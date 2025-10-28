Sumar denuncia la opacidad del Gobierno con los gastos de seguridad de la Reina Sofía en Elche

La formación política Sumar ha denunciado por un lado la "opacidad" del Gobierno de España a la hora de informar de los gastos de la visita a Elche de la Reina Doña Sofía el pasado lunes 15 de septiembre y, por otro lado, el "absolutamente desproporcionado" despliegue policial llevado a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según expone el coordinador de Moviment Sumar País Valencià, Xavi López, "el coste asociado al dispositivo de seguridad de Sofía de Grecia es una información que debería ser pública, ya que así lo defiende el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno", pero, según explica, el Ministerio de "Interior sigue regateando en las respuestas, sin atender su obligación de facilitar una contestación clara a lo que se le pregunta".

Desproporcinado

Añade Xavi López que "es evidente que el despliegue de seguridad en la visita de la emérita a Elche fue desproporcionado y no atiende a la relevancia actual del personaje, ni a su papel institucional".

La formación política Sumar, a través del diputado nacional por Alicante Txema Guijarro, realizaba una pregunta en el Congreso de los Diputados. La presentaba dirigiéndose al Ministerio del Interior y solicitaba respuesta escrita: "¿Cuál es el coste económico total del dispositivo de seguridad desplegado para la visita de la Reina emérita Sofía de Grecia a la ciudad de Elx este 15 de septiembre de 2025?". Esta era la cuestión.

Respuesta oficial

La contestación a la preguntade Sumar en el Congreso de los Diputados la ofrecía el Gobierno un mes y una semana después: "Cabe señalar que Casa Real cuenta con un Servicio de Seguridad propio, que depende de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey, en el que se incluye el servicio de escolta y protección personal de la Familia Real".

A su vez, Interior "informa de que los dispositivos de seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se hubieran destinado con ocasión de la visita de referencia no tienen una partida presupuestaria específica, empleándose los medios ordinarios necesarios y precisos".