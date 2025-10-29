Carnet de conducir y puesto de trabajo asegurado: esta es la ayuda que presta Elche a sus jóvenes

El Ayuntamiento de Elche ha adjudicado el Contrato del Servicio de Formación para la obtención del permiso Tipo C, dirigido a personas desempleadas de entre 21 y 29 años, a través del cual tiene como objetivo favorecer a una veintena de jóvenes ilicitanos, a los que ayudará a conseguir la licencia de conducción. Incluso también mediará para que consigan un trabajo. Así lo expone el concejal de Promoción Económica, Formación y Empleo, Samuel Ruiz, quien destaca la importancia de esta acción porque “los jóvenes no sólo salen con el carnet de conducir, sino también con un trabajo”.

Esta es la segunda convocatoria de esta ayuda que promueve el Ayuntamiento ilicitano, el único de la provincia que, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Alicante, ofrece la posibilidad de sacarse el carnet de camión de una forma totalmente gratuita para los interesados. ¿Cómo lo hacen?

“Vimos que había mucha demanda de camioneros aquí para la zona y decidimos emprender esta formación, en la que la Cámara de Comercio sufraga el curso del CAP y nosotros aportamos el dinero para que puedan conseguir el permiso del tipo C, para que la gente se haga con el carnet completo de forma totalmente gratuita”, explica el concejal Samuel Ruiz.

Formación gratuita con dos permisos profesionales

Como explica el edil, el programa cubre íntegramente los permisos CAP y C, necesarios para conducir vehículos de transporte de mercancías. El CAP (Certificado de Aptitud Profesional) es el título obligatorio que acredita la formación técnica y de seguridad para el transporte profesional, mientras que el C habilita para la conducción de camiones articulados y tráiler.

El edil de Elche Samuel Ruiz destaca la necesidad de camioneros existente en la provincia / Áxel Álvarez / Jose Navarro

Ruiz detalla que “en otros municipios, explicó, los jóvenes deben costear por su cuenta el permiso C, cuyo precio ronda entre 2.000 y 3.000 euros, por lo que esta iniciativa supone un importante ahorro para los participantes”. El curso se desarrolla dentro del Plan PICE (Programa Integral de Cualificación y Empleo) de la Cámara de Comercio y ofrece 20 plazas, el máximo permitido por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Elevada inserción laboral tras la formación

La primera edición, celebrada el año pasado, contó con un éxito sobresaliente, ya que 17 personas que obtuvieron el carnet, de las 20 que iniciaron la formación. Ruiz valora muy positivamente los resultados de la experiencia, pero también del hecho de que “de ahí salen con trabajo”, asegura el concejal, quien destaca que las empresas del sector muestran una necesidad constante de personal. “Hay muchísima demanda de conductores, sobre todo de recorrido cercano. Macro, Carrefour… necesitan muchos reponedores y conductores para rutas locales. La mayoría de los jóvenes que consiguen la licencia de conducción se quedan aquí en la comarca trabajando”, explicó.

El edil subraya que este proyecto es “fomento de empleo totalmente”, ya que la obtención del carnet completo garantiza una rápida incorporación laboral.

Una iniciativa pionera en la provincia

Ruiz recuerda que Elche fue “el primer municipio de la provincia que lo hace totalmente gratuito”, una apuesta que ahora se consolida con esta segunda edición. Aunque este año el inicio del programa se retrasó ligeramente por la incidencia de ciberseguridad sufrida por el Ayuntamiento, el concejal confirma que “ya se ha solucionado y el curso arranca con normalidad”.

“Es un programa muy directo y eficaz, que conecta la formación con el empleo real”, añade Ruiz, quien insiste en que la colaboración con la Cámara de Comercio de Alicante ha sido clave para ofrecer una oportunidad laboral inmediata a jóvenes desempleados.

El edil concluye animando a los interesados a inscribirse cuanto antes y agradece el apoyo del sector del transporte y de las autoescuelas implicadas en esta iniciativa que combina formación técnica y oportunidades laborales reales.