer orden y a reforzar la visibilidad del patrimonio cultural inmaterial en la filatelia española”.

Representación extraordinaria del Misteri d'Elx por el Año Jubilar / Matías Segarra

Asimismo, los promotores ofrecen su colaboración a la Secretaría del organismo estatal para facilitar materiales documentales y gráficos, así como verificar antecedentes de emisiones similares.