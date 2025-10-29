El Belén de la Glorieta de Elche se ultima en un taller para su montaje en noviembre
No busquen porque no leerán nada aquí que les explique cómo será el Belén de la Glorieta que la Asociación de Belenistas prepara desde hace semanas con mimo en su taller de Carrús. Es un secreto que quizá también forma parte de la magia de la Navidad, del regalo que este colectivo altruista realiza en un taller que no cierra las puertas de enero a diciembre.
Hay un instante, cuando el aire empieza a oler a invierno y las luces se encienden en las calles, la Navidad comienza a latir en silencio en Elche. En un taller humilde y escondido, las manos de los artesanos del belén despiertan la magia. Son manos que moldean sueños, que trabajan desde hace meses con ideas que plasmarán con devoción en un espacio de 15x5 metros cuadrados, que soplan vida sobre lo inerte en un momento en el que el tiempo se detiene y lo cotidiano se transforma en milagro.
Ternura y memoria
El belén no es solo una escena: es un pequeño universo de ternura y memoria. Cada figura —la Virgen serena, el Niño dormido, el pastor con sus corderos— guarda la huella invisible de quien la creó. Los artesanos no solo reproduce una historia antigua: la reinterpreta, la llena de matices humanos, de gestos que pertenecen al presente. En su taller, el corcho se convierte en poesía, la pintura en oración y la paciencia en virtud. Entre pinceles gastados y trozos de papel, el nacimiento de Jesús se repite una y otra vez, no como un rito lejano, sino como un acto íntimo de fe y belleza.
Octubre es el mes clave para la Asociación de Belenistas de Elche. Ver sus caras a estas alturas indica si todo va viento en popa o el tiempo apremia cuando sobre las largas mesas no se ven figuras, se ven retazos e ideas, muchas aún en blanco, sobre lo que a partir de 6 de diciembre despertará sorpresa y satisfacción reflejada en los ojos de los más de cien mil ilicitanos que se acercarán a ver este milagro que nace en un taller.
Magia
La magia no se queda en las manos solitarias del artista. Este año, se han incorporado tres nuevos artesanos, profesores de Bellas Artes que no son más que aprendices de una tradición que parece sencilla y, sin embargo, encierra siglos de arte y de alma. Hombres y mujeres de todas las edades se reúnen a construir paisajes de esperanza: montañas, ríos, desiertos, aldeas que respiran entre luces diminutas. ¿Todo parece que se mueve o realmente se mueve? Guardianes del tiempo, protectores de un legado que trasciende generaciones. En noviembre comenzará el montaje que llevará dos largas semanas, cuentan que para dar la sensación de profundidad, las piezas en primer término tendrán hasta 30 centímetros, este año, como otros, han comprado algunas nuevas.
Han rescatado piezas dormidas durante los pasados años que nadie recordará ni reconocerá porque se decoran desde distintos y nuevos ángulos solo con el objeto de que el público se detenga, los niños abran los ojos de asombro, los mayores suspiren con la nostalgia de su infancia y los más ancianos, quizá lloren. En ese instante compartido, de abrazos y detalles el belén deja de ser una simple exposición: se convierte en un corazón común que late al ritmo de la Navidad. Ya quedan menos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Elche pone a un jardín el nombre del empresario y emprendedor Rafael Bernabéu
- Fallece el empresario y expresidente del Elche Diego Quiles
- Más de 2.500 firmas contra la construcción de un apartahotel a metros del parapente en Santa Pola
- Elche revive su espíritu medieval entre nómadas, gaitas y sueños cervantinos
- De Eurovisión y Juego de Tronos a servir de inspiración a los alumnos del instituto de Carrús
- ¿Por qué huele a vómito?': esta es la queja que circula en Elche en el arranque del fin de semana
- Un documental cuenta cómo la fábrica de un empresario de Elche renació desde el barro tras la dana
- El ciberataque de Elche deja una catarata de intentos de ciberestafas a concejales y funcionarios, incluso de sextorsión