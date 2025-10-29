Aigües d'Elx asume la subida del IPC para mantener el coste del recibo del agua en 2026

El consejo de administración de la empresa mixta Aigües d'Elx someterá a su aprobación en una reunión prevista para este jueves en Elche mantener el precio del recibo del agua en 2026, pese al aumento esperado de un 1,9 % del IPC (Índice de Precios al Consumo) y otros gastos que tiene. Nada hace pensar que no se apruebe, por lo que tendrá efectos a partir del 1 de enero próximo, sin necesitad de pasar por la junta de gobierno y sin incidencias para los ciudadanos, porque no notarán cambios en la factura. El pasado mes de marzo, el Ejecutivo local ya aprobó una subida, en este caso de 8,9 %, acordada cuatro meses antes, en diciembre, lo que se justificó para financiar un plan contra las inundaciones. La misma entró en vigor en el siguiente recibo, en el mes de julio, entre duras críticas de la oposición socialista a un gobierno municipal, formado por PP y Vox, que defiende mantener o reducir la presión impositiva a los ciudadanos. Aigües d'Elx gestiona todo el ciclo del agua en Elche desde hace más de 20 años. La subida experimentada este año en el recibo supuso unos 18 euros anuales, repartidos entre los cuatro recibos, que no experimente una nueva subida en 2026 se comprende por el esfuerzo que Aigües d'Elx ya exigió a los ciudadanos en este 2025.

La reunión servirá para la aprobación del presupuesto del próximo año, que superaría los 33 millones de euros como cifra de negocio y que tiene en evitar este 1,9 % de aumento previsto del IPC el dato más relevante que se somete al arbitrio de los consejeros. El aumento del presupuesto que sí experimenta la empresa por el aumento de costes se compensará con otros ingresos. En total, algo más de medio millón más de euros son necesarios para que la empresa mixta neutralice el incremento de gastos, como son sueldos de la plantilla, de la factura energética y de la informática o por la compra de agua a la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que suministra el 100 % del recurso que se consume en la ciudad. El aumento de la actividad en la ciudad y de población, pese a que se redujo este año el consumo por habitante, también obliga a comprar más agua y al precio que se fije.

Trabajo de un empleado de Aigües d'Elx en el polígono de Carrús, en Elche / INFORMACIÓN

De ese presupuesto de 33 millones de euros dos terceras partes proceden de los ingresos por el agua propiamente dicha y hay otras cantidades más pequeñas, todas ellas abonadas por los consumidores en el mismo recibo, como son conservación de contadores (1,3 millones), alcantarillado (4,7 millones), ingresos de depuración (5,1 millones) y otros ingresos (1,1 millones). Los gastos más importantes son los del capítulo de aprovisionamientos, donde destaca el consumo de agua (10 millones de euros), el pago de trabajos a otras empresas (7,3 millones) y el consumo de materiales (1,8 millones). Destaca también el gasto de personal (6,6 millones). Los fondos de renovación y sociales suponen 2,1 millones de euros. Aigües d'Elx dedica 450.000 euros ayudas al pago de agua (350.000 euros) y alcantarillado (100.000 euros). Probablemente, el equipo de gobierno también haya tenido en cuenta para no aumentar el recibo lo sensibilizada que está la ciudadanía después de que para el año próximo muchos ilicitanos vayan a pagar el doble que en 2025 por la basura.

Repercusión

El ajuste de los ingresos en el presupuesto, justifica el informe, es posible por una mejora de los márgenes de las actividades del agua (por ejemplo, se han reducido las pérdidas en la red) y por la conservación de contadores. Dando a entender que con ello es suficiente para que no haya repercusión en los recibos. Llama también la atención que el documento asegure que la actividad de alcantarillado seguirá presentando un déficit, como ya ocurría con la tarifa anterior, por la incorporación del Plan Antirriadas, que fue lo que utilizó el edil de Aguas, Juan de Dios Navarro, para justificar el último aumento experimentado en los recibos. Dicho Plan Antirriadas tenía un presupuesto de 4,3 millones de euros.

El edil de Aguas, Juan de Dios Navarro, y la gerente de Aigües d'Elx, María José Toledo, en una presentación / INFORMACIÓN

Sobre la depuración de aguas residuales, uno de los principales quebraderos de cabeza de la empresa mixta, y no tanto por cuestiones económicas sino por el mal uso que muchas veces hacen los ilicitanos de los aseos, tirando desechos que acaban, como mal menor, en la Estación Depuradora de Aguas Residuales, cuando no terminan atascando desagües, como ocurre con las temidas toallitas infantiles, hay una mejora de márgenes, como se espera en otras actividades derivadas de las acometidas de agua y de alcantarillado, todo ello también servirá para evitar el aumento en los recibos. Aigües d'Elx recuerda en el informe que desde 2009 no se ha actualizado el Cuadro de Precios Unitarios, el documento que desglosa el coste de cada unidad de un proyecto (materiales, mano de obra, maquinaria...), que permitiría mejorar esta ratio de "otras actividades" con otros ingresos que no se producen por la falta de actualización al cabo de tres lustros. El año próximo está previsto además ejecutar el proyecto Elx Oasis, que está financiado por el PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) de digitalización del ciclo del agua, que cuenta con fondos europeos Next Generation, lo que, por este motivo, no afectará a la contabilidad de la empresa mixta.