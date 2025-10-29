El Belén de la Glorieta de Elche se ultima en un taller para su montaje en noviembre

Hay un instante, cuando el aire empieza a oler a invierno y las luces se encienden en las calles, la Navidad comienza a latir en silencio en Elche. En un taller humilde y escondido, las manos de los artesanos del belén despiertan la magia. Son manos que moldean sueños, que trabajan desde hace meses con ideas que plasmarán con devoción en un espacio de 15x5 metros cuadrados, que soplan vida sobre lo inerte en un momento en el que el tiempo se detiene y lo cotidiano se transforma en milagro.

Miembros de la Asociación de Belenistas de Elche / Áxel Álvarez

Ternura y memoria

El belén no es solo una escena: es un pequeño universo de ternura y memoria. Cada figura —la Virgen serena, el Niño dormido, el pastor con sus corderos— guarda la huella invisible de quien la creó. Los artesanos no solo reproduce una historia antigua: la reinterpreta, la llena de matices humanos, de gestos que pertenecen al presente. En su taller, el corcho se convierte en poesía, la pintura en oración y la paciencia en virtud. Entre pinceles gastados y trozos de papel, el nacimiento de Jesús se repite una y otra vez, no como un rito lejano, sino como un acto íntimo de fe y belleza.

El trabajo en el taller llega a los más mínimos detalles / Áxel Álvarez

Octubre es el mes clave para la Asociación de Belenistas de Elche. Ver sus caras a estas alturas indica si todo va viento en popa o el tiempo apremia cuando sobre las largas mesas no se ven figuras, se ven retazos e ideas, muchas aún en blanco, sobre lo que a partir de 6 de diciembre despertará sorpresa y satisfacción reflejada en los ojos de los más de cien mil ilicitanos que se acercarán a ver este milagro que nace en un taller.

El Belén de la Glorieta se montará a partir de noviembre / Áxel Álvarez

Magia

La magia no se queda en las manos solitarias del artista. Este año, se han incorporado tres nuevos artesanos, profesores de Bellas Artes que no son más que aprendices de una tradición que parece sencilla y, sin embargo, encierra siglos de arte y de alma. Hombres y mujeres de todas las edades se reúnen a construir paisajes de esperanza: montañas, ríos, desiertos, aldeas que respiran entre luces diminutas. ¿Todo parece que se mueve o realmente se mueve? Guardianes del tiempo, protectores de un legado que trasciende generaciones. En noviembre comenzará el montaje que llevará dos largas semanas, cuentan que para dar la sensación de profundidad, las piezas en primer término tendrán hasta 30 centímetros, este año, como otros, han comprado algunas nuevas.

Una de las maquetas que sirve de base a los belenistas de Elche / Áxel Álvarez

Han rescatado piezas dormidas durante los pasados años que nadie recordará ni reconocerá porque se decoran desde distintos y nuevos ángulos solo con el objeto de que el público se detenga, los niños abran los ojos de asombro, los mayores suspiren con la nostalgia de su infancia y los más ancianos, quizá lloren. En ese instante compartido, de abrazos y detalles el belén deja de ser una simple exposición: se convierte en un corazón común que late al ritmo de la Navidad. Ya quedan menos.